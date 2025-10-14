SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Falta de combustible y bloqueo de transportes golpean a Bolivia de cara a balotaje del domingo

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) señaló que el desabastecimiento de carburantes en el país se debe principalmente a un problema “estructural” de la economía boliviana: la falta de divisas, en especial, dólares.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
Vehículos haciendo filas para comprar combustible en una estación de servicio de El Alto. Foto: Archivo AIZAR RALDES

A cinco días de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, la escasez de combustible, principalmente diésel, provoca desesperación en el país. A raíz de esta crisis, el transporte libre de Cochabamba activó este martes un bloqueo de carreteras que corta el tráfico entre oriente y occidente, según informó la prensa local.

En Santa Cruz, el transporte público anunció que solo el 60% de las unidades en la capital cruceña pudo salir a las calles el lunes, mientras que el restante esperaba en las filas de las estaciones de servicio por diésel y gasolina.

El vicepresidente de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz (Fedectrans), Freddy Rivas, dijo al diario El Deber que por lo menos unos 100 camiones cisternas de su federación esperaban el pago de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para poder descargar gasolina en los tanques de Logística, en los predios de la refinería Palmasola. Otras 400 cisternas de distintas asociaciones también esperaban con diésel y gasolina sobre la avenida Santos Dumont.

Según Rivas, el 60% de micros y colectivos a gasolina están parados en las estaciones de servicio y unas 3.000 cisternas de distintas federaciones, cargadas con diésel y gasolina, esperan por pagos de YPFB -en dólares- en Argentina, Brasil y Paraguay, donde deben cargar carburantes y retornar al país.

“Ahorita yo tengo cisternas cargados con gasolina afuera (de Palmasola), pero mientras YPFB no cancele a las empresas, pues no hay orden para que los cisternas entren a descargar a la refinería. Ese es el problema ahorita, no hay plata, no hay dólar”, indicó el dirigente.

Ante este contexto de escasez de combustible, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su máxima preocupación por la crisis de abastecimiento de diésel y gasolina y demandó al gobierno transparentar la información. “La situación es crítica y requiere atención inmediata. La industria boliviana enfrenta una grave crisis de abastecimiento de combustibles, que está afectando la producción de bienes esenciales como alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y otros insumos industriales”, puntualizó la entidad industrial a partir de un comunicado.

Sin embargo, YPFB aseguró que la petrolera estatal garantizará el suministro de gasolina necesario para el desarrollo de las elecciones en segunda vuelta, programadas para el próximo domingo 19 de octubre. Marco Eduardo Durán, gerente de Productos Derivados e Industrializados, dijo que, a pesar de los problemas de desabastecimiento de carburantes, YPFB tomará las medidas necesarias para asegurar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuente con los recursos suficientes para que las elecciones se realicen con normalidad.

Los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga se enfrentan en un histórico balotaje el próximo domingo.

Durán señaló a la televisora privada Red Uno que el desabastecimiento de carburantes en el país se debe principalmente a un problema “estructural” de la economía boliviana: la falta de divisas, en especial, dólares. Y señaló que la falta de aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional “afectó gravemente el presupuesto destinado a la importación de combustibles”. “El Banco Unión ha entregado un monto parcial de aproximadamente 60 millones de dólares, cuando la programación semanal requiere cerca de 65 millones”, precisó.

Combustible desde Chile

En cuanto a las medidas para resolver el problema, Durán anunció que este miércoles se abrirá una ventana en la terminal Sica Sica, en Arica, Chile, lo que permitirá el ingreso de 50 millones de litros de gasolina. Además, se espera la llegada de dos buques con diésel que arribarán a Arica entre el 21 y 23 de octubre, lo cual contribuirá a aliviar la situación de desabastecimiento.

YPFB aguarda la llegada de dos buques con diésel a la terminal Sica Sica, en Arica, Chile. Foto: YPFB

Durán subrayó que este martes se alcanzaría el 100% de distribución de gasolina a nivel nacional, garantizando que el suministro de carburante esté disponible para las jornadas previas y durante las elecciones.

Pero en algunas regiones, como es el caso de Cochabamba, empezaron a implementar medidas de presión ante la crisis por la escasez de combustibles. En ese departamento, la Federación Especial del Transporte Libre de Cochabamba impulsaba, desde tempranas horas de este martes, el bloqueo de distintas carreteras que conectan su centro metropolitano con el resto del país.

A raíz de esa medida, la Terminal de Buses de La Paz anunció la suspensión de salidas hacia Cochabamba y Santa Cruz. Según un reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) existían dos puntos de bloqueo activados la mañana de este martes. El primero en el cruce Tiraque-Colomi y el segundo en el sector Parotani-Bombeo.

La medida también afectaba la circulación en el departamento de Cochabamba, pues los transportistas se instalaron en varios sectores para impedir los viajes a provincia. Conductores del transporte pesado informan que deben esperar hasta 48 horas para cara conseguir diésel.

Soldados llegan a una carretera bloqueada por simpatizantes del expresidente boliviano Evo Morales, cerca de Pirque, departamento de Cochabamba, el 11 de junio de 2025. Foto: Archivo FERNANDO CARTAGENA

El dirigente del Transporte Libre, Mario Ramos, dijo que la medida es por la falta de carburantes que provoca largas filas en las estaciones de servicio. “Estamos cansados de esperar soluciones. Este bloqueo es un acto de advertencia al gobierno actual y al próximo, para que se atiendan nuestras demandas de manera inmediata. No podemos seguir perdiendo días de trabajo ni soportar la demagogia de quienes prometen combustible y soluciones que nunca llegan”, dijo Ramos en Red Uno.

El cambio de gobierno en Bolivia está previsto para el próximo 8 de noviembre, después de que este domingo 19 de octubre se defina, en un histórico balotaje, quién será el próximo presidente del país entre los candidatos Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Tuto Quiroga (Libre).

Más sobre:Boliviaeleccionesbalotajesegunda vueltacombustiblesbloqueo de transportesYPFBChileSica SicaAricaRodrigo PazJorge QuirogaMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Desde Italia: Boric transmite intención de nueva cita con empresarios tras imposibilidad de finalizar discurso en Enade

Enade 2025: contralora Dorothy Pérez es ovacionada tras exposición con cita a Gabriela Mistral y crítica a “permisología”

El nuevo presidente Perú sigue sin encontrar primer ministro cuatro días después de su nombramiento

Condenan a ocho integrantes del “Tren de Aragua” por secuestro ocurrido en Los Vilos

Camión del Ejército sufre accidente en el Maule: nueve ocupantes quedaron lesionados

Bachelet recibe elogios de canciller de China en medio de despliegue internacional por Secretaría General de la ONU

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones

Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Canadá por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Canadá por TV y streaming

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Enade 2025: contralora Dorothy Pérez es ovacionada tras exposición con cita a Gabriela Mistral y crítica a “permisología”
Chile

Enade 2025: contralora Dorothy Pérez es ovacionada tras exposición con cita a Gabriela Mistral y crítica a “permisología”

Condenan a ocho integrantes del “Tren de Aragua” por secuestro ocurrido en Los Vilos

Camión del Ejército sufre accidente en el Maule: nueve ocupantes quedaron lesionados

Dorothy, los Cóndores y el “plan B” de Grau: lo que marcó la mañana en la Enade 2025
Negocios

Dorothy, los Cóndores y el “plan B” de Grau: lo que marcó la mañana en la Enade 2025

Australis Seafoods amplía por tercera vez querella por administración desleal

El favorable momento de Chile: mientras el cobre está en zona de máximos históricos, el petróleo está cerca de mínimos del año

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora
Tendencias

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania

Remontada histórica: Japón vence a Brasil por primera vez en un partidazo y Carlo Ancelotti se llena de críticas
El Deportivo

Remontada histórica: Japón vence a Brasil por primera vez en un partidazo y Carlo Ancelotti se llena de críticas

La emotiva reflexión de Humberto Suazo tras su retorno a las canchas con San Luis: “He jugado más de la cuenta”

El sentido llamado del Presidente Boric a los empresarios en Enade para apoyar económicamente a los Cóndores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”
Cultura y entretención

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

El cantante australiano Ruel se suma al festival Lollapalooza Chile 2026

Jorge Drexler vuelve a Chile con concierto estelar en 2026

El nuevo presidente Perú sigue sin encontrar primer ministro cuatro días después de su nombramiento
Mundo

El nuevo presidente Perú sigue sin encontrar primer ministro cuatro días después de su nombramiento

Falta de combustible y bloqueo de transportes golpean a Bolivia de cara a balotaje del domingo

Rusia espera que la inminente reunión entre Trump y Zelenski aclare la entrega de misiles Tomahawk

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad
Paula

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes