SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    Las negociaciones se darían en el contexto de la estrecha relación entre los gobiernos de Milei y Trump, aunque contrastan con los esfuerzos del Ministerio de Seguridad argentino por frenar la inmigración ilegal.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    Estados Unidos y Argentina estarían en conversaciones avanzadas para firmar un acuerdo que permitiría a la administración del presidente Donald Trump deportar a territorio argentino a inmigrantes de otras nacionalidades.

    Según reveló el medio estadounidense, The New York Times, El eventual acuerdo —que aún no estaría cerrado— permitiría a Estados Unidos enviar a ciudadanos extranjeros a Argentina, desde donde podrían tomar vuelos para regresar a sus países de origen. De concretarse, se trataría de un mecanismo similar a los acuerdos de “tercer país” que Washington ha impulsado con otros gobiernos aliados.

    Sin embargo, el presidente argentino Javier Milei negó públicamente la versión al difundir un mensaje del influencer político conocido como “el Gordo Dan”, quien afirmó que “es FALSO que Argentina recibirá inmigrantes deportados del tercer mundo” y acusó a “pasquines de izquierda” de difundir la información.

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires Brian Snyder

    De acuerdo con el New York Times, Argentina aceptaría la entrada de personas detenidas poco después de cruzar ilegalmente la frontera estadounidense, según el testimonio de un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por Kristi Noem.

    El medio también aseguró que documentos internos señalan que el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, presentó a comienzos de año una propuesta para concretar el acuerdo, mientras que el canciller Pablo Quirno habría manifestado a autoridades estadounidenses su disposición a firmarlo.

    Consultadas por el diario Clarín, fuentes de la Cancillería argentina se limitaron a señalar que no realizan comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas.

    Una postura similar expresó el Departamento de Estado de Estados Unidos, que indicó que no comenta los detalles de sus comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos, aunque reafirmó que la implementación de las políticas migratorias de la administración Trump es una “prioridad máxima”.

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    Según el mismo reporte del New York Times, los detalles de la implementación del acuerdo continúan en discusión. Además, las fuentesi, la administración Milei habría expresado preocupaciones por una eventual reacción pública negativa, por sus esfuerzos internos para limitar la migración hacia Argentina, por los costos financieros del programa y por la falta de infraestructura para alojar y transportar a los migrantes.

    Las negociaciones se darían en el contexto de la estrecha relación entre los gobiernos de Milei y Trump, aunque contrastan con los esfuerzos del Ministerio de Seguridad argentino por frenar la inmigración ilegal. De concretarse, Argentina se sumaría a países como Paraguay y Ecuador, que han firmado acuerdos similares con Washington.

    Paraguay suscribió en agosto un Acuerdo de Tercer País Seguro para que solicitantes de asilo tramiten sus casos desde su territorio, mientras que Ecuador firmó un pacto similar en julio de 2025.

    En marzo, Estados Unidos también expulsó a más de 200 personas, en su mayoría venezolanos, que fueron detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, en el marco de un acuerdo que incluía pagos a ese país. Asimismo, informes de prensa indican que Washington ha buscado acuerdos con múltiples gobiernos mediante incentivos comerciales o presiones diplomáticas.

    Más sobre:Donald TrumpJavier MileiEstados UnidosArgentinaMigraciónICEBuenos AiresWashington

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Huechuraba inicia construcción de nueva subcomisaría: proyecto reduciría tiempos de respuesta a emergencias

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina

    Gobierno completa catastro FIBE y entrega más de 4.300 Bonos de Recuperación por incendios en Ñuble y Biobío

    Por qué Luigi Mangione, acusado por asesinato de CEO de UnitedHealthCare, no enfrentará la pena de muerte

    Cordero sobre “Capitán Yáber femenino” en el que permanece Vivanco: “Es difícil creer que está con una situación de privilegio ahí”

    Lo más leído

    1.
    Por qué Luigi Mangione, acusado por asesinato de CEO de UnitedHealthCare, no enfrentará la pena de muerte

    Por qué Luigi Mangione, acusado por asesinato de CEO de UnitedHealthCare, no enfrentará la pena de muerte

    2.
    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    3.
    Quién es Laura Dogu, la próxima jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela que llega al país este sábado

    Quién es Laura Dogu, la próxima jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela que llega al país este sábado

    4.
    Correos revelan intercambio entre Elon Musk y Jeffrey Epstein en nueva desclasificación de documentos en EE.UU.

    Correos revelan intercambio entre Elon Musk y Jeffrey Epstein en nueva desclasificación de documentos en EE.UU.

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Barcelona en TV y streaming

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026

    Huechuraba inicia construcción de nueva subcomisaría: proyecto reduciría tiempos de respuesta a emergencias
    Chile

    Huechuraba inicia construcción de nueva subcomisaría: proyecto reduciría tiempos de respuesta a emergencias

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Gobierno completa catastro FIBE y entrega más de 4.300 Bonos de Recuperación por incendios en Ñuble y Biobío

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina
    Negocios

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina

    Natura saca cuentas alegres de la expansión de su red de tiendas: “Chile tenía vocación de ser un laboratorio global”

    La frenética bitácora en Chile de Brandon Judd para blindar la inversión estadounidense

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta
    Tendencias

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    En vivo: Colo Colo debuta en la Liga de Primera 2026 visitando a Deportes Limache
    El Deportivo

    En vivo: Colo Colo debuta en la Liga de Primera 2026 visitando a Deportes Limache

    Juan Martín Lucero se defiende tras su expulsión en el debut de la U: “Apelaremos para ver si se puede quitar”

    Johnny Herrera tras los graves incidentes en el Estadio Nacional: “Se tiene que castigar con todo el peso de la ley”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes
    Cultura y entretención

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes

    La fiesta del “Puma” Rodríguez, el triunfo de Claudio Michaux y la euforia por Joe Vasconcellos: la primera noche del Festival de Las Condes

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires
    Mundo

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    Por qué Luigi Mangione, acusado por asesinato de CEO de UnitedHealthCare, no enfrentará la pena de muerte

    Explosión de origen desconocido sacude edificio en ciudad portuaria de Irán

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?