SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El presidente surcoreano pide a Xi Jinping “mediar” para lograr la paz en la península de Corea

    El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, señaló que "quiero que China desempeñe un papel de mediador en los asuntos de la península de Corea, incluida la cuestión nuclear de Corea del Norte”.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. Sergio Amiti

    El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha pedido este miércoles a su homólogo chino, Xi Jinping, desempeñar el papel de “mediador” frente a Corea del Norte, un país con el que sigue técnicamente en guerra a pesar del armisticio acordado en 1953.

    “Hay algo que quiero pedir a la parte china. Quiero que China desempeñe un papel de mediador en los asuntos de la península de Corea, incluida la cuestión nuclear de Corea del Norte”, ha aseverado Lee dos días después de reunirse con Xi el lunes en Pekín, la capital china, durante su visita al gigante asiático.

    En este sentido, el presidente surcoreano ha indicado que “todos los canales” entre las dos Coreas permanecen “bloqueados” ante la falta de confianza entre las partes, que siguen tratándose de manera “hostil” a pesar de que Seúl busca ahora un acercamiento, según informaciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

    Ya el lunes, Lee instó a Xi a explorar vías conjuntas para lograr la paz en la península de Corea. Así, subrayó la importancia de contar con una “cooperación bilateral” para alcanzar la paz a medida que Corea del Norte sigue realizando ensayos balísticos y dijo estar dispuesto a trabajar con China para “buscar vías alternativas” que favorezcan este acuerdo.

    Además, afirmó que este podría ser el primer paso para la “restauración completa de las relaciones con China” y habló de los lazos “amistosos” que China y Corea del Sur han mantenido durante “miles de años”, una “historia de sufrimiento”, especialmente frente al colonialismo japonés.

    Más sobre:Corea del SurCorea del NorteChinaXi Jinping

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Operadores financieros adelantan expectativa de recorte de tasa para abril de este año y proyectan el valor del dólar

    Las exportaciones llegan a niveles inéditos en 2025 y quiebran la barrera de los US$ 100.000 millones

    Trump habría exigido a Venezuela que corte lazos con China y Rusia y se asocie solo con EE.UU. en materia de petróleo

    Lagos Weber por dichos de Boric contra de Trump y líderes “serviles”: “Hay que ser contenidos para no abrir flancos innecesarios”

    Vallejo por salida de embajadora Pakarati: “Esto es una decisión institucional, no es política ni personal”

    Turbazo en Quilicura: sujetos roban cuatro tiendas de centro comercial

    Lo más leído

    1.
    Delcy Rodríguez desafía a Washington y afirma que Venezuela “no está gobernada por agentes externos”

    Delcy Rodríguez desafía a Washington y afirma que Venezuela “no está gobernada por agentes externos”

    2.
    “No puede ser transferido”: Instituto Nobel responde a Machado tras su idea de compartir Nobel de la Paz con Trump

    “No puede ser transferido”: Instituto Nobel responde a Machado tras su idea de compartir Nobel de la Paz con Trump

    3.
    Estados Unidos confirma que baraja el uso del Ejército entre sus opciones para tomar el control de Groenlandia

    Estados Unidos confirma que baraja el uso del Ejército entre sus opciones para tomar el control de Groenlandia

    4.
    Brasil anuncia el envío de ayuda a Venezuela tras el ataque de Estados Unidos

    Brasil anuncia el envío de ayuda a Venezuela tras el ataque de Estados Unidos

    5.
    Francia llama a una “respuesta conjunta” de Europa a la “intimidación” de Trump sobre Groenlandia

    Francia llama a una “respuesta conjunta” de Europa a la “intimidación” de Trump sobre Groenlandia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 7 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 7 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Lagos Weber por dichos de Boric contra de Trump y líderes “serviles”: “Hay que ser contenidos para no abrir flancos innecesarios”
    Chile

    Lagos Weber por dichos de Boric contra de Trump y líderes “serviles”: “Hay que ser contenidos para no abrir flancos innecesarios”

    Temblor hoy, miércoles 7 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vallejo por salida de embajadora Pakarati: “Esto es una decisión institucional, no es política ni personal”

    Operadores financieros adelantan expectativa de recorte de tasa para abril de este año y proyectan el valor del dólar
    Negocios

    Operadores financieros adelantan expectativa de recorte de tasa para abril de este año y proyectan el valor del dólar

    Las exportaciones llegan a niveles inéditos en 2025 y quiebran la barrera de los US$ 100.000 millones

    Inflación de la eurozona se moderó en diciembre y despidió 2025 en línea con la meta del BCE

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026
    Tendencias

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    José Ignacio Cornejo cierra sexto en la cuarta etapa del Dakar y mantiene su posición en la clasificación general
    El Deportivo

    José Ignacio Cornejo cierra sexto en la cuarta etapa del Dakar y mantiene su posición en la clasificación general

    Sevilla aborda el interés del Internacional de Porto Alegre por fichar a Alexis Sánchez

    Jimmy Martínez recuerda su paso por la U en su presentación en la UC: “Cada club me ha dejado una enseñanza”

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026
    Cultura y entretención

    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026

    Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile

    Trump habría exigido a Venezuela que corte lazos con China y Rusia y se asocie solo con EE.UU. en materia de petróleo
    Mundo

    Trump habría exigido a Venezuela que corte lazos con China y Rusia y se asocie solo con EE.UU. en materia de petróleo

    El presidente surcoreano pide a Xi Jinping “mediar” para lograr la paz en la península de Corea

    Francia llama a una “respuesta conjunta” de Europa a la “intimidación” de Trump sobre Groenlandia

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso