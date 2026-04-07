El Papa afirma que la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní es “verdaderamente inaceptable”
“Sin duda, existen cuestiones de derecho internacional, pero hay mucho más. Es una cuestión moral, por el bien de todo el pueblo”, afirmó el Pontífice a las afueras de Castel Gandolfo.
El Papa León XIV declaró este martes que la amenaza del presidente Donald Trump de destruir la civilización iraní es “verdaderamente inaceptable”, a medida que se acerca la fecha límite.
“Sin duda, existen cuestiones de derecho internacional, pero hay mucho más. Es una cuestión moral, por el bien de todo el pueblo”, afirmó el Pontífice a las afueras de Castel Gandolfo.
Pidió a los fieles que recordaran a las “víctimas de esta guerra continua”, incluyendo a los niños, los ancianos y los enfermos.
León XIV recordó su llamado de Pascua a la paz y al rechazo de la guerra, “especialmente una guerra que muchos han calificado de injusta, que sigue escalando y que no resuelve nada”.
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