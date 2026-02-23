Estudiantes reanudan protestas en Irán y Jamenei estudia planes de sobrevivencia ante posible ataque de EE.UU.

Una nueva ola de descontento popular está creciendo en Irán. Los estudiantes universitarios se encuentran realizando manifestaciones antigubernamentales en los campus, mientras que las familias de los fallecidos en las últimas protestas están usando las ceremonias de duelo para expresar su oposición al régimen. Esto en momentos en que Estados Unidos tiene el mayor despliegue aéreo en Medio Oriente desde la guerra en Irak.

La sangrienta represión gubernamental a las protestas del mes pasado, en las que miles de personas, muchas de ellas jóvenes, fueron asesinadas, avivó la ira popular. La represión tuvo un efecto disuasorio en las manifestaciones, pero también dio a los iraníes otra razón para oponerse a sus gobernantes teocráticos.

Videos verificados por el diario The Wall Street Journal muestran a estudiantes de varias universidades que se reunieron en gran número el sábado, el primer día de un nuevo período académico, coreando consignas en memoria de los asesinados y condenando a las fuerzas de seguridad.

Las protestas estudiantiles representan la muestra más significativa de desafío público contra la República Islámica desde que las protestas masivas fueron brutalmente aplastadas en enero.

En la Universidad Tecnológica Amirkabir de Teherán, estudiantes vestidos de negro gritaron “¡Viva el Sha!”, en referencia a Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último monarca iraní, que ha emergido como líder de las recientes protestas.

El diario señaló que una escena similar se produjo en otra parte de la ciudad, en la Universidad Tecnológica Sharif, donde manifestantes antigubernamentales corearon consignas contra la República Islámica y el líder supremo, Alí Jamenei. La protesta se tornó violenta, con enfrentamientos entre estudiantes y miembros de la milicia Basij vestidos de civil, frente al campus universitario, según videos verificados por Storyful.

Se ha confirmado la muerte de alrededor de 7.000 personas desde que comenzaron las manifestaciones a finales de diciembre por la profundización de los problemas económicos, según activistas de Derechos Humanos en Irán, una organización estadounidense de derechos humanos. Más de 50.000 personas han sido detenidas durante el mismo período, según la organización.

Las autoridades iraníes dijeron que alrededor de 3.000 personas murieron, pero culparon de las muertes a lo que llamaron alborotadores y terroristas.

Las ceremonias de duelo, eventos tradicionalmente solemnes que se celebran 40 días después de la muerte de alguien, se han convertido en ocasiones para que los iraníes celebren el sacrificio de sus seres queridos y rechacen a la República Islámica.

En una nueva forma de protesta, muchos iraníes bailan, cantan y aplauden alrededor de las tumbas de los manifestantes asesinados, en contraste con las ceremonias religiosas tradicionales, más sombrías. En ocasiones, las ceremonias adquieren un cariz político, con los dolientes coreando “¡Muerte a Jamenei!”.

Posible ataque

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo el domingo que probablemente se reunirá con el enviado estadounidense Steve Witkoff en Ginebra, Suiza, el jueves, y señaló que todavía hay “una buena posibilidad” de una solución diplomática a la ambición nuclear de Teherán.

Araghchi hizo estos comentarios durante una entrevista en el programa Face the Nation de CBS News, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera atacar a Irán.

Mientras tanto, un alto funcionario estadounidense le dijo al periodista de Axios, Barak Ravid, que Estados Unidos está dispuesto a celebrar otra ronda de conversaciones con Irán el viernes en Ginebra, si recibe una propuesta iraní detallada para un acuerdo nuclear dentro de las próximas 48 horas.

USS Abraham Lincoln

Todo esto ocurre en momentos en que crece la preocupación en la región y también en Occidente de que el presidente Trump lleve a cabo un ataque en la República Islámica. El académico de la Universidad de Chicago Robert Pape señaló en su cuenta de X que Estados Unidos tiene entre el 40% y el 50% de su poder aéreo desplegable en el mundo en Medio Oriente. “Piense en un poder aéreo similar al de las guerras de Irak de 1991 y 2003. Y sigue creciendo. Nunca antes Estados Unidos había desplegado tanta fuerza contra un enemigo potencial sin lanzar ataques”, indicó.

En este contexto, el diario The New York Times señaló que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ya estaba tomando medidas en caso de un ataque y había recurrido el mes pasado a su lugarteniente confiable y leal para dirigir el país: Alí Larijani, el principal funcionario de seguridad nacional iraní.

Imagen del 6 de enero de 2026 de personas conduciendo junto a una valla publicitaria que muestra a Qassem Soleimani, excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en el centro de Teherán, Irán. El jefe del Ejército de Irán advirtió el miércoles que el país responderá si continúa la retórica hostil de sus "enemigos", de acuerdo con la agencia oficial de noticias IRNA. Foto: Xinhua Sha Dati

El diario indicó que desde principios de enero Larijani, de 67 años, veterano político, excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y actual jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, ha gobernado el país. Su ascenso, destacó The New York Times, ha marginado al presidente Masoud Pezeshkian, quien ha enfrentado un año difícil en el cargo.

The New York Times indicó que este relato del ascenso de Larijani y las decisiones y deliberaciones de los líderes iraníes ante la amenaza de guerra de la administración Trump se basa en entrevistas con seis altos funcionarios iraníes, uno de ellos afiliado a la oficina del Ayatolá Jamenei; tres miembros de la Guardia Revolucionaria; dos exdiplomáticos iraníes, e informes de la prensa iraní. Los funcionarios y miembros de la Guardia Revolucionaria hablaron bajo condición de anonimato para poder discutir con franqueza asuntos internos del gobierno.

“Las responsabilidades de Larijani han aumentado de forma constante en los últimos meses. Estuvo a cargo de reprimir con fuerza letal las recientes protestas que exigían el fin del régimen islámico. Actualmente controla la disidencia , se relaciona con aliados poderosos como Rusia y actores regionales como Catar y Omán, y supervisa las negociaciones nucleares con Washington. También está elaborando planes para gestionar a Irán durante una posible guerra con Estados Unidos, a medida que Washington concentra fuerzas en la región”, sostuvo el periódico.

“Estamos preparados en nuestro país”, declaró Larijani en una entrevista con Al Jazeera durante su visita a Doha, la capital de Catar, este mes. “Sin duda, somos más poderosos que antes. Nos hemos preparado durante los últimos siete u ocho meses. Identificamos nuestras debilidades y las corregimos. No buscamos la guerra ni la iniciaremos. Pero si nos la imponen, responderemos”.

Jamenei ha dado instrucciones a Larijani y a un puñado de otros estrechos colaboradores políticos y militares para garantizar que la República Islámica sobreviva no solo a las bombas estadounidenses e israelíes, sino también a cualquier intento de asesinato de sus principales dirigentes, incluido el propio Ayatolá Jamenei, según los seis altos funcionarios y los miembros de la Guardia que hablaron con The New York Times.

Según los seis altos funcionarios y los miembros de la Guardia, Jamenei también ha emitido una serie de directivas. Ha nombrado cuatro niveles de sucesión para cada uno de los puestos de mando militar y gubernamental que él mismo designa. También ha ordenado a todos los que ocupan puestos de liderazgo que nombren hasta cuatro reemplazos y ha delegado responsabilidades en un círculo estrecho de confianza para que tomen decisiones en caso de que se interrumpa la comunicación con él o sea asesinado.