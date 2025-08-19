SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Estados Unidos apunta que Rusia y Ucrania deberán hacer concesiones: “Quizá no sea justo, pero es lo que se necesita”

“No es fácil, y quizá ni siquiera sea justo, pero es lo que se necesita para poner fin a una guerra", mencionó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Por 
Europa Press
Marco Rubio en una imagen de archivo. Foto: X @SecRubio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha señalado que tanto Rusia como Ucrania deberán hacer “concesiones” para poner fin a la guerra, reconociendo al mismo tiempo que si bien puede que no sea lo más justo, “es lo que se necesita”, después del último encuentro entre Donald Trump y Volodimir Zelenski.

“Ambas partes tendrán que hacer concesiones”, ha dicho en una entrevista para Fox News, en la que ha recalcado que “en cualquier negociación para poner fin a una guerra o a cualquier conflicto, las partes deben recibir, pero también ceder”.

“No es fácil, y quizá ni siquiera sea justo, pero es lo que se necesita para poner fin a una guerra. Y eso ha sido así en todas las guerras”, ha explicado Rubio, en un momento en el que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha vuelto a plantear quedarse con la región del Donbás a cambio de paralizar la ofensiva.

Rubio ha apuntado que las únicas guerras que no acaban con concesiones de uno y otro bando son aquellas en las que una de las partes se rinde de manera incondicional. “No vamos a ver eso en este conflicto”, ha dicho.

“La definición de esas líneas dependerá de Putin, Zelenski, quienes decidirán con qué pueden convivir. Estaremos presentes para facilitarlo y hacerlo posible, y para asegurarnos de que ambas partes dialoguen”, ha añadido el responsable de la diplomacia estadounidense.

Rubio también confía en una próxima reunión entre Zelenski y Putin --“sería algo sin precedentes”, ha destacado--, y sólo después de la cual se celebraría una tercera con el presidente Trump, en la que se espera cerrar un acuerdo.

Más sobre:Guerra en UcraniaEstados UnidosRusiaUcrania

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ministerio de Transportes sostiene que Red Movilidad se encuentra operando en su totalidad a pesar de huelga de conductores

Homicidio en Curacaví: hombre pierde la vida tras robo de vehículo en su domicilio

Cómo Elon Musk y Jeff Bezos buscan reabastecer el combustible de las naves durante viajes espaciales

Kim Jong Un apuesta por “expandir” su armamento nuclear y acusa a Estados Unidos y Corea del Sur de “buscar la guerra”

Quién es quién en la bizarra “maratón” de corpóreos en un partido del fútbol de Chile

Este día llegará un frente frío “imponente”, viento y lluvia a Santiago, según el pronóstico

Lo más leído

1.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

2.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

3.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

4.
Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

5.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Temblor hoy, martes 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Ministerio de Transportes sostiene que Red Movilidad se encuentra operando en su totalidad a pesar de huelga de conductores
Chile

Ministerio de Transportes sostiene que Red Movilidad se encuentra operando en su totalidad a pesar de huelga de conductores

Homicidio en Curacaví: hombre pierde la vida tras robo de vehículo en su domicilio

Temblor hoy, martes 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025
Negocios

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025

Programa económico: Jara reformula ingreso vital de $750 mil y pone énfasis en la inversión, pero mantiene negociación ramal

PIB sube sobre lo esperado en el segundo trimestre por fuerte alza de la inversión y se consolidan expectativas en torno a 2,5% para 2025

Cómo Elon Musk y Jeff Bezos buscan reabastecer el combustible de las naves durante viajes espaciales
Tendencias

Cómo Elon Musk y Jeff Bezos buscan reabastecer el combustible de las naves durante viajes espaciales

Quién es quién en la bizarra “maratón” de corpóreos en un partido del fútbol de Chile

Este día llegará un frente frío “imponente”, viento y lluvia a Santiago, según el pronóstico

Diez fechas de clásicos y máxima tensión: los rivales de Coquimbo Unido, la U y Audax Italiano en la lucha por el título
El Deportivo

Diez fechas de clásicos y máxima tensión: los rivales de Coquimbo Unido, la U y Audax Italiano en la lucha por el título

La lista de técnicos libres que asoma en el horizonte de Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón

La gran campaña de Coquimbo Unido cruza las fronteras: el crack internacional que sigue de cerca el sueño pirata

4 películas recomendadas para ver en Sanfic
Finde

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

¿Cuándo y por qué realmente fue detenida? Los detalles inéditos del paso de Cecilia por la cárcel
Cultura y entretención

¿Cuándo y por qué realmente fue detenida? Los detalles inéditos del paso de Cecilia por la cárcel

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance

Kim Jong Un apuesta por “expandir” su armamento nuclear y acusa a Estados Unidos y Corea del Sur de “buscar la guerra”
Mundo

Kim Jong Un apuesta por “expandir” su armamento nuclear y acusa a Estados Unidos y Corea del Sur de “buscar la guerra”

Estados Unidos apunta que Rusia y Ucrania deberán hacer concesiones: “Quizá no sea justo, pero es lo que se necesita”

Hamas dice anteponer los “intereses nacionales” tras aceptar una propuesta de alto el fuego para Gaza

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?