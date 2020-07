Fernández refuerza que gobierno argentino condena sanciones a Venezuela y pide convivencia democrática

Hace 1 hora

El presidente de Argentina manifestó que aunque ve con "preocupación cosas que pasan no sólo en Venezuela (...) eso no significa que avalemos la idea de que hay que intervenir (dicho país) para hacer una democracia a medida de otros. Nosotros no estamos de acuerdo”, insistió.