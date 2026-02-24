Exembajador británico en EE.UU. queda en libertad bajo fianza tras ser arrestado en investigación por vínculos con Epstein

El exministro laborista y exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, salió la noche de este lunes en libertad bajo fianza tras haber sido arrestado horas antes en Londres, en el marco de una investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público derivada de sus vínculos con Jeffrey Epstein, según informó la Policía Metropolitana de Londres.

Según confirmaron las autoridades, Mandelson -de 72 años- fue detenido en una vivienda ubicada en el distrito de Camden y trasladado a una comisaría de la capital británica para ser interrogado.

Tras cerca de nueve horas bajo custodia, abandonó la estación policial de Wandsworth y regresó a su domicilio, quedando a disposición de la justicia mientras continúan las diligencias.

Investigado por filtración de información sensible

La indagatoria se originó luego de que trascendiera que Mandelson habría filtrado documentos gubernamentales confidenciales al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein en 2009, cuando se desempeñaba como secretario de Negocios durante el gobierno del entonces primer ministro Gordon Brown.

Según consigna el medio The Telegraph, las supuestas filtraciones incluirían planes sobre un rescate financiero multimillonario de la Unión Europea, escenarios relacionados con la eventual renuncia del primer ministro y posibles ventas de terrenos y propiedades estatales, información considerada especialmente sensible y con potencial impacto en los mercados.

Al respecto, la Policía Metropolitana señaló que el arresto ocurrió tras allanamientos realizados en dos domicilios vinculados al exministro, uno en el norte de Londres y otro en el condado de Wiltshire, operaciones que se concretaron a inicios de este mes.

“Un hombre de 72 años arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público ha sido liberado bajo fianza a la espera de nuevas investigaciones”, indicó la institución, precisando que no entregará más detalles para no afectar la integridad del proceso.

Vínculos con Epstein

Preliminarmente, la investigación no estaría relacionad con delitos sexuales ni con acusaciones de ese tipo contra Mandelson. El foco estaría puesto exclusivamente en la eventual transmisión indebida de información estatal al entorno de Epstein, pese a que este último había sido condenado en 2008 por delitos sexuales que involucraban a menores de edad.

Correos electrónicos revelados en los últimos meses -algunos de ellos difundidos en documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos- dieron cuenta de el exembajador mantuvo una relación personal con Epstein incluso después de esa condena, antecedentes que motivaron la apertura de la investigación penal.

Como consecuencia de estas revelaciones, Mandelson fue removido de su cargo diplomático en septiembre pasado, decisión que generó un fuerte impacto político en el Reino Unido.

El golpe a Starmer

El caso también ha tenido repercusiones en el actual Ejecutivo. La designación de Mandelson como enviado diplomático en Estados Unidos fue impulsada por el primer ministro Keir Starmer, quien posteriormente reconoció que se trató de un error de criterio.

La autoridad ofreció disculpas públicas a las víctimas de Epstein, aunque su gestión ha quedado bajo escrutinio político a raíz de este episodio.

Asimismo, el arresto de Mandelson ocurre, además, pocos días después de la detención de Andrés Mountbatten-Windsor, el expríncipe Andrés, también investigado por un presunto delito de características similares vinculado a su amistad con Epstein. En ese caso, el exduque fue liberado tras 11 horas de custodia policial, mientras la investigación continúa en curso.

Por ahora, Mandelson permanece en libertad bajo fianza, sin cargos formales presentados, a la espera de que la policía británica avance en el análisis de los antecedentes recopilados durante los registros domiciliarios y las diligencias en desarrollo.