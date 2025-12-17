SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    Machado se está recuperando de una fractura de vértebra que sufrió durante su compleja travesía para dejar Venezuela y viajar a Noruega a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, la semana pasada.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    María Corina Machado. Foto: X @MariaCorinaYA

    La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ya no está en Oslo, adonde llegó el pasado miércoles tras un viaje clandestino para lograr salir de Venezuela. Así lo confirmó en su cuenta de X Pedro Urruchurtu Noselli, coordinador de relaciones internaciones de Machado.

    “Se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación. Como ha confirmado el Primer Ministro de Noruega, ya no está en la ciudad de Oslo”, dice la publicación en la red social.

    Machado se está recuperando de una fractura de vértebra que sufrió durante su compleja travesía para dejar Venezuela y viajar a Noruega a recibir el galardón, la semana pasada.

    La líder opositora, una de las voces más críticas del mandatario venezolano Nicolás Maduro, estuvo once meses viviendo en la clandestinidad en Venezuela por temor ante los riesgos que podían correr su vida y su libertad.

    Pero la semana pasada dejó su refugio para iniciar un viaje difícil y peligroso hacia Oslo. Si bien no llegó a la ceremonia del miércoles pasado por la mañana, en la que su hija recibió el premio en su nombre, sí se presentó al día siguiente ante el público.

    Machado ha repetido en entrevistas su intención de regresar a Venezuela “cuando se den las medidas de seguridad necesarias”, pero la combinación de su prohibición de salir del país, las amenazas legales en su contra y los riesgos físicos de volver mantiene en vilo a todo un país y su diáspora de más de ocho millones de personas.

    El veterano de las fuerzas especiales de EE.UU., Bryan Stern, fundador de la Fundación Grey Bull Rescue, cuyo equipo de rescate sacó a la laureada con el Nobel de Venezuela, dijo a CNN que le suplicó a Machado que no regrese a su país.

    Las últimas noticias sobre María Corina Machado coinciden con la puesta en marcha del bloqueo naval de EE.UU. contra los petroleros sancionados y fantasmas que llegan y salen de las costas venezolanas. El presidente Donald Trump ha anunciado que este miércoles aprovechará el horario de máxima audiencia para dar su discurso anual a la nación. “Lo mejor está por llegar”, adelantó el mandatario.

