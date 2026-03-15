Elecciones municipales en Francia: coalición de izquierda se impone en primera vuelta en París y buscará consolidar ventaja en el balotaje

Emmanuel Grégoire, aspirante del bloque de partidos franceses de izquierda integrada por el Partido Socialista, el Partido Comunista y los Ecologistas FOTO: @aviers

La alianza de partidos franceses de izquierda integrada por el Partido Socialista, el Partido Comunista y los Ecologistas se posicionó en el primer lugar de la votación en la primera vuelta de las elecciones municipales en París, de acuerdo con estimaciones de la consultora Elabe Berger Levrault.

La candidatura encabezada por Emmanuel Grégoire alcanzaría un 38,7% de respaldo, situándose por delante de la postulante del bloque entre la derecha tradicional y el centro liberal, Rachida Dati, vinculada a Los Republicanos y al Movimiento Democrático, quien obtendría cerca de un 24,9% de los sufragios.

Más atrás aparece la representante de La Francia Insumisa, Sophia Chikirou, con aproximadamente 12,1%, seguida por el dirigente del partido de centroderecha Horizontes, Pierre-Yves Bournazel, que registraría 11,6%.

En quinto lugar, figura la candidata del partido de extrema derecha Reconquista, Sarah Knafo, con 9,6% de las preferencias.

Mantener el control del ayuntamiento

Tras conocerse las primeras estimaciones, Grégoire valoró el resultado obtenido por su coalición y llamó a ampliar el apoyo de cara a la segunda ronda electoral.

“El pueblo de París nos ha colocado firmemente a la cabeza en esta primera vuelta”, afirmó el candidato, quien además convocó a los votantes progresistas y republicanos a respaldar su proyecto en la siguiente votación.

La contienda en la capital francesa es particularmente relevante debido a que el ayuntamiento ha estado bajo liderazgo socialista durante un cuarto de siglo, periodo que incluye los últimos doce años de administración de la alcaldesa Anne Hidalgo.

Escenarios competitivos en otras ciudades

Las elecciones municipales también evidenciaron disputas cerradas en otros grandes centros urbanos de Francia.

En Marsella, el actual alcalde Benoît Payan -quien encabeza una coalición de izquierda que no incluye a La Francia Insumisa- se ubicó en el primer lugar con 36,7% de los votos, aunque con una ventaja estrecha sobre el candidato de la ultraderechista Agrupación Nacional, Franck Allisio, que alcanzaría 33,6%.

En Niza, la alianza entre la Unión de Demócratas por la República y la Agrupación Nacional, encabezada por Éric Ciotti, se posicionó como la más votada con 42,6%, superando al actual alcalde Christian Estrosi, perteneciente a Horizontes, quien alcanzó 31,3%.

En Lyon, en tanto, la competencia se mantiene completamente abierta. El alcalde ecologista Grégory Doucet y el candidato independiente respaldado por el centroderechista Jean-Michel Aulas, obtuvieron 37,5% cada uno, según proyecciones del instituto Ifop-Fiducial.

Más atrás quedó la postulante de La Francia Insumisa, Anaïs Belouassa-Cherifi, con 9,7%.

Reelecciones definidas en algunas localidades

Mientras varias ciudades deberán definir a sus autoridades en segunda vuelta, en otras comunas los resultados permitieron confirmar alcaldes desde la primera ronda.

Es el caso de Perpiñán, donde el actual alcalde de Agrupación Nacional, Louis Aliot, logró más del 50% de los votos, asegurando su continuidad en el cargo.

También resultaron reelegidos el dirigente de centroderecha Jean-François Copé en Meaux, el alcalde de izquierda Sylvain Robert en Lens y el edil de centroderecha David Lisnard en Cannes.

Asimismo, la alcaldesa independiente de derecha Natacha Bouchart conservará la administración de Calais, mientras que el líder comunista Fabien Roussel continuará como jefe comunal en Saint-Amand-les-Eaux.

Con estos resultados, la segunda vuelta de las municipales será determinante para definir el equilibrio político en varias de las principales ciudades del país.

En especial, el desenlace en París será seguido de cerca a nivel nacional, ya que determinará si la izquierda logra prolongar su prolongada presencia en el gobierno de la capital o si la derecha consigue recuperar el control del ayuntamiento tras décadas fuera del poder local.