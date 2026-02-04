El representante republicano que logró que los Clinton testifiquen ante el Congreso por el caso Epstein

Al final irán al Congreso, pero como interrogados. El expresidente estadounidense Bill Clinton y la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton acordaron finalmente este lunes testificar en la investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, relativa al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Esto, cediendo a las exigencias de su presidente del comité, el republicano James R. Comer, días antes de que la Cámara -se esperaba- votara para declararlos en desacato penal por su negativa de asistir al Congreso.

Durante meses, los Clinton se mantuvieron firmes en su negativa a cumplir con las citaciones del representante Comer, de Kentucky, para declarar en las investigaciones por el caso Epstein: citaciones que describieron como inválidas y legalmente inaplicables. Acusaron a Comer de formar parte de un complot para convertirlos en adversarios políticos del presidente Donald Trump, y prometieron combatirlo en este asunto hasta el momento que fuera necesario.

Pero después de que algunos demócratas del comité se unieran a los republicanos en una votación para recomendar acusarlos de “desacato penal”. los Clinton finalmente se declararon dispuestos y acordaron cumplir plenamente con las exigencias de Comer.

Foto: Comité de Supervisión Demócrata

Finalmente, Hillary Clinton testificará ante el Comité de Supervisión el 26 de febrero y Bill Clinton comparecerá el 27 de febrero. Será la primera vez que los legisladores obliguen a un expresidente a testificar, indicó The Associated Press. Los abogados de los Clinton acordaron que las declaraciones fueran transcritas y grabadas en video, comentó Comer.

“Esperamos ahora interrogar a los Clinton como parte de nuestra investigación sobre los horribles crímenes de Epstein y (Ghislaine) Maxwell, para ofrecer transparencia y rendición de cuentas al pueblo estadounidense y a los sobrevivientes”, declaró el representante republicano.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, indicó el martes que cualquier esfuerzo por declararlos en desacato al Congreso estaba “en pausa”.

Comer lleva tiempo detrás de los presidentes demócratas. Como presidente del Comité de Supervisión de la Cámara desde 2023, el republicano ha suspendido todas las investigaciones contra Donald Trump, iniciando una investigación sobre el presidente Joe Biden y su familia.

La investigación de Comer aún no ha encontrado pruebas de que Biden haya participado directamente en las actividades comerciales de su familia o se haya beneficiado de ellas, pero en el intertanto, el republicano cambió de objetivo: empezó a ir detrás de los Clinton.

El comité liderado por Comer votó a favor de citar a los Clinton en agosto pasado como parte de su investigación sobre Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por tráfico sexual y cumple una condena de 20 años en una prisión federal. Bill Clinton ha aparecido en fotos con Epstein en documentos publicados por el Departamento de Justicia, y registros de vuelo previamente publicados muestran que el expresidente realizó cuatro viajes internacionales a bordo del jet privado de Epstein en 2002 y 2003.

En esta situación, los Clinton se negaban a participar en la investigación del Congreso, pero cuando Comer amenazó con iniciar un proceso por desacato, la pareja demócrata inició negociaciones para llegar a un acuerdo.

James R. Comer en el Comité de Supervisión.

La relación de Bill Clinton con Jeffrey Epstein ha vuelto a ser un punto de mira para los republicanos, que buscan esclarecer el complejo caso Epstein. El expresidente estadounidense se encontraba entre varios hombres poderosos que mantuvieron relaciones bien documentadas con Epstein a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. De todos modos, nunca fue acusado de ningún delito en relación con sus tratos con el financiero caído en desgracia.

Los Clinton continuaron criticando duramente la decisión de James Comer, alegando que estaba politizando la investigación y despojando de responsabilidad a la administración Trump por los retrasos en la publicación de los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein.

En medio del escrutinio de Trump por parte de los demócratas e incluso de sus votantes, por sus apariciones en los archivos de Epstein, el presidente republicano ha buscado centrar la atención en las conexiones entre Epstein y demócratas prominentes. Bill Clinton ha declarado que desconocía los crímenes de Epstein, que nunca visitó su isla privada y que puso fin a su relación con él hace 20 años, mucho antes de la muerte del financiero caído en desgracia en 2019.

Hillary Clinton, por su parte, ha declarado que “no tiene conocimiento personal de las actividades criminales de Epstein ni de Maxwell, que nunca voló en su avión, que nunca visitó su isla y que no recuerda haber hablado jamás con Epstein”.

Jeffrey Epstein y Bill Clinton.

Este lunes, el tira y afloja entre Comer y los Clinton llegó a su fin: en un correo electrónico enviado al representante republicano por la noche, los abogados de la pareja demócrata informaron que sus clientes “comparecerían para declarar en fechas mutuamente acordadas” y solicitaron que la Cámara no procediera con una moción de desacato, programada para el miércoles.

“Los Clinton negociaron de buena fe. Ustedes no”, declararon los portavoces de los Clinton en un comunicado. “Dijeron bajo juramento lo que sabían, pero a ustedes no les importó. Sin embargo, el expresidente y la exsecretaria de Estado estarán presentes” en la audiencia.

Que el expresidente Clinton testifique en la investigación de Epstein sería casi inédito: ningún expresidente ha comparecido ante el Congreso desde 1983, cuando el presidente Gerald R. Ford lo hizo para hablar sobre la celebración del bicentenario de la promulgación de la Constitución de Estados Unidos en 1987. Cuando el entonces expresidente Trump fue citado en 2022 por el comité que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, demandó al panel para intentar bloquearlo. El panel finalmente retiró la citación.