Mundo

Eric Adams desiste de su intento de reelección por la alcaldía de Nueva York

El alcalde, que concluye su mandato a fines de este año, señaló que fue acusado "injustamente" de los cargos de corrupción, apuntando contra los medios de comunicación y la retención de dineros para su campaña.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Eric Adams abandona la carrera para su reelección a la alcaldía de Nueva York.

El actual alcalde de Nueva York (EE.UU.), Eric Adams, anunció este domingo que desistirá de su intento por la reelección de la alcaldía de la ciudad norteamericana, a realizarse el próximo 4 de noviembre.

La decisión de Adams fue comunicada a través de redes sociales, donde señaló en un video de ocho minutos que se retira de la contienda electoral, para la cual corría con desventaja, tras ser vinculado a casos de corrupción durante su mandato, por el cual fue electo como demócrata en 2021, pero que este año lo llevó a postularse como independiente.

“A pesar de todo lo que hemos logrado, no puedo continuar con mi campaña de reelección”, declaró Adams en su video, el cual grabó en la residencia de la alcaldía, junto a un retrato de su madre.

En su declaración, también apuntó contra los medios de comunicación, al señalar que “la constante especulación de los medios sobre mi futuro y la decisión de la junta de financiación de la campaña de retener millones de dólares han minado mi capacidad para recaudar los fondos necesarios para una campaña seria”.

Adams, también se refirió a las acusaciones que pesaron en su contra, que incluyen fraude electrónico, la contribución ilegal para su campaña y viajes de lujo de personas extranjeras.

“Me acusaron injustamente porque luché por esta ciudad, y si tuviera que hacerlo de nuevo, volvería a luchar por Nueva York”, señaló.

Pese a su retiro, el nombre de Adams permanecerá en la papeleta electoral, porque la fecha límite para quitarlo del registro ya pasó, segun consigna el medio The Guardian.

En su mensaje, el jefe citadino también arremetió contra el candidato demócrata, Zohran Mamdani, quien se declara socialista. En su campaña ha prometido alquileres regulados, transporte gratuito en buses y guarderías.

Sin mencionarlo directamente, Adams señaló que “un cambio importante es bienvenido y necesario, pero tengan cuidado con quienes afirman que la respuesta es destruir el mismo sistema que construimos juntos durante generaciones. Eso no es cambio, es caos”.

Además de Mamdani, siguen en carrera el exgobernador, Andrew Cuomo y el candidato republicano, Curtis Sliwa.

Previamente trascendió que la administración de Donald Trump había ofrecido a Adams el cargo de embajador en Arabia Saudita, con la finalidad de permitir la victoria de Cuomo y así impedir el triunfo de Mamdani.

En abril pasado, el Departamento de Justicia retiró los cargos de corrupción contra Adams, luego de ceder a las presiones federales y cooperar en las redadas contra la inmigración.

Más sobre:Estados UnidosEric AdamsNueva YorkReelecciónDonald Trump

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

Preocupación en el Claro Arena: Patricio Toledo sufre un infarto en la despedida de los capitanes de la UC

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Paula Nárvaez y postulación de Bachelet a la ONU: “No tengo dudas de que quienes quieren conducir los destinos de nuestra patria van a estar a la altura”

Detienen a mujer de 64 años que era buscada por parricidios consumados en Chiguayante

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Este nuevo "flagship killer" trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

