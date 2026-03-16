Escándalo de su jefe de Gabinete y crisis económica golpean imagen de Milei en encuestas

Con los gastos públicos que financian sus viajes al exterior en el ojo de la tormenta, el presidente argentino Javier Milei aterrizó el viernes en España, para participar de un foro de extrema derecha y reunirse con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Tras su paso por Estados Unidos, el líder libertario encabezó el Madrid Economic Forum, un encuentro privado que reúne a economistas, emprendedores, traders y expertos en criptomonedas. Milei aprovechó su paso por España para arremeter otra vez contra el jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, llamándolo “impresentable”, al tiempo que posaba con Abascal luciendo un uniforme de YPF, empresa energética de Argentina.

Con su visita a España, el presidente de Argentina completó casi una semana completa de gira por el mundo. El viernes pasado viajó a Miami, donde participó de la cumbre Escudo de las Américas, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros mandatarios. Luego se dirigió a Nueva York y abrió la Semana Argentina 2026, un encuentro organizado para seducir inversores y que Milei aprovechó para atacar a los empresarios argentinos que reclaman políticas proteccionistas para la industria nacional.

El Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el Diputado español y Presidente de VOX, Santiago Abascal, en Madrid. pic.twitter.com/FZfqLukwtQ — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 14, 2026

El martes partió rumbo a Chile donde, al día siguiente, presenció la asunción de José Antonio Kast como presidente. Antes de viajar a España, permaneció apenas 24 horas en Buenos Aires. A las 11.00 de este domingo Milei había arribado junto a su hermana Karina, a bordo del ARG-01, al Aérea Militar del Aeroparque Metropolitano, en Buenos Aires.

Tras su gira por España, Milei retomará su agenda en Argentina y este lunes se trasladará a Córdoba para participar en un evento en la Bolsa de Comercio provincial. El mandatario viajará acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según informó el diario Página/12.

Pero el periplo presidencial por Estados Unidos detonó un escándalo en Argentina, cuyos ecos aún se escuchan. Como parte de la amplia comitiva oficial, Adorni viajó acompañado por su pareja, Bettina Angeletti, que no es funcionaria.

Al reconocer el suceso, Adorni señaló que su esposa había pagado un pasaje de más de US$ 5 mil pero que, por un cambio en la agenda, Presidencia la invitó a ser parte de la comitiva. Y agregó que él iba a “deslomarse” a Estados Unidos y, por eso, necesitaba estar con su “compañera de vida”.

En esta línea, Milei usó su cuenta de X para expresar su apoyo: “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian… ÁNIMO @madorni”.

Adorni argumentó que él pagó los gastos personales, pero sus explicaciones generaron otros cuestionamientos sobre un aparente nivel de vida que no se correspondería con sus ingresos. La misma crítica apuntó a un viaje a Uruguay realizado por el jefe de Gabinete y su familia en febrero pasado, mediante el arriendo de un avión privado, apuntó el diario español El País.

Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...

ÁNIMO @madorni ...!!!

LLA!

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) March 12, 2026

Legisladores y dirigentes de la oposición presentaron pedidos de informes y de interpelación en el Congreso, así como denuncias ante la justicia. Adorni es uno de los principales voceros del discurso del Gobierno en defensa del ajuste del gasto público y contra “la casta política” que vive del Estado.

De hecho, el propio Adorni, en 2024, anunció un decreto vigente que prohíbe viajes particulares en aeronaves públicas y “traer a familiares”. La Ley 25.188 de Ética Pública establece que los funcionarios deben usar bienes del Estado sólo con fines autorizados y abstenerse de beneficiar a familiares.

Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores.



Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo… https://t.co/Sh6Hm1DpGV — Manuel Adorni (@madorni) March 12, 2026

Las primeras mediciones que manejan cerca de Milei es que el episodio fue negativo al extremo para el gobierno. La consultora Ad Hoc que mide la temperatura en las redes sociales, detectó que las menciones al jefe de Gabinete subieron un 330% en las redes y que el 76,5% fueron negativas.

Caso de la criptomoneda $LIBRA

Cómo si el caso Adorni no fuera suficiente, la investigación judicial por la estafa de la criptomoneda $LIBRA acorrala al presidente argentino, quien la promocionó a través de sus redes sociales. Peritos judiciales encontraron en el teléfono del empresario Mauricio Novelli un presunto acuerdo por cinco millones de dólares por el apoyo de Milei al proyecto, según reveló este fin de semana el medio El Destape.

El documento se encontraba entre las notas de Novelli y había sido eliminado, pero los investigadores lo lograron recuperar. Novelli es señalado en la indagatoria como uno de los intermediarios entre los impulsores de la criptomoneda, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis (el creador de $LIBRA), y el entorno del mandatario.

Caso $LIBRA | Las pruebas que derrumban todas las explicaciones de Milei https://t.co/xUjp9jIyXv pic.twitter.com/wC5uDW90sF — LA NACION (@LANACION) March 16, 2026

Un peritaje informático realizado por el Ministerio Público Fiscal reveló que Milei habló al menos 5 veces por teléfono con Novelli en los minutos previos al lanzamiento de $LIBRA.

El 14 de febrero de 2025, Milei recomendó a través de X la criptomoneda, presuntamente ideada para el financiamiento de empresas argentinas, que registró un alza exponencial de su valor en un primer momento y luego se desplomó. A las cuatro horas el mandatario borró el posteo y dijo que no tenía relación alguna con la iniciativa y que, luego de “interiorizarse” sobre el tema, elegía “no seguir dándole difusión”.

ALERTA: El creador de $LIBRA alardeaba de "controlar” al presidente Javier Milei y de haber pagado sobornos en la Argentina; entre otros, a Karina Milei. (Gran trabajo de @CamiDolabjian).https://t.co/6y72AUOWEY — Hugo Alconada Mon (@halconada) February 18, 2025

Aunque no hay pruebas por ahora de que el supuesto acuerdo por cinco millones de dólares fuese validado por el Gobierno argentino, la cifra coincide con el volumen de transferencias a través de billeteras digitales detectadas por expertos informáticos.

Tras difundirse el peritaje, se conoció que uno de los estudios jurídicos que litiga en Nueva York en defensa de un grupo de estafados, analiza abrir una investigación criminal que podría complicar al presidente argentino.

“No va a pasar que aparezca un dato que comprometa al Presidente”🗣️



🔴Manuel Adorni se refirió a la documentación difundida por El Destape, que reveló un presunto acuerdo de pagos por USD 5 millones para que Javier Milei promocionara la criptomoneda $Libra pic.twitter.com/Hdmw3LyRFa — El Destape (@eldestapeweb) March 16, 2026

Fuentes con conocimiento de la conversación con los diputados argentinos, confirmaron al medio La Política Online (LPO) que los representantes de los estafados pidieron una copia certificada por el Congreso argentino de las conclusiones de la comisión parlamentaria para incorporar al expediente civil y eventualmente iniciar la querella criminal.

Impacto en imagen presidencial

Ante las revelaciones del caso $LIBRA, Milei volvió a atacar a la prensa. El presidente reposteó un mensaje de la diputada Juliana Santillán, que criticaba al Grupo Clarín por presuntas desinformaciones. “La mafia mediática. Fin”, disparó el libertario.

🔴 Exclusivo | Los abogados de Estados Unidos contactaron a diputados de la Comisión Libra para abrir un juicio penal contra Milei. https://t.co/yDFHf630HP pic.twitter.com/bNh0YQbtRQ — La Política Online | Argentina (@LPOArg) March 15, 2026

Pero los casos de Adorni y ahora de la criptomoneda parecen estar pasando la cuenta a la Casa Rosada. Según La Política Online, en el gobierno entraron en alerta por los resultados de las encuestas que contratan para seguir el pulso de la sociedad argentina. Los trabajos que les acercaron la semana que pasó marcan una caída fuerte de la imagen de Milei en lo que va del año, en medio de una creciente preocupación por el empleo y la caída del poder adquisitivo, pero que agrega como novedad que el capítulo “corrupción”, está al tope de las preocupaciones de la gente.

LPO accedió a los sondeos de tres importantes consultoras que trabajan con el gobierno. Una de ellas descubrió a raíz de los últimos escándalos de corrupción (Adorni, $LIBRA) una impactante asimilación de Milei a la denominada casta. Según ese trabajo el 54% de la gente consultada afirmó que el mandatario “es más de lo mismo”. La misma encuestadora advirtió que la imagen de Milei cayó 10 puntos en lo que va del año. “La gente volvió de las vacaciones y ahora ya no tiene plata”, explicó a LPO el consultor.

🔴 Las mediciones de consultoras cercanas al gobierno marcan una caída en la imagen del presidente por debajo de los 40 puntos. https://t.co/FtLnx6wVVR pic.twitter.com/kpm4XOYEm3 — La Política Online | Argentina (@LPOArg) March 14, 2026

Otra de las encuestadoras consultadas tiene la imagen positiva de Milei por debajo de los 40 puntos y la negativa en 55 y subiendo. En ese trabajo la corrupción encabeza las preocupaciones de la gente con el 40% y entre los rubros económicos el que más sube es desempleo que ya llega al 32%.

El estudio observa un crecimiento fuerte de la percepción negativa de la política económica de Milei. Un 54% cree que no está haciendo los cambios necesarios para mejorar la situación. En noviembre pasado ese rechazo era del 43%. O sea, más de la mitad de los argentinos cree que va por mal camino.

UNA ENCUESTA MARCA CAÍDA EN LA IMAGEN DE MILEI



Lectura rápida

La consultora Giacobbe detectó una caída en la imagen del presidente Javier Milei tras el pico de popularidad posterior a las legislativas de 2025. El sondeo también midió a otros dirigentes y relevó preferencias para… pic.twitter.com/bq6A3UOGoY — Clarín (@clarincom) March 16, 2026

Otra consultora cercana al gobierno detectó que más de la mitad de los argentinos no llega a fin de mes y, en lo que va del año, dos de cada tres compraron menos comida para sus hogares. La caída del consumo afecta a todas las clases: en un mes, cayó un 10% el número de gente que pide delivery por aplicaciones como Rappi.

Un empresario gastronómico dijo a LPO que en la última quincena hubo un quiebre: de la baja del consumo que se acumulaba en los últimos meses se pasó a una situación catastrófica. “Los que decían que había que esperar, ya están puteando a Milei y dicen que no lo van a votar”, aseguró.

En línea con los sondeos consultados por LPO, Clarín tuvo acceso al último estudio de Jorge Giacobbe, un consultor conocido por su fuerte perfil antikirchnerista. Respecto a la imagen del Presidente, el estudio muestra que Milei, en el período febrero/marzo, quedó con un claro saldo negativo: 41,7% de valoración a favor y un 49,7% en contra.

El mendocino Alfredo Cornejo, uno de los gobernadores más cercanos a la Casa Rosada, le dijo al diario La Nación que “la economía y el humor popular van a crujir este año”.