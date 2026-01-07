Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este miércoles la interceptación del petrolero ‘Bella 1’, de bandera rusa, por “violaciones de las sanciones estadounidenses” al ser parte, supuestamente, de la ‘flota fantasma’ que emplea Moscú para sortear las sanciones al sector energético en Venezuela.

“El bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa sigue plenamente vigente en todas las partes del mundo”, ha celebrado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un mensaje en redes sociales.

El Departamento de Justicia, en coordinación con el Departamento de Defensa ha interceptado el petrolero ruso, ha confirmado el Mando Europeo del Ejército estadounidense.

En la operación ha participado la fragata ‘USS Munro’ de la Guardia Costera de Estados Unidos que realizó tareas de rastreo y seguimiento, tras la orden emitida por un tribunal federal estadounidense.

Al respecto, el Ministerio de Transporte de Rusia ha detallado que el buque -que “recibió un permiso temporal para navegar expedido de conformidad con la legislación rusa y las normas del Derecho Internacional”- fue abordado “fuera de las aguas territoriales de cualquier Estado” sobre las 15.00 horas (hora de Moscú).

Posteriormente, las autoridades perdieron la comunicación con la tripulación. Pese a no contener carga, el navío ruso repelió un intento de abordaje de Estados Unidos y se refugió en el océano Atlántico , en una maniobra en la que aprovechó para cambiar su nombre a ‘Marinera’ y pasar a ser de bandera rusa.

“De conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la alta mar se rige por el principio de libertad de navegación y ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra buques debidamente registrados bajo la jurisdicción de otros Estados”, ha apuntado.

Horas antes medios estadounidenses han informado de que Moscú envió medios navales para escoltar al petrolero.

Este episodio eleva las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, después de que fuera interceptado por medios navales estadounidenses mientras intentaba entrar en puertos venezolanos contraviniendo el bloqueo estadounidense al crudo de Caracas.