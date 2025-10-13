Étienne Campion, periodista francés: “Emmanuel Macron no sabe cómo conservar aliados”

Élisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou y Sébastien Lecornu: el segundo mandato del presidente francés Emmanuel Macron ya ha visto pasar cinco primeros ministros en estos tres años.

El lunes pasado, apenas 12 horas después de anunciar su gobierno, Lecornu dimitió, creyendo que ya no se daban las condiciones para ejercer sus funciones, y el partido Los Republicanos amenazó con abandonar la coalición gobernante. Francia se sumió aún más en la crisis política.

Pero el viernes, cuatro días después de su renuncia, Macron renovó el nombramiento de Lecornu como primer ministro, con la esperanza de que el leal pueda obtener suficiente apoyo de un Parlamento profundamente dividido para aprobar un presupuesto para 2026.

Al nombrar a Lecornu, Macron se arriesga a la ira de sus rivales políticos, quienes han argumentado que la mejor manera de salir de la crisis política más profunda del país en décadas era que el mandatario convocara elecciones parlamentarias anticipadas o renunciara.

Étienne Campion es periodista de la revista Marianne, y a principios de año publicó el libro “Le Président toxique: Enquête sur le véritable Emmanuel Macron” (El presidente tóxico: Investigación sobre el verdadero Emmanuel Macron). En entrevista con La Tercera, analiza la situación actual de la política francesa, y comenta las responsabilidades del presidente frente a una crisis que se estira.

Portada del libro "El presidente tóxico: Investigación sobre el verdadero Emmanuel Macron", de Étienne Campion.

Hace poco publicó el libro “El presidente tóxico”, un título bastante categórico. ¿En qué sentido Emmanuel Macron responde a esta idea?

Una persona tóxica, para resumirlo, no es una persona malvada. A diferencia de una persona malvada que siempre es malvada, una persona tóxica, en el vocabulario francés corriente, es alguien a quien hemos amado en el pasado, que ha sido seductor e interesante, pero que usa su influencia sobre nosotros para dominarnos en el presente. El libro usa este término para presentar la idea de que Macron siempre ha utilizado las relaciones interpersonales, en las que es excelente. Es un gran seductor, un gran manipulador, a veces para bien, a veces para mal.

Y siempre está esa palanca que usa con los demás, lo que, para mí, constituye la verdad de su carácter. ¿Por qué? Porque en uno de los artículos para Marianne me di cuenta de que toda su gestión política era caótica, ante todo, hasta el punto de que, de hecho, no sabe cómo conservar aliados. Se ve obligado a seducir patológicamente a todos, pero al final es un seductor inútil, un seductor indiferente, ya que, de hecho, sedujo a muchísima gente para alcanzar el poder. Y una vez que conquista a la gente, la tiene, a unos los traiciona, a otros los hiere o los ignora.

Así que ese es un primer punto. Para comprender al personaje, entrevisté a un centenar de personas. Y reviso toda su vida. Es una biografía que se remonta a su infancia, para ofrecer claves de lectura y comprensión, se trata de una especie de “guía de usuario” sobre la crisis actual a través de la vida del presidente.

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe al presidente francés, Emmanuel Macron, en el número 10 de Downing Street, Londres, el 10 de julio de 2025. Foto: Xinhua Wu Lu

¿Cómo se vería esta toxicidad, a su parecer, en los últimos meses en Francia?

Bueno, lo que está sucediendo ahora mismo en el país es completamente coherente con lo que es Macron. Digo que es una continuación, no una ruptura en absoluto, pero todo es coherente con lo que siempre ha sido. Macron ha hecho todo lo posible para encontrarse solo en el poder, para bajar todas las defensas políticas que uno normalmente puede obtener para protegerse: Amigos, ministros, asesores, etc.

Ha marginado metódicamente a estos aliados, como cuento en el libro, desde que llegó al poder. Y, de hecho, se encuentra en una situación en la que prefiere el caos, pero un caos que gire en torno a él, porque es extremadamente narcisista. Todo, en última instancia, incluso si es caos, no importa, debe girar en torno a él.

Por eso ha hecho esta disolución que nadie entiende, que los extranjeros no pueden entender porque, de hecho, no entienden la psicología de Macron. Pero la disolución (de la Asamblea Nacional) de junio de 2024 es una forma de que Macron, paradójicamente, mantenga el control. Porque es él quien, incluso hoy, tiene el poder de disolver, el poder de dimitir, el poder de nombrar a un primer ministro.

Así que, ciertamente, carece del poder para gobernar. Pero lo que digo es que a Macron, paradójicamente, no le importaba realmente gobernar. Lo que quería era estar en el poder. Es difícil de entender, pero hay jefes de Estado que alcanzan el poder no para hacer algo, porque tienen un proyecto, sino porque simplemente quieren ser rey, monarca, señor. Y Macron es una de esas personas. Y ahora, su objetivo, paradójicamente, consiste en tener menos poder.

Pero nunca se ha sentido más cómodo. Porque se siente cómodo en estos momentos de crisis, en estos momentos de duda, en estos momentos en que todo gira en torno a él.

Tras la decisión de Macron de renovar el nombramiento de Lecornu como primer ministro, ¿qué podemos esperar a mediano plazo?

Es especialmente probable que Macron disuelva la Asamblea Nacional a medio plazo, ya que esta disolución ha formado parte de sus prerrogativas como Presidente de la República. Puede disolver la Asamblea Nacional todos los años en Francia. La última vez fue en junio de 2024.

Mucha gente también pide su dimisión. Hace tan solo unos años, era raro que la gente pidiera esta dimisión: eran marginados dentro de la clase política los que pedían eso. Hoy, incluso gente de su campo lo pide, porque la crisis se prolonga, porque existe el riesgo de que Agrupación Nacional llegue al poder. No creo que renuncie, porque quedaría fuera del juego de forma demasiado abrupta.

Macron está dispuesto a reinventar su presidencia. Siempre la ha reinventado a través de las crisis, incluso con la pérdida de poder. Paradójicamente, se ha reinventado a sí mismo. Pero no puede destruir su presidencia. Estoy convencido de ello. No dimitirá. Al menos, esa es mi opinión.

Y ahí sí que podría haber cohabitación. Así que todo indica que Macron, esa parte de él, busca la cohabitación con Agrupación Nacional. Hay que recordar que Macron fue elegido dos veces contra Marine Le Pen. Construyó esta mitología política sobre la idea de “yo o Agrupación Nacional”, “yo o el caos”. Hoy, la reinventa con una lógica de “yo con el caos”, pero siendo el que, en el duopolio presidente-primer ministro, juega la carta del bien, es decir, contra la extrema derecha. Varios indicios muestran que lo desea porque lo ha dicho.

¿Por qué Macron se resiste tanto a la idea de nombrar a un primer ministro de izquierda, considerando que fue el Nuevo Frente Popular el que “ganó” las legislativas de 2024?

El bloque de izquierda ha insinuado con frecuencia que se debería nombrar a un primer ministro de izquierda, pero no tiene los recursos políticos, los escaños para formar una mayoría absoluta. La izquierda está en riesgo, incluso si hay un primer ministro. Y solo se pusieron de acuerdo una vez para nombrar a un primer ministro. Era Lucie Castets... Así que eso se remonta a julio de 2024, el día después de las elecciones.

Pero, de hecho, nombrar a un primer ministro de izquierda implicaría que Macron pierda el control. Con Michel Barnier no perdió el control por completo, el primer ministro que nombró en septiembre de 2024. Con François Bayrou, tampoco perdió mucho control.

Macron quiere dar la impresión de que escucha los resultados de las urnas, pero sobre todo, no quiere sentir que está perdiendo el control sobre este primer ministro. Así que no lo hace porque, en el fondo, quizás teme que la izquierda consiga hacer cosas. Y eso significaría abdicar, de hecho, el poder interno en la escena nacional. Prefiere que no ocurra nada a que algo impulse a la izquierda, en otras palabras.

¿Cómo está afrontando el macronismo esta crisis?

Pésimo, pésimo. De hecho, la disolución de 2024 fue un duro golpe para los diputados. Tenemos que darnos cuenta de lo que eso representa. Pierden repentinamente su profesión, su trabajo. Así que tienen que volver a la campaña. Estaban muy mal vistos, porque eran los representantes de un presidente al que todos en Francia odian. De hecho, tuvieron que hacer campaña tanto “con el presidente” como en su contra. Así que fue un psicodrama para todos sus aliados.

Para mí, “El presidente tóxico” es un libro de investigación sobre los aliados del presidente, sus asesores. No me interesan los oponentes. Ya sabemos lo que piensan ellos. Por otro lado, lo fascinante de Macron es que quemó y consumió a sus aliados, sus diputados y sus ministros.

De hecho, no fue proteccionista en absoluto. No protegió a su propio campo como suelen hacer todos los presidentes. Consumió, sacrificó a todos sus peones mediante ese tipo de mecanismo psicológico que mencioné al principio, que básicamente consiste en estar solo, sin protección, sin voces que se le opongan, dependiendo solo de sí mismo.

Y desde entonces, nadie lo entiende. En Francia, nadie lo entiende. Y entre sus aliados, nadie lo entiende. Así que sus aliados, los diputados, los ministros, etc., se lo están tomando muy mal. No entienden por qué el hombre al que apoyaron en 2017 y que, para ellos, era el salvador, es ahora el falso agente de poder. Así que eso es realmente esencial. Los vemos sufrir.

El ex primer ministro Gabriel Attal. Foto: Archivo CHRISTIAN HARTMANN

Y en ese sentido, entre posibles sucesores de Macron suenan Edouard Philippe y Gabriel Attal, que viven mal esta crisis. ¿Qué podemos esperar para el campo macronista, para el centro político, en el futuro?

Creo que se siente una guerra de sucesión latente, pero es una guerra en la que nadie está dispuesto a aceptar ser el sucesor de Macron. Gabriel Attal ya está rompiendo con Macron. Macron no soporta a Gabriel Attal. Gabriel Attal no lo tolera. Edouard Philippe no soporta a Macron desde que dejó Matignon en 2020. Macron tampoco lo aguanta. Todas estas personas nunca se han soportado porque Macron es absolutamente invivible en política. Es muy, muy difícil trabajar con Macron. Así que ha sido muy difícil para ellos.

Así que lo que va a ocurrir en el centro político es una guerra sucesoria entre Attal y Philippe. Ambos quieren tener esta candidatura en el centro, pero ha empezado muy mal. Va a ser muy complicado porque tienen un enemigo que ni siquiera es su principal enemigo, que no es Agrupación Nacional, que es Macron ante todo. Primero, tienen que lidiar con eso, y también con las oposiciones a la derecha y la izquierda. Es una guerra de nervios que se desatará entre Attal y Philippe, y que apenas comienza. Además, están las elecciones municipales de marzo de 2026, además de posibles elecciones legislativas anticipadas.

Así que 2026 será un verdadero campo de batalla, y ni siquiera es seguro que estos candidatos centristas, si ya están en guerra y hay un vencedor, ganen, ya que la izquierda podría acabar ganando contra Agrupación Nacional.