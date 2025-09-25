SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

El regreso de Kamala Harris: La excandidata presidencial demócrata se desmarca de Biden durante la promoción de su libro

“107 días” es el nombre del volumen que recoge la campaña electoral de 2024, y en la que asegura que “habría parecido una oportunista” si hubiera recomendado a Biden que se retirara.

Bastián DíazPor 
Bastián Díaz
Foto: REUTERS.

Ya fue la hora de los balances, ahora se revelan las conclusiones. Con su libro 107 días, la excandidata presidencial demócrata, Kamala Harris, pretende dejar claro quién fue quién en el fracaso de la campaña contra Donald Trump. Kamala Harris regresa repentinamente a la escena política tras meses de silencio mediático.

Este silencio se rompió el lunes 22 de septiembre con la publicación de un libro que revisa, sin su habitual moderación, el torbellino político que la llevó a la derrota a ella y al Partido Demócrata en general. Derrotada tras verse obligada a dirigir una campaña condensada en 107 días, en la que se esperaba que se hiciera cargo del legado de Joe Biden, Kamala Harris aprovecha la oportunidad para ajustar cuentas y orquestar una aparente recuperación.

Todo ello, a la vez que ofrece un análisis de su fracaso y del estancamiento actual en el bando demócrata para abordar la ecuación Donald Trump. Tanto en el libro como en sus últimas apariciones públicas, Harris ha venido desmarcándose de Biden.

Kamala Harris en Washington. Foto: Archivo. Annabelle Gordon

A lo largo de las 304 páginas del libro, del cual se publicó un extracto en The Atlantic, la exvicepresidenta de Joe Biden revive el 21 de julio de 2024, fecha clave de la historia. Ese día, Biden llamó a Harris para anunciarle su tardía decisión de hacerse a un lado en la carrera presidencial, dejándole a ella la candidatura.

“A lo largo de esos 107 días, me di cuenta cada vez más de que la gente quería saber que había una separación entre nosotros dos, y que era un problema importante para ellos. Simplemente no me di cuenta de la magnitud de “esa diferencia, confiesa Kamala Harris.

Un callejón sin salida ilustrado por una respuesta a la televisión. “No se me ocurre nada”, dijo a un presentador de The View le preguntó qué habría hecho de forma diferente a Joe Biden, el 8 de octubre de 2024. Poco más de un mes después, los demócratas presenciaban con impotencia la victoria de Donald Trump.

En el libro explica que le sorprendió la decisión del presidente saliente, y se pregunta si no podría haber acelerado el proceso: “Durante todos esos meses de pánico creciente, ¿debería haberle dicho a Joe que considerara no presentarse? De todos los miembros de la Casa Blanca, yo era la menos cualificada para esgrimir por la retirada. Sabía que pedirle que no se presentara parecería increíblemente oportunista. Lo habría visto como una ambición descarada, quizás como una traición desleal”, escribió en su libro.

“Me di cuenta de que tenía cierta responsabilidad que debería haber asumido” explicó Kamala Harris en una entrevista con MSNBC el lunes, acusando al Partido Demócrata en su libro de “imprudencia” al dejar la decisión de presentarse o no de nuevo a las elecciones en manos de Joe Biden. “Y cuando hablo de imprudencia, me refiero ante todo a mí misma”, añadió.

En el libro, Harris también se refiere a Palestina, y a sus diferencias con Biden en el tema de Israel. Según ella, la imagen de que Biden le daba un “cheque en blanco” a Benjamin Netanyahu redujo sus posibilidades de victoria: “Le rogué a Joe que expresara, en público, la misma compasión por los civiles de Gaza que había mostrado por los ucranianos, pero no pudo hacerlo. Podía decir con pasión: ‘Soy sionista’, pero sus comentarios sobre los palestinos inocentes me parecieron forzados e insuficientes”.

De hecho ella misma ahora ha sido objeto de protestas en su evento, ya que un grupo de activistas propalestinos le gritó que “sus manos estaban manchadas con sangre”. Ahí, respondió y habló del “sufrimiento inimaginable de los palestinos” y rogó que se le pidieran cuentas a quien era presidente en 2024. “Lo que le está sucediendo al pueblo palestino es indignante y me rompe el corazón. Trump le ha dado a Netanyahu un cheque en blanco para hacer lo que quiera”, agregó también.

Foto: REUTERS.

La gira que empezó el miércoles en Nueva York, promocionando su libro lleno de seguidores y demócratas, tendrá una segunda fecha este jueves. De ahí, empieza el tour que la llevará por 17 ciudades de Estados Unidos, promocionando el libro y, quizás, una candidatura para 2028.

De todos modos, ya está dando que hablar, y el mismo Trump se refirió a ella en su red Truth Social. Esto, por haber afirmado que las elecciones de 2024 habían sido las más reñidas del siglo XXI, en una entrevista reciente. El republicano, que considera que pasó por encima a su rival, dijo de la exvicepresidenta que “NO TIENE DOS DEDOS DE FRENTE”. También, que “miente” y que espera “una disculpa”.

Los extractos del libro de Kamala Harris, publicados en la prensa estadounidense la semana pasada, han causado revuelo en el Partido Demócrata. Plagado de críticas a ciertas figuras demócratas, provocó una reacción que llevó a la excandidata a moderar sus comentarios el martes, día de la publicación del libro.

“Si hay una estrategia política con este libro es mala”, reaccionó David Axelrod, asesor del expresidente Barack Obama, en una columna para Politico, deplorando la larga lista de “agravios y reproches”. Más allá de estos numerosos ataques, el relato de Kamala Harris es ante todo un desahogo en el que revela los motivos de su derrota, que a veces se atribuye a sí misma, pero que atribuye, sobre todo, a la falta de tiempo.

Más sobre:MundoEstados UnidosKamala HarrisDonald TrumpJoe Biden

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”

“Araucanía Libre”: Kast da a conocer plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la región

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

Eduardo Montero, CEO de Credicorp Capital: “Tenpo está en vías de convertirse en un banco digital, y ya estamos viendo formas de trabajar en conjunto”

Enel escala conflicto con minera de Sergio Weinstein y denuncia “irregularidades” en peritaje geológico

Mercado sube proyecciones de PIB e inversión para 2025 y 2026: expertos lo atribuyen al ciclo electoral

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

2.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

3.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

4.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

5.
Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”
Chile

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”

“Araucanía Libre”: Kast da a conocer plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la región

Ausencias, críticas a Jara y “terrorismo” en La Araucanía marcan cumbre agrícola entre Kast y Kaiser

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación
Negocios

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

Eduardo Montero, CEO de Credicorp Capital: “Tenpo está en vías de convertirse en un banco digital, y ya estamos viendo formas de trabajar en conjunto”

Enel escala conflicto con minera de Sergio Weinstein y denuncia “irregularidades” en peritaje geológico

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña
Tendencias

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por un boleto a la semifinal de la Copa Sudamericana
El Deportivo

En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por un boleto a la semifinal de la Copa Sudamericana

La formación de la U que buscará asegurar una millonaria cifra ante Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Buscan hacer historia: la formación confirmada de los Cóndores para la revancha ante Samoa

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
Cultura y entretención

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Leonardo DiCaprio y su elogiada nueva cinta: “Adoro los filmes con una gran profundidad conceptual”

El regreso de Kamala Harris: La excandidata presidencial demócrata se desmarca de Biden durante la promoción de su libro
Mundo

El regreso de Kamala Harris: La excandidata presidencial demócrata se desmarca de Biden durante la promoción de su libro

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?