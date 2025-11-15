OFERTA ELECCIONES $990
    Mundo

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos

    "Estamos tratando de sacar a las personas que puedan estar en las inmediaciones del lugar", declaró el intendente de Ezeiza, Gastón Graneros, luego de que estallara una fábrica de productos químicos en la zona de Carlos Spegazzini.

    Por 
    Lya Rosen

    Una potente explosión sacudió la noche del viernes el sector industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, que generó una onda expansiva muy amplia y un incendio de gran magnitud.

    De acuerdo al diario La Nación, más de 20 dotaciones de bomberos están trabajando en el lugar, mientras que al menos dos plantas fueron dañadas por el fuego. Por el momento se registran al menos 22 heridos.

    La planta química en que ocurrió el estallido se encuentra cerca de una fábrica de pinturas, señaló el director de la Agencia Federal de Emergencias de Argentina, Santiago Hardie, al canal Todo Noticias. En ese polo industrial también hay otros centros de trabajo.

    Hardie agregó que las autoridades federales están en contacto con la Provincia de Buenos Aires y áreas de protección civil y riesgos industriales para atender lo sucedido.

    Por su parte, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, explicó que hasta ahora se desconoce cómo se originaron las llamas, aunque confirmó que varias de las instalaciones del sector resultaron dañadas.

    “Una de ellas es una planta química, donde se incendiaron los depósitos, donde hay cuestiones vinculadas al agro y la fertilización. También hay otra de plásticos, que se llama Plásticos Lago”, declaró a TN.

    Granados agregó: “Es muy confuso todo. Estamos tratando de garantizar la seguridad en la zona y tratando de sacar a las personas que puedan estar en las inmediaciones del lugar. Con las dotaciones de bomberos estamos trabajando contra el intenso fuego que se está dando en todas las zonas”.

    Poco después, el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, confirmó al mismo medio que la explosión se produjo en una fábrica de productos químicos. “Hay mucha carga de fuego adentro”, señaló.

    Tenemos dos helicópteros trabajando en la zona y al ser un parque industrial, podemos tirar agua desde muy cerca”, indicó, para luego agregar que: “Estamos trabajando para que no se propague”.

    Testimonios y medidas ante el incidente

    Varios vecinos del sector describieron la magnitud del incidente. Uno de ellos comentó que: “Yo estaba en el lugar. Siguen las explosiones cada vez más potentes. La policía nos corrió porque podrían haber más explosiones. Es tremendo. Vinieron dotaciones de bomberos de Cañuelas. El fuego es bastante potente”.

    Otra de las residentes relató que “se vio un hongo negro y el fuego. Se veía todo rojo y se empezó a sentir un olor feo”.

    Debido al incidente, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires activó el código rojo. “Los hospitales provinciales y municipales de la región están trabajando en red y de manera articulada, preparados para recibir y atender a todas las personas que pudieran haber resultado afectadas”, informaron en un comunicado.

    El municipio de Esteban Echeverría, vecino de la zona del incendio, publicó en X una nota en el que recomendó a sus habitantes quedarse en sus casas y mantener cerradas sus puertas y ventanas hasta que se controle la emanación de humo y gases.

    Desde Aeropuertos Argentina 2000 señalaron que la explosión se percibió en las instalaciones del aeropuerto de Ezeiza, aunque aclararon que “se ve la columna de humo, pero no se afectó la operación”, y que los vuelos continuaron con normalidad.

