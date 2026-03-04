SUSCRÍBETE
    Mundo

    Estados Unidos afirma haber alcanzado “casi 2.000” objetivos en cuatro días de ofensiva contra Irán

    El Ejército de Estados Unidos además afirmó que han "destruido cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones".

    Por 
    Europa Press
    Foto: X (Twitter)

    El Ejército de Estados Unidos ha afirmado este martes que sus fuerzas han alcanzado “casi 2.000 objetivos con más de 2.000 municiones” tras menos de 100 horas desde el lanzamiento de la ola de ataques contra Irán junto a Israel en la llamada operación Furia Épica.

    “Con menos de 100 horas de esta operación, ya hemos alcanzado casi 2.000 objetivos con más de 2.000 municiones”, ha destacado el comandante del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, en unas declaraciones difundidas por el cuerpo militar.

    Estas operaciones, ha indicado Cooper, han “degradado gravemente” sus defensas aéreas y han “destruido cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones”. “Nos centramos en derribar todo lo que pueda dispararnos”, ha asegurado, apuntando a ataques “precisos sin oposición” de bombarderos B-2 y B-1 contra “múltiples instalaciones de misiles en el interior de Irán”, así como a un lanzamiento de misiles balísticos ejecutado anoche por parte de una fuerza de bombarderos B-52 contra puestos de mando y de control iraníes.

    Paralelamente, el Ejército de Estados Unidos también ha estado atacando a la Armada del país centroasiático, a la que, según el comandante del CENTCOM, está “hundiendo”. “Hasta ahora, hemos destruido 17 buques iraníes, incluyendo el submarino iraní más operativo, que ahora tiene un agujero en el costado”, ha destacado.

    Al hilo, el almirante Cooper ha presumido de que, tras “décadas” en las que “el régimen iraní ha acosado al transporte marítimo internacional, hoy no hay ni un solo buque iraní navegando en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz ni en el golfo de Omán”.

    Con todo, ha manifestado que las fuerzas estadounidenses no se detendrán todavía. “Estamos buscando los últimos lanzadores móviles de misiles balísticos de Irán para eliminar lo que yo caracterizaría como su capacidad de lanzamiento remanente”, ha subrayado.

    Por otra parte, en un plano general, el jefe del CENTCOM ha afirmado que la campaña militar avanza “por delante” de lo planeado y, como demostración de ello, ha asegurado que las fuerzas navales estadounidenses “han desplegado múltiples oleadas de misiles de crucero, destruyendo las capacidades iraníes de mando, control y defensa aérea”, mientras la aviación se dedica a “ejecutar un gran volumen de ataques aéreos directamente sobre Irán” en unos cielos que, según su relato, dominan “las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo, Estados Unidos e Israel”.

    “Ahora, en represalia, el régimen iraní ha lanzado más de 500 misiles balísticos y más de 2000 drones”, ha alegado, acusando a Teherán de estar “atacando indiscriminadamente a civiles con el lanzamiento de estos misiles y drones”. “Dicho esto, estamos viendo que la capacidad de Irán para atacarnos a nosotros y a nuestros socios está disminuyendo, mientras que nuestro poder de combate, por otro lado, aumenta”, ha rebatido.

    Además, el líder del Ejército norteamericano en Oriente Próximo ha querido destacar dos innovaciones puestas en práctica sobre el terreno en una “histórica primera vez”: el lanzamiento de “misiles de ataque de precisión de largo alcance llamados PRISMS”, que estarían “proporcionando una capacidad de ataque profundo sin igual”, y el despliegue de una fuerza especial de drones del CENTCOM bautizada como Golpe de Escorpión, a la que ha atribuido “innumerables drones de ataque unidireccional, logrando efectos masivos”.

    Al respecto de estos drones kamikaze, el almirante Cooper ha querido señalar que “fueron originalmente de diseño iraní”. “Los trajimos a Estados Unidos, los mejoramos y los lanzamos directamente contra Irán”, ha ensalzado.

    El comandante del CENTCOM se ha pronunciado de este modo apenas unas horas después de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos haya publicado un informe sobre las primeras 72 horas de la operación Furia Épica, un documento que, además de otras informaciones abordadas por Cooper en sus declaraciones, enumera los principales tipos de objetivos que el Ejército asegura estar atacando en Irán.

    Entre ellos destacan los “centros de mando y control” iraníes, los cuarteles generales conjunto y de las fuerzas aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria, los “sistemas integrados de defensa aérea” y las localizaciones de misiles balísticos, una de las prioridades en cuanto a objetivos militares más destacadas tanto por Estados Unidos como por Israel, que han aludido en reiteradas ocasiones al potencial de largo alcance y nuclear de estos proyectiles en sus argumentos para atacar al país centroasiático.

    Asimismo, el Departamento de Defensa también ha citado buques y submarinos de la Armada iraní como focos de atención de los ataques estadounidenses, en línea con lo transmitido por el responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo, además de zonas de lanzamiento de misiles antibuque y las “capacidades de comunicación militar” iraníes.

