En medio de un tenso ambiente regional: Putin y Netanyahu conversaron por teléfono sobre Gaza, Irán y Siria

Este sábado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron una conversación telefónica en donde trataron temas como la Franja de Gaza, el alto el fuego y el acuerdo de intercambio de prisioneros en el conflicto.

Según un comunicado emitido por la Oficina de Netanyahu, el intercambio se realizó por iniciativa del mandatario ruso y continúa una serie de diálogos previos entre ambos responsables estatales.

En ese sentido, y según informaron medios rusos, los mandatarios intercambiaron opiniones sobre la situación en Oriente Medio, abarcando además temas como la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones vinculadas a la promoción de una mayor estabilización en Siria.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. March 4, 2025. Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS Pavel Bednyakov

En ese sentido, el diálogo se desarrolló en un contexto marcado por la ofensiva militar israelí contra el grupo terrorista Hamas en Gaza, iniciada en octubre de 2023, frente a la cual Putin ha manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a los bombardeos israelíes.

La guerra en la Franja ha elevado la presión internacional sobre los actores implicados y ha profundizado las tensiones diplomáticas en la región.

Órdenes de arresto y acusaciones

La situación de ambos líderes y principales referentes sobre los conflictos bélicos de la actualidad no solo presenta desde la vereda del análisis, puesto que ambos líderes enfrentan órdenes de arresto internacional emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI).

En el caso de Putin, la CPI lo acusa de la presunta deportación ilegal de niños ucranianos hacia Rusia, mientras que sobre Netanyahu pesa una orden por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con la operación militar en Gaza.

Además, en el caso del líder israelí, se suman sus tres procedimientos judiciales por presunta corrupción, en los que aún no se ha dictado sentencia. Frente a ello, el primer ministro ha reiterado su rechazo a todas las acusaciones.

Los cargos incluyen el supuesto recibimiento de más de USD 260.000 en artículos de lujo, entre ellos, puros, joyas y champán, de multimillonarios a cambio de favores políticos, así como intentos de influir en la cobertura mediática de dos medios de comunicación israelíes.