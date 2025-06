Estados Unidos vuelve a presionar a los países de la OTAN para aumentar sus gastos en Defensa

El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, instó este jueves a los países de la OTAN a acordar un aumento en sus gastos de seguridad al 5% de sus PIB y de esa forma satisfacer el presidente Donald Trump.

Los miembros de la OTAN acordaron destinar a la Defensa por lo menos el 2% de sus respectivos PIB pero Trump ha insistido en que deben elevar ese nivel de gastos al 5%.

“Nuestro mensaje seguirá siendo claro. Es disuasión y paz a través de la fuerza, pero no puede ser dependencia. No puede y no será dependencia de Estados Unidos en un mundo con tantas amenazas”, dijo Hegseth al asistir este jueves en una reunión ministerial en la sede de la OTAN.

Hegseth indicó que su presencia en Bruselas era para “continuar” el proceso iniciado por Trump.

“Estamos aquí para continuar el trabajo que comenzó el presidente Trump, que es un compromiso con el gasto en defensa del 5% en toda esta alianza”, expresó.

“Creemos que sucederá, creemos que tiene que suceder para la cumbre de La Haya”, dijo Hegseth.

“Es nuestro enfoque, el 5% (...), y asegurarse de que la OTAN se concentre en su misión principal, la defensa continental, donde existe su ventaja comparativa”, manifestó.

La OTAN realizará este mes una cumbre en La Haya y la intención es que la alianza acuerde un salto considerable en sus niveles de gastos militares.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lanzó una propuesta de elevar los gastos a 3,5% de cada PIB para 2032, y un gasto de 1,5% en áreas relacionadas, como infraestructuras.

Este jueves, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, dijo que tal aumento hará que su país precise de unos 50.000 soldados adicionales.

“Es sólo una estimación, para ser claros, pero asumimos que necesitaremos alrededor de 50.000 a 60.000 soldados más de los que tenemos hoy”, advirtió.