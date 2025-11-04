OFERTA ELECCIONES $990
Mundo

Fallece el exvicepresidente estadounidense Dick Cheney a los 84 años 

Su esposa señaló que el exmandatario republicano murió a causa de complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular.

Cristina CifuentesPor 
Cristina Cifuentes
El exvicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, observa durante la fiesta de la noche de las elecciones primarias de la candidata republicana y representante estadounidense Liz Cheney en Jackson, Wyoming, Estados Unidos, el 16 de agosto de 2022. Foto: Archivo David Stubbs

El ex vicepresidente estadounidense, Dick Cheney , falleció a los 84 años, según un comunicado de su familia.

“Richard B. Cheney, el 46º vicepresidente de los Estados Unidos, falleció anoche, 3 de noviembre de 2025. Tenía 84 años”, dijo la familia de Cheney en un comunicado citado por The Hill y otros medios de comunicación.

“Su amada esposa Lynne, con quien compartió 61 años de matrimonio, sus hijas Liz y Mary, y otros familiares lo acompañaron en sus últimos momentos. El exvicepresidente falleció a causa de complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular”.

Dick Cheney es considerado por muchos como el vicepresidente más poderoso de la historia estadounidense, compañero de fórmula de George W. Bush en dos exitosas campañas presidenciales y su asesor más influyente en la Casa Blanca durante una época marcada por el terrorismo, la guerra y los cambios económicos, indicó el diario The New York Times.

Esta foto de archivo del 11 de noviembre de 2000 muestra al entonces candidato presidencial republicano y gobernador de Texas, George W. Bush, y a su compañero de fórmula, Dick Cheney, caminando por un camino de tierra para reunirse con los periodistas, seguidos por el perro de Bush, Spot, cerca de Crawford, Texas. Foto: Archivo Eric Draper

Aquejado de problemas coronarios durante casi toda su vida adulta, Cheney sufrió cinco infartos entre 1978 y 2010 y llevaba un dispositivo para regular su ritmo cardíaco desde 2001. Sin embargo, sus problemas de salud no parecían afectar su desempeño como vicepresidente. En 2012, tres años después de jubilarse, se sometió a un trasplante de corazón exitoso y desde entonces se ha mantenido razonablemente activo.

En las elecciones presidenciales del año pasado, sorprendió al anunciar que votaría por la vicepresidenta Kamala Harris, demócrata, denunciando a su oponente republicano, el expresidente Donald J. Trump, como no apto para la Oficina Oval y una grave amenaza para la democracia estadounidense.

