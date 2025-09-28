Eric Adams desiste de su intento de reelección por la alcaldía de Nueva York

Eric Adams abandona la carrera para su reelección a la alcaldía de Nueva York.

El actual alcalde de Nueva York (EE.UU.), Eric Adams, anunció este domingo que desistirá de su intento por la reelección de la alcaldía de la ciudad norteamericana, a realizarse el próximo 4 de noviembre.

La decisión de Adams fue comunicada a través de redes sociales, donde señaló en un video de ocho minutos que se retira de la contienda electoral, para la cual corría con desventaja, tras ser vinculado a casos de corrupción durante su mandato, por el cual fue electo como demócrata en 2021, pero que este año lo llevó a postularse como independiente.

“A pesar de todo lo que hemos logrado, no puedo continuar con mi campaña de reelección”, declaró Adams en su video, el cual grabó en la residencia de la alcaldía, junto a un retrato de su madre.

En su declaración, también apuntó contra los medios de comunicación, al señalar que “la constante especulación de los medios sobre mi futuro y la decisión de la junta de financiación de la campaña de retener millones de dólares han minado mi capacidad para recaudar los fondos necesarios para una campaña seria”.

Adams, también se refirió a las acusaciones que pesaron en su contra, que incluyen fraude electrónico, la contribución ilegal para su campaña y viajes de lujo de personas extranjeras.

“Me acusaron injustamente porque luché por esta ciudad, y si tuviera que hacerlo de nuevo, volvería a luchar por Nueva York”, señaló.

Pese a su retiro, el nombre de Adams permanecerá en la papeleta electoral, porque la fecha límite para quitarlo del registro ya pasó, segun consigna el medio The Guardian.

En su mensaje, el jefe citadino también arremetió contra el candidato demócrata, Zohran Mamdani, quien se declara socialista. En su campaña ha prometido alquileres regulados, transporte gratuito en buses y guarderías.

Sin mencionarlo directamente, Adams señaló que “un cambio importante es bienvenido y necesario, pero tengan cuidado con quienes afirman que la respuesta es destruir el mismo sistema que construimos juntos durante generaciones. Eso no es cambio, es caos”.

Además de Mamdani, siguen en carrera el exgobernador, Andrew Cuomo y el candidato republicano, Curtis Sliwa.

Previamente trascendió que la administración de Donald Trump había ofrecido a Adams el cargo de embajador en Arabia Saudita, con la finalidad de permitir la victoria de Cuomo y así impedir el triunfo de Mamdani.

En abril pasado, el Departamento de Justicia retiró los cargos de corrupción contra Adams, luego de ceder a las presiones federales y cooperar en las redadas contra la inmigración.