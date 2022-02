El príncipe Carlos da positivo por Covid y Buckingham mantiene silencio sobre el estado de salud de la reina Isabel II

Es la segunda vez que el príncipe Carlos de Gales da positivo a la prueba de Covid-19 y existe la preocupación de que el heredero al trono británico hubiera estado en contacto con su madre, la reina Isabel II.

Hasta el momento no se ha entrado en detalles sobre el estado del príncipe, pero si se ha dicho que se encuentra aislado de su esposa, la duquesa de Cornualles que ha dado negativo al test de Covid.

Asesores del Palacio de Buckingham dijeron que se descubrió que el hijo mayor de la monarca estaba contagiado durante una prueba realizada de manera rutinaria antes de ir a un evento en la ciudad de Winchester.

En marzo de 2020 fue la primera vez que Carlos se contagió mientras estaba en la mansión escocesa de Birkhall, donde pasó gran parte del primer confinamiento en compañía de su esposa Camila.

El problema que presenta el contagio del príncipe es que hace tan solo dos días se reunió con su madre, la reina Isabel II, en el castillo de Windsor. Según fuentes cercanas al palacio, ambos se encontraron luego de la celebración del Jubileo de Platino por los 70 años de la monarca en la Corona y del anuncio de que la duquesa de Cornualles será “reina consorte” cuando se produzca su llegada al trono.

La reina Isabel II junto al príncipe Carlos de Gales.

El estado de la monarca se encuentra reservado, solamente se sabe que no ha presentado ningún síntoma y que se encuentra bajo monitoreo constante. La fuente oficial que habló de manera anónima no entró en detalles si la reina dio positivo o no a la prueba de Covid.

El anuncio del contagio del príncipe Carlos se produjo a pocas horas de que el primer ministro británico Boris Johnson anunciara el levantamiento de todas las restricciones sanitarias en las próximas dos semanas.

Se estima que 18 millones de británicos han contraído la enfermedad que ha causado casi 160.000 muertes en los dos años de pandemia. En las últimas 24 horas se registraron 68.214 casos y 276 fallecimientos.

Además de reunirse con su madre, el príncipe Carlos había estado el miércoles en un acto de British-Asian Trust, una institución que trata de unir lazos entre Reino Unido y el sudeste asíatico, en el Museo Británico de Londres.

Al evento asistió junto a su esposa, Camila de Cornualles, donde saludó a muchos asistentes y dio un discurso. En todas las imágenes se le ve sin mascarilla. Entre quienes participaron de la fiesta y estuvieron con Carlos había miembros del gobierno, entre ellos la ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, y el canciller de la Hacienda británica, Rishi Sunak.

El exfutbolista galés Ian Rush habla con el príncipe Carlos durante una recepción en el Museo Británico de Londres, el 9 de febrero de 2022. Foto: AFP

El príncipe es el tercer miembro de una familia real europea en informar que tiene coronavirus en las últimas horas. El miércoles Margarita de Dinamarca, de 81 años, dio a conocer que padecía la enfermedad y que estaba aislada en su palacio de Amalienborg, en Copenhague. Mientras que el Rey Felipe VI de España dio positivo el martes, según un comunicado de la Casa Real.