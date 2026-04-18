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    Elecciones en Perú: recién a mediados de mayo se tendrían resultados de la primera vuelta

    “Nosotros tenemos previsto hacia la quincena de mayo tener, por lo menos, los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar la segunda vuelta”, dijo Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

    Por 
    Patricia San Juan
    Elecciones en Perú: recién a mediados de mayo se tendrían resultados de la primera vuelta.

    A casi una semana de las elecciones presidenciales en Perú, en las que participaron 35 candidatos y en medio de acusaciones de fraude electoral, el organismo encargado que acreditar los votos estimó que recién a mediados de mayo de tendrán los resultados de la primera vuelta.

    “Nosotros tenemos previsto hacia la quincena de mayo tener, por lo menos, los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar la segunda vuelta”, dijo Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en declaraciones al medio peruano RPP.

    De este modo se mantiene la incertidumbre respecto de cuándo se podrá realizar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

    Irregularidades

    Más temprano el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, acusó que existen serias irregularidades en el manejo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la ejecución de los comicios el pasado domingo.

    “Mi punto de vista es que existen serias irregularidades respecto del manejo y la función del ente encargado de la organización del proceso. Esto hace que se tomen las medidas más radicales que correspondan”, expresó tras presentarse ante la comisión de Fiscalización del Congreso peruano.

    Burneo se presentó ante el Congreso para responder por las irregularidades ocurridas durante las elecciones generales el pasado domingo, instancia en la que ciudadanos encontraron cajas que contenían cédulas de sufragio de cuatro mesas de votación en la calle.

    “Sobre el hallazgo de las cuatro cajas, es preciso indicar que, contrariamente a lo afirmado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas en vehículos no registrados, vehículos particulares, y no estuvo presente el JNE”, respaldó Burneo.

    Con todo, el titular de la JNE valoró la estrategia de fiscalización desplegada por aquella institución que, a su juicio, garantizó el buen funcionamiento del proceso electoral y evitó mayores incidencias.

    Burneo sostuvo, además, que las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y determinar las responsabilidades civiles o penales que haya.

    En tanto, el funcionario estimó 40 mil actas observadas en todo el país del total de los cinco procesos electorales para elegir diputados, senadores o parlamentarios andinos.

    Más sobre:PerúElecciones presidencialesElecciones en PerúJurado Nacional de Elecciones

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