    Mundo

    En medio de un tenso ambiente regional: Putin y Netanyahu conversaron por teléfono sobre Gaza, Irán y Siria

    Según un comunicado emitido por la Oficina de Netanyahu, el intercambio se realizó por iniciativa del mandatario ruso y continúa una serie de diálogos previos entre ambos responsables estatales.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Presidente de Rusia, Vladimir Putin, y primer ministro de Israel, Bemjamin Netanyahu.

    Este sábado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron una conversación telefónica en donde trataron temas como la Franja de Gaza, el alto el fuego y el acuerdo de intercambio de prisioneros en el conflicto.

    Según un comunicado emitido por la Oficina de Netanyahu, el intercambio se realizó por iniciativa del mandatario ruso y continúa una serie de diálogos previos entre ambos responsables estatales.

    En ese sentido, y según informaron medios rusos, los mandatarios intercambiaron opiniones sobre la situación en Oriente Medio, abarcando además temas como la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones vinculadas a la promoción de una mayor estabilización en Siria.

    Vladimir Putin, presidente de Rusia. March 4, 2025. Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS Pavel Bednyakov

    En ese sentido, el diálogo se desarrolló en un contexto marcado por la ofensiva militar israelí contra el grupo terrorista Hamas en Gaza, iniciada en octubre de 2023, frente a la cual Putin ha manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a los bombardeos israelíes.

    La guerra en la Franja ha elevado la presión internacional sobre los actores implicados y ha profundizado las tensiones diplomáticas en la región.

    Órdenes de arresto y acusaciones

    La situación de ambos líderes y principales referentes sobre los conflictos bélicos de la actualidad no solo presenta desde la vereda del análisis, puesto que ambos líderes enfrentan órdenes de arresto internacional emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI).

    En el caso de Putin, la CPI lo acusa de la presunta deportación ilegal de niños ucranianos hacia Rusia, mientras que sobre Netanyahu pesa una orden por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con la operación militar en Gaza.

    Además, en el caso del líder israelí, se suman sus tres procedimientos judiciales por presunta corrupción, en los que aún no se ha dictado sentencia. Frente a ello, el primer ministro ha reiterado su rechazo a todas las acusaciones.

    Los cargos incluyen el supuesto recibimiento de más de USD 260.000 en artículos de lujo, entre ellos, puros, joyas y champán, de multimillonarios a cambio de favores políticos, así como intentos de influir en la cobertura mediática de dos medios de comunicación israelíes.

    (Foto de ARCHIVO) El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu 13/7/2025 OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL
    Elecciones presidenciales y parlamentarias: Chile regresa a las urnas este domingo

    Capturan a sujeto requerido por Interpol: vivía en Santiago hace un año y era buscado por un homicidio en Lima

    Elecciones 2025: Servel reporta un 27,4% de mesas constituidas en Chile y el extranjero

    La OMS confirma un brote potencialmente letal del virus de Marburgo en Etiopía

    Siete menores mueren en ataque dirigido contra la guerrilla en Colombia

    Capturan a cuatro sujetos por extorsionar a vecinos en Recoleta: en el operativo se incautó un arma y municiones

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    3.
    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    4.
    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    5.
    "Se han reído de todo un país": la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    De "Matthei Déjà Vu" a "Chico Terry Presidente": 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son "incompetentes"

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Alertan altas temperaturas para seis regiones: termómetros superarían los 30 grados en algunas zonas el lunes

    Alertan altas temperaturas para seis regiones: termómetros superarían los 30 grados en algunas zonas el lunes

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    Elecciones presidenciales y parlamentarias: Chile regresa a las urnas este domingo
    Elecciones presidenciales y parlamentarias: Chile regresa a las urnas este domingo

    Capturan a sujeto requerido por Interpol: vivía en Santiago hace un año y era buscado por un homicidio en Lima

    Elecciones 2025: Servel reporta un 27,4% de mesas constituidas en Chile y el extranjero

    Donald Trump retira aranceles a carne de res, tomate, plátano y café para reducir costo de vida en EE.UU.
    Donald Trump retira aranceles a carne de res, tomate, plátano y café para reducir costo de vida en EE.UU.

    Boom de los arriendos de viviendas: ocupación alcanza nivel más alto desde 2022

    Andrés Sansone, Santander: "Que el Congreso se mantenga fragmentado y polarizado sería una mala noticia para la economía"

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial
    De "Matthei Déjà Vu" a "Chico Terry Presidente": 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué reveló "Tank", el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son "incompetentes"

    España no necesita a Lamine Yamal para golear a Georgia y acaricia la clasificación al Mundial 2026
    España no necesita a Lamine Yamal para golear a Georgia y acaricia la clasificación al Mundial 2026

    Escándalo en el Mundial Sub 17: Colombia y Francia terminan a los golpes la disputa por un cupo en los octavos de final

    Con solo un sudamericano en carrera: así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 17

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en "alianzas con festivales" de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    In my life, escucha una de las joyas de The Beatles Anthology 4
    In my life, escucha una de las joyas de The Beatles Anthology 4

    Del horror de la IGM a jingles con axé y K-Pop: los curiosos discos favoritos de Johannes Kaiser y José Antonio Kast

    David Coverdale, la voz de Whitesnake, anuncia su retiro y cierra más de medio siglo de trayectoria en la música

    En medio de un tenso ambiente regional: Putin y Netanyahu conversaron por teléfono sobre Gaza, Irán y Siria
    En medio de un tenso ambiente regional: Putin y Netanyahu conversaron por teléfono sobre Gaza, Irán y Siria

    La OMS confirma un brote potencialmente letal del virus de Marburgo en Etiopía

    Siete menores mueren en ataque dirigido contra la guerrilla en Colombia

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp