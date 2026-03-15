SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Elecciones municipales en Francia: coalición de izquierda se impone en primera vuelta en París y buscará consolidar ventaja en el balotaje

    Los resultados preliminares también muestran escenarios competitivos en otras grandes ciudades francesas, donde la derecha tradicional y la ultraderecha disputan espacios clave del poder local.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Emmanuel Grégoire, aspirante del bloque de partidos franceses de izquierda integrada por el Partido Socialista, el Partido Comunista y los Ecologistas FOTO: @aviers

    La alianza de partidos franceses de izquierda integrada por el Partido Socialista, el Partido Comunista y los Ecologistas se posicionó en el primer lugar de la votación en la primera vuelta de las elecciones municipales en París, de acuerdo con estimaciones de la consultora Elabe Berger Levrault.

    La candidatura encabezada por Emmanuel Grégoire alcanzaría un 38,7% de respaldo, situándose por delante de la postulante del bloque entre la derecha tradicional y el centro liberal, Rachida Dati, vinculada a Los Republicanos y al Movimiento Democrático, quien obtendría cerca de un 24,9% de los sufragios.

    Más atrás aparece la representante de La Francia Insumisa, Sophia Chikirou, con aproximadamente 12,1%, seguida por el dirigente del partido de centroderecha Horizontes, Pierre-Yves Bournazel, que registraría 11,6%.

    En quinto lugar, figura la candidata del partido de extrema derecha Reconquista, Sarah Knafo, con 9,6% de las preferencias.

    Mantener el control del ayuntamiento

    Tras conocerse las primeras estimaciones, Grégoire valoró el resultado obtenido por su coalición y llamó a ampliar el apoyo de cara a la segunda ronda electoral.

    El pueblo de París nos ha colocado firmemente a la cabeza en esta primera vuelta”, afirmó el candidato, quien además convocó a los votantes progresistas y republicanos a respaldar su proyecto en la siguiente votación.

    La contienda en la capital francesa es particularmente relevante debido a que el ayuntamiento ha estado bajo liderazgo socialista durante un cuarto de siglo, periodo que incluye los últimos doce años de administración de la alcaldesa Anne Hidalgo.

    Escenarios competitivos en otras ciudades

    Las elecciones municipales también evidenciaron disputas cerradas en otros grandes centros urbanos de Francia.

    En Marsella, el actual alcalde Benoît Payan -quien encabeza una coalición de izquierda que no incluye a La Francia Insumisa- se ubicó en el primer lugar con 36,7% de los votos, aunque con una ventaja estrecha sobre el candidato de la ultraderechista Agrupación Nacional, Franck Allisio, que alcanzaría 33,6%.

    En Niza, la alianza entre la Unión de Demócratas por la República y la Agrupación Nacional, encabezada por Éric Ciotti, se posicionó como la más votada con 42,6%, superando al actual alcalde Christian Estrosi, perteneciente a Horizontes, quien alcanzó 31,3%.

    En Lyon, en tanto, la competencia se mantiene completamente abierta. El alcalde ecologista Grégory Doucet y el candidato independiente respaldado por el centroderechista Jean-Michel Aulas, obtuvieron 37,5% cada uno, según proyecciones del instituto Ifop-Fiducial.

    Más atrás quedó la postulante de La Francia Insumisa, Anaïs Belouassa-Cherifi, con 9,7%.

    Reelecciones definidas en algunas localidades

    Mientras varias ciudades deberán definir a sus autoridades en segunda vuelta, en otras comunas los resultados permitieron confirmar alcaldes desde la primera ronda.

    Es el caso de Perpiñán, donde el actual alcalde de Agrupación Nacional, Louis Aliot, logró más del 50% de los votos, asegurando su continuidad en el cargo.

    También resultaron reelegidos el dirigente de centroderecha Jean-François Copé en Meaux, el alcalde de izquierda Sylvain Robert en Lens y el edil de centroderecha David Lisnard en Cannes.

    Asimismo, la alcaldesa independiente de derecha Natacha Bouchart conservará la administración de Calais, mientras que el líder comunista Fabien Roussel continuará como jefe comunal en Saint-Amand-les-Eaux.

    Con estos resultados, la segunda vuelta de las municipales será determinante para definir el equilibrio político en varias de las principales ciudades del país.

    En especial, el desenlace en París será seguido de cerca a nivel nacional, ya que determinará si la izquierda logra prolongar su prolongada presencia en el gobierno de la capital o si la derecha consigue recuperar el control del ayuntamiento tras décadas fuera del poder local.

    Más sobre:FranciaElecciones municipalesParisEmmanuel GrégoireRachida DatiSophia ChikirouPierre-Yves BournazelMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senadores de oposición se reúnen con ministros García y Quiroz en medio de choque por el plan de reconstrucción de Kast

    Kast pone en marcha el “Plan Escudo Fronterizo” en Chacalluta con inicio de construcción de zanjas

    Conan O’Brien se ríe de la polémica de Timothée Chalamet con el ballet y la ópera

    Organización de Lollapalooza y la polémica de Candelabro: “Jamás vamos a coartarle la libertad de expresión a un artista”

    Premios Oscar 2026: sigue el minuto a minuto de la ceremonia

    Streaming y cines: dónde ver las nominadas a los Premios Oscar 2026

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra

    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra

    2.
    Gobierno de EE.UU. eleva presión sobre la prensa por cobertura de la guerra en Medio Oriente

    Gobierno de EE.UU. eleva presión sobre la prensa por cobertura de la guerra en Medio Oriente

    3.
    Primer ministro británico está considerando enviar miles de drones interceptores a Medio Oriente

    Primer ministro británico está considerando enviar miles de drones interceptores a Medio Oriente

    4.
    Canciller boliviano ante medidas de Kast en la frontera norte: “No interrumpen el diálogo”

    Canciller boliviano ante medidas de Kast en la frontera norte: “No interrumpen el diálogo”

    5.
    Prensa de Kuwait asegura que nuevo líder supremo iraní fue trasladado en avión a Moscú para someterse a una cirugía de pierna

    Prensa de Kuwait asegura que nuevo líder supremo iraní fue trasladado en avión a Moscú para someterse a una cirugía de pierna

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    Sistema frontal en el sur deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz

    Sistema frontal en el sur deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    Senadores de oposición se reúnen con ministros García y Quiroz en medio de choque por el plan de reconstrucción de Kast
    Chile

    Senadores de oposición se reúnen con ministros García y Quiroz en medio de choque por el plan de reconstrucción de Kast

    Kast pone en marcha el “Plan Escudo Fronterizo” en Chacalluta con inicio de construcción de zanjas

    Presidente Kast viaja a Arica para inspeccionar obras del Plan Escudo Fronterizo en su primer lunes de gobierno

    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra
    Negocios

    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra

    Quiroz anuncia oficio para reducción de gasto en ministerios por US$4.000 millones

    Del pitch al micrófono: por qué algunos emprendedores están lanzando su propio podcastp

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)
    Tendencias

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)

    Estas zapatillas futuristas no son para correr pero parece que uno volara en ellas

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Limache se hace fuerte y le pone presión a Colo Colo: es puntero de la Liga de Primera tras golear a Cobresal
    El Deportivo

    Limache se hace fuerte y le pone presión a Colo Colo: es puntero de la Liga de Primera tras golear a Cobresal

    Su primer título de 2026: Jannik Sinner vence a Daniil Medvedev en una apretada final y se corona en Indian Wells

    Christian Garin, Tomás Barrios y Nicolás Jarry conocen a sus rivales en la qualy del Masters 1000 de Miami

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Conan O’Brien se ríe de la polémica de Timothée Chalamet con el ballet y la ópera
    Cultura y entretención

    Conan O’Brien se ríe de la polémica de Timothée Chalamet con el ballet y la ópera

    Organización de Lollapalooza y la polémica de Candelabro: “Jamás vamos a coartarle la libertad de expresión a un artista”

    Premios Oscar 2026: sigue el minuto a minuto de la ceremonia

    Elecciones municipales en Francia: coalición de izquierda se impone en primera vuelta en París y buscará consolidar ventaja en el balotaje
    Mundo

    Elecciones municipales en Francia: coalición de izquierda se impone en primera vuelta en París y buscará consolidar ventaja en el balotaje

    Israel informa bombardeos contra más de 200 objetivos en Irán en las últimas 24 horas

    Ejército israelí anuncia la reapertura “limitada” del paso de Rafah para este miércoles

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT
    Paula

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra