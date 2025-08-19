Estados Unidos apunta que Rusia y Ucrania deberán hacer concesiones: “Quizá no sea justo, pero es lo que se necesita”
“No es fácil, y quizá ni siquiera sea justo, pero es lo que se necesita para poner fin a una guerra", mencionó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha señalado que tanto Rusia como Ucrania deberán hacer “concesiones” para poner fin a la guerra, reconociendo al mismo tiempo que si bien puede que no sea lo más justo, “es lo que se necesita”, después del último encuentro entre Donald Trump y Volodimir Zelenski.
“Ambas partes tendrán que hacer concesiones”, ha dicho en una entrevista para Fox News, en la que ha recalcado que “en cualquier negociación para poner fin a una guerra o a cualquier conflicto, las partes deben recibir, pero también ceder”.
“No es fácil, y quizá ni siquiera sea justo, pero es lo que se necesita para poner fin a una guerra. Y eso ha sido así en todas las guerras”, ha explicado Rubio, en un momento en el que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha vuelto a plantear quedarse con la región del Donbás a cambio de paralizar la ofensiva.
Rubio ha apuntado que las únicas guerras que no acaban con concesiones de uno y otro bando son aquellas en las que una de las partes se rinde de manera incondicional. “No vamos a ver eso en este conflicto”, ha dicho.
“La definición de esas líneas dependerá de Putin, Zelenski, quienes decidirán con qué pueden convivir. Estaremos presentes para facilitarlo y hacerlo posible, y para asegurarnos de que ambas partes dialoguen”, ha añadido el responsable de la diplomacia estadounidense.
Rubio también confía en una próxima reunión entre Zelenski y Putin --“sería algo sin precedentes”, ha destacado--, y sólo después de la cual se celebraría una tercera con el presidente Trump, en la que se espera cerrar un acuerdo.
