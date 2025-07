España: dos noches de disturbios en Torre Pacheco exponen vínculos entre desinformación y violencia xenófoba

La agresión a un hombre de unos 68 años, el 9 de julio por ciudadanos aún no identificados, desencadenó en dos noches seguidas de disturbios en Torre Pacheco, Murcia. Foto: X

La agresión a un hombre de unos 68 años, el miércoles 9 de julio, por ciudadanos aún no identificados y que aún se está investigando, desencadenó en dos noches seguidas de disturbios en Torre Pacheco, Murcia.

El Ayuntamiento de Torre Pacheco condenó la agresión contra uno de sus residentes y convocó a una manifestación en reclamo de más seguridad. Cerca de 500 personas acudieron en actitud pacífica, pero por la noche se produjeron varios altercados.

El medio local La Opinión de Murcia informó que “llegados de fuera del municipio e incluso de fuera de la región, armados con palos y gritando, acudieron a domicilios donde sabían que viven migrantes, a fin de amedrentarlos”.

Con los rostros descubiertos, corearon cánticos racistas como: “No moros, España no es un zoológico“, antes de que la situación se intensificara aún más el sábado por enfrentamientos con las autoridades de seguridad y los manifestantes.

Los servicios de emergencias atendieron a cinco personas heridas. Tres fueron trasladadas al centro de salud local con traumatismos diversos y derivadas posteriormente al hospital, sin que su estado revistiera gravedad. Otras dos personas fueron asistidas en la misma zona por traumatismos.

El alcalde de la ciudad, Pedro Ángel Roca, pidió serenidad y solicitó más refuerzos de agentes de seguridad.

El alcalde pide serenidad y confianza a los vecinos.



Y a vuelto a exigir que «necesitamos más Guardia Civil y Policía Nacional en nuestras calles y modificar las leyes para garantizar la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y proteger a los ciudadanos». pic.twitter.com/ObsE6yRk0N — Ayto. Torre Pacheco (@TPacheco_Ayto) July 12, 2025

Desinformación y xenofobia

En redes sociales circuló un video en el que se observa a tres jóvenes golpear a un hombre canoso. “Se filtra el video de la brutal agresión al vecino”, dicen varias publicaciones en redes sociales, en el que señalan que son marroquíes los atacantes.

La cadena española RTVE verificó la autenticidad del video y afirma que es falso y no corresponde al ataque en Torre Pacheco. Incluso, la propia víctima aclaró que no es él la persona que aparece en el video. Además, dijo que no pudo identificar la nacionalidad de los atacantes.

Sin embargo, en redes sociales, aparte del video, se difunden listas y nombres de los supuestos responsables. Todos migrantes.

Las voces que intentan responsabilizar a los migrantes del ataque llegan de formaciones de ultraderecha.

Santiago Abascal, presidente del partido Vox, publicó un video en su cuenta de X en el que dijo que “España padece una invasión migratoria brutal”.

Nos han robado las fronteras, la paz y la prosperidad.

¡DEPORTACIONES Y DIMISIONES YA! pic.twitter.com/tA7ewgv8fT — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 12, 2025

“Exigimos la recuperación de nuestras fronteras, deportaciones inmediatas y dimisiones”, dijo Abascal, vinculando la inseguridad con la migración y responsabilizando al Gobierno del PSOE por el incremento de migrantes en España.

“Incitación a la violencia”

Desde el movimiento SUMAR han pedido que se investigue la relación de los discursos de los políticos de Vox con los enfrentamientos en las últimas dos noches en Murcia. En declaraciones para el diario El País, Lara Hernández, coordinadora de la organización, dijo que lo que está ocurriendo en Torre Pacheco “es una cacería racista alentada por la derecha fascista de nuestro país”.

La delegada del Gobierno español en la Región de Murcia, Mariola Guevara, denunció en televisión las “llamadas al odio” y la “incitación a la violencia” por parte de grupos de extrema derecha en esta ciudad, que cuenta con una importante población de origen extranjero, especialmente marroquí.

Torre Pacheco es un polvorín. Desgraciadamente la realidad no se puede obviar pese a los esfuerzos del Gobierno y sus satelitales mediáticos.



El despliegue de ayer por parte de Interior, o mejor dicho la falta del mismo, cuando era perfectamente previsible una noche de… pic.twitter.com/y5VA5l5bwp — JUPOL (@JupolNacional) July 13, 2025

Se mantiene el dispositivo de seguridad en el municipio y no se descartan nuevas detenciones. Las autoridades han hecho un llamado a la calma y han recordado la importancia de no alimentar discursos de odio o actos de represalia.

En el año 2000 estallaron violentas protestas contra la inmigración en la ciudad almeriense de El Ejido, en el sur de España, después de que tres ciudadanos españoles fueran asesinados por inmigrantes marroquíes.