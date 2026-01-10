SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    El Vaticano habría buscado negociar asilo de Nicolás Maduro en Rusia días antes de su captura por EE.UU.

    Previo a Navidad, el cardenal Pietro Parolin se habría reunido con el embajador estadounidense en el Vaticano, Brian Burch, para discutir la situación en Venezuela, instancia en la que habría salido a colación esta posibilidad.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    El Vaticano habría buscado negociar asilo de Nicolás Maduro en Rusia días antes de su captura por EE.UU.

    Previo a Navidad, el Vaticano habría intentado gestionar la posibilidad de encontrar asilo para el ahora expresidente de Venezuela Nicolás Maduro en Rusia, según información dada a conocer durante la jornada del viernes por el Washington Post.

    Según informó el citado medio, la posibilidad la había discutido el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, con el embajador estadounidense en el Vaticano, Brian Burch, previo a la incursión militar en el país caribeño del 3 de enero.

    En las conversaciones, según los documentos de gobierno a los que accedió el Washington Post, se habría levantado la posibilidad de que el mandatario fuera enviado como asilado a Rusia.

    El cardenal Pietro Parolin

    “Lo que se le propuso a (Maduro) fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero”, dijo una persona familiarizada con la oferta rusa. “Parte de esa petición era que (el presidente Vladimir) Putin garantizara la seguridad”.

    Por otro lado, el mismo medio también señaló que antes de la incursión militar, el gobierno estadounidense había ofrecido a Maduro la posibilidad de discutir su salvoconducto en Washington, opción que habría finalmente rechazado.

    Fue así que el pasado 3 de enero, el gobernante y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por militares estadounidenses en una incursión militar que dejó alrededor de 75 fallecidos, en gran parte militares venezolanos y cubanos.

    El pasado lunes 5 de ese mismo mes se habría iniciado en Nueva York el juicio en su contra por narcoterrorismo y otros delitos.

