El “Tigre” que agita a la derecha en Colombia: quién es Abelardo de la Espriella, el abogado que podría ser presidente

Abelardo de la Espriella, abogado colombiano y candidato presidencial de derecha, habla durante la convención del movimiento político "Defensores de la Patria" en el Movistar Arena, en Bogotá, el 3 de noviembre de 2025. Foto: Archivo

El “Tigre”, como Abelardo de la Espriella se denomina, se perfila como el favorito entre los candidatos de derecha y centroderecha, de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Abogado penalista y figura mediática en su país, el postulante busca capitalizar el descontento ciudadano frente a la inseguridad y la gestión del actual gobierno del izquierdista Gustavo Petro, con un discurso centrado en la unidad y la mano dura contra el crimen organizado.

“Hace tres meses tomé la decisión más importante de mi vida: dejé una vida tranquila en Florencia (Italia) y regresé a mi patria para salvarla y reconstruirla. Dije que solo me dedicaría a la política si el país corría un peligro extremo, y Dios me mostró que había llegado el momento. Esta no es solo una batalla política, sino también moral y espiritual. El mal reside en la Casa de Nariño”, declaró, refiriéndose a la sede del Ejecutivo en Colombia.

El discurso ocurrió durante una manifestación multitudinaria en Bogotá a inicios de este mes, en el que De la Espriella dio a conocer su candidatura. El Movistar Arena de la capital colombiana albergó la Gran Convención Nacional de Defensores de la Patria, una reunión de 15.000 personas en apoyo a la candidatura presidencial del abogado que ha hecho campaña contra lo que él llama la “izquierda radical” del mandatario Petro.

El abogado se posiciona como uno de los primeros, según las apuestas en línea registradas en la plataforma internacional Polymarket, que indica que De la Espriella concentra un 43% de probabilidades de triunfo, mientras que los otros cuatro aspirantes de su bloque -Vicky Dávila, Germán Vargas Lleras, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa- suman en conjunto apenas un 13%.

Polymarket, con sede en Estados Unidos, es reconocida como la plataforma de apuestas más grande del mundo, utilizada en diversas regiones para pronosticar resultados de eventos electorales, deportivos y de relevancia social.

En el caso colombiano, el volumen de transacciones sobre la contienda presidencial para 2026 supera los 105.000 dólares, con cifras que se actualizan constantemente a medida que los usuarios realizan sus apuestas sobre los principales aspirantes a la Casa de Nariño, según destaca el portal Infobae.

Abogado penalista

De la Espriella es un abogado penalista nacido en Montería, Córdoba, en 1978. Inició su formación académica en la Universidad Sergio Arboleda, donde obtuvo el título de abogado y posteriormente una maestría en Derecho. Su preparación se amplió con una especialización en Derecho Penal en la Universidad Externado, y en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario.

A lo largo de su trayectoria recibió además el reconocimiento de Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma del Caribe, distinción que subraya su impacto en el ámbito jurídico nacional.

Su carrera profesional tomó impulso en 2002, cuando fundó la firma De la Espriella Lawyers Enterprise, que rápidamente se posicionó como una de las más reconocidas en Colombia en áreas como derecho penal, empresarial y constitucional. La firma expandió su presencia con oficinas en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Miami.

Además de su trayectoria jurídica y política, Abelardo incursionó en el mundo empresarial con una línea de ropa masculina de lujo llamada De la Espriella Style, diseñada bajo un concepto de elegancia clásica y estilo sobrio.

Propuesta de seguridad

La plataforma del precandidato se centra en dos ejes principales: seguridad y unidad nacional. Inspirado en el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, plantea una política de mano dura contra el crimen organizado, con reformas profundas en el sistema penitenciario y un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Además, propone medidas económicas para enfrentar lo que denomina “la quiebra del país”, con énfasis en la disciplina fiscal y la atracción de inversión extranjera. Su discurso conecta con sectores que reclaman un cambio radical frente al gobierno de Gustavo Petro, especialmente en temas de seguridad ciudadana.

Críticos advierten que su estilo populista y confrontacional podría polarizar aún más el escenario político colombiano. Sin embargo, sus seguidores lo ven como una figura capaz de devolver el orden y la confianza en las instituciones.

El “Bukele colombiano”

La comparación con Nayib Bukele no es casual. De la Espriella ha manifestado abiertamente su admiración por el presidente salvadoreño y busca replicar su modelo en Colombia. Esto lo ha llevado a ser bautizado por la prensa como el “Bukele colombiano”.

Tuve la oportunidad de asistir a la posesión del presidente Nayib Bukele, en El Salvador, y de ver y sentir a una sociedad que palpita de emoción, unida en torno a un sueño común que se hace realidad: emprender la senda del desarrollo, a partir de la voluntad irrestricta de su… pic.twitter.com/AjwucLQr5U — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 8, 2024

En el escenario electoral de 2026, su candidatura se perfila como una de las más llamativas frente al presidente Gustavo Petro, quien aún conserva una base sólida de apoyo, pero enfrenta críticas por la inseguridad y la gestión económica. Analistas señalan que De la Espriella podría captar el voto de sectores urbanos y jóvenes que demandan soluciones rápidas y contundentes.

El abogado también ha declarado en varias entrevistas su admiración por el argentino Javier Milei y sus propuestas para reducir el tamaño del Estado. Casualidad o no, Milei usa la imagen de un león en sus mítines, mientras que De La Espriella ha elegido al tigre como símbolo.

No obstante, su reto será demostrar que puede trascender el discurso de mano dura y construir un proyecto político sostenible. La campaña electoral de 2026 se anticipa como una de las más polarizadas de la historia reciente de Colombia, con De la Espriella emergiendo como un protagonista inesperado.

Sacar a Colombia de la ONU

A medida que los candidatos han empezado a exponer sus propuestas ante la ciudadanía, el abogado declaró a la revista Semana que, de llegar al poder, uno de sus planes es sacar a Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “La ONU y la OEA son directorios políticos de la izquierda que no han servido para nada. Ahí está Venezuela, 25 años en una tiranía. Ahí está Cuba, casi 70 años. Ahí lleva Nicaragua más de 15 años”, declaró.

“¿De qué han servido la ONU y la OEA? Son una cantidad de burócratas y gastamos plata que no tenemos. Eso hay que cerrarlo. ¿Para qué vamos a tener representación allá? Y también hay que revisar la participación de Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, consideró el precandidato presidencial.

En mi gobierno no habrá embajada en la ONU.



La ONU se convirtió en un directorio político de la izquierda que no le sirve a nadie. Su único “trabajo” es mandar burócratas a hablar carreta y a tomarse unos whiskies.



¡Firme por la Patria!https://t.co/tQPEvA3YM8 pic.twitter.com/cosh19NPQC — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 26, 2025

Las declaraciones del precandidato presidencial llamaron la atención y generaron respuesta por parte del presidente Petro. El mandatario, en un mensaje en su cuenta de la red social X, comentó lo siguiente: “Que barbaridad, el ostracismo mundial. Al nivel de Corea del Norte o peor”, expresó.

Semana también le preguntó al precandidato sobre la posibilidad de que Colombia abandone la Corte IDH. “Pero, por supuesto, esa es otra farsa. ¿Eso para qué ha servido? Para apoyar a la izquierda y para perseguir a los miembros de nuestra fuerza pública y a quienes no conectamos con las ideas de la izquierda. Tan sencillo como eso”, respondió a la revista colombiana.

Embajada en Israel

Otro de sus planes, según anunció en su cuenta oficial de X el miércoles, es que, si llega a la presidencia, instalará la embajada de Colombia en Jerusalén y promoverá una alianza estratégica con Israel y Estados Unidos como eje de su política exterior y de seguridad.

El mensaje fue publicado luego de una reunión con Gideon Sa’ar, canciller de Israel, en la que, según De la Espriella, se discutió la necesidad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

“Estuve reunido con Gideon Sa’ar, canciller del Estado de Israel. Fue una conversación cordial de más de dos horas, en la que pude exponerle la imperiosa necesidad que tiene Colombia de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Israel”, relató De la Espriella en su declaración en X.

El precandidato detalló su propuesta: “En mi gobierno instalaré la embajada en Jerusalén, porque solo estrechando relaciones y aprendiendo de naciones que han enfrentado con éxito al terrorismo -y que han superado desafíos históricos, como la diáspora, el Holocausto, la aridez de su territorio y los ataques de sus enemigos- podremos encontrar las claves para derrotar nuestros propios males”.

Ayer estuve reunido con Gideon Sa’ar, canciller del Estado de Israel. Fue una conversación cordial de más de dos horas, en la que pude exponerle la imperiosa necesidad que tiene Colombia de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Israel.



En mi gobierno instalaré la… pic.twitter.com/eSilvw5X8X — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 26, 2025

Elección polarizada

Según el calendario oficial presentado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, las próximas elecciones al Congreso se celebrarán el 8 de marzo de 2026, mientras que la primera vuelta de las elecciones presidenciales y de vicepresidente está programada para el 31 de mayo. Así pues, en los comicios del próximo año los colombianos están llamados a elegir tanto a sus representantes en el Senado y la Cámara de Representantes como al próximo presidente y vicepresidente del país.

La campaña electoral de 2026 se anticipa como una de las más polarizadas de la historia reciente de Colombia, con De la Espriella emergiendo como un protagonista inesperado. Por el otro lado, le compiten en intención de voto el senador de izquierda Iván Cepeda y el centrista Sergio Fajardo. La izquierda es el único bloque que ya cuenta con un aspirante presidencial en firme, después de que Cepeda se impuso en la accidentada consulta del Pacto Histórico.

El senador colombiano Iván Cepeda habla durante una entrevista en su departamento en Bogotá, el 3 de octubre de 2019. Foto: Archivo DANIEL MUNOZ

De la Espriella, que ha pedido una gran coalición de derecha antes de que acabe el año, supera por un margen considerable a Vicky Dávila, Miguel Uribe Londoño y los demás aspirantes de corte más conservador, como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras (1,6%), el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa (1,4%), la senadora María Fernanda Cabal, también precandidata del Centro Democrático (0,9%), o el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón (0,6%).