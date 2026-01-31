Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

Estados Unidos y Argentina estarían en conversaciones avanzadas para firmar un acuerdo que permitiría a la administración del presidente Donald Trump deportar a territorio argentino a inmigrantes de otras nacionalidades.

Según reveló el medio estadounidense, The New York Times, El eventual acuerdo —que aún no estaría cerrado— permitiría a Estados Unidos enviar a ciudadanos extranjeros a Argentina, desde donde podrían tomar vuelos para regresar a sus países de origen. De concretarse, se trataría de un mecanismo similar a los acuerdos de “tercer país” que Washington ha impulsado con otros gobiernos aliados.

Sin embargo, el presidente argentino Javier Milei negó públicamente la versión al difundir un mensaje del influencer político conocido como “el Gordo Dan”, quien afirmó que “es FALSO que Argentina recibirá inmigrantes deportados del tercer mundo” y acusó a “pasquines de izquierda” de difundir la información.

De acuerdo con el New York Times, Argentina aceptaría la entrada de personas detenidas poco después de cruzar ilegalmente la frontera estadounidense, según el testimonio de un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por Kristi Noem.

El medio también aseguró que documentos internos señalan que el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, presentó a comienzos de año una propuesta para concretar el acuerdo, mientras que el canciller Pablo Quirno habría manifestado a autoridades estadounidenses su disposición a firmarlo.

Consultadas por el diario Clarín, fuentes de la Cancillería argentina se limitaron a señalar que no realizan comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas.

Una postura similar expresó el Departamento de Estado de Estados Unidos, que indicó que no comenta los detalles de sus comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos, aunque reafirmó que la implementación de las políticas migratorias de la administración Trump es una “prioridad máxima”.

Según el mismo reporte del New York Times, los detalles de la implementación del acuerdo continúan en discusión. Además, las fuentesi, la administración Milei habría expresado preocupaciones por una eventual reacción pública negativa, por sus esfuerzos internos para limitar la migración hacia Argentina, por los costos financieros del programa y por la falta de infraestructura para alojar y transportar a los migrantes.

Las negociaciones se darían en el contexto de la estrecha relación entre los gobiernos de Milei y Trump, aunque contrastan con los esfuerzos del Ministerio de Seguridad argentino por frenar la inmigración ilegal. De concretarse, Argentina se sumaría a países como Paraguay y Ecuador, que han firmado acuerdos similares con Washington.

Paraguay suscribió en agosto un Acuerdo de Tercer País Seguro para que solicitantes de asilo tramiten sus casos desde su territorio, mientras que Ecuador firmó un pacto similar en julio de 2025.

En marzo, Estados Unidos también expulsó a más de 200 personas, en su mayoría venezolanos, que fueron detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, en el marco de un acuerdo que incluía pagos a ese país. Asimismo, informes de prensa indican que Washington ha buscado acuerdos con múltiples gobiernos mediante incentivos comerciales o presiones diplomáticas.