    Mundo

    Francia llama a una “respuesta conjunta” de Europa a la “intimidación” de Trump sobre Groenlandia

    El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha reiterado que Groenlandia “no está a la venta” y ha hecho hincapié en que “pertenece a los groenlandeses”.

    Por 
    Europa Press

    El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha abogado este miércoles por adoptar una “respuesta conjunta” desde Europa a las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Groenlandia, un territorio que insiste en reclamar alegando motivos de seguridad para Estados Unidos.

    “Queremos tomar medidas, pero queremos dar una respuesta conjunta con los socios europeos. Cualquier forma de intimidación, independientemente de cuál sea su origen, es abordada, y estamos preparando una respuesta”, ha explicado el jefe de la diplomacia francesa durante una entrevista con la emisora Radio France.

    Así, ha señalado que “a medida que crece la intimidación”, Francia “quiere tomar medidas al respecto”, pero “lo hará junto a sus socios europeos”.

    “Esa es la razón por la que nos reunimos hoy con nuestros colegas de Polonia y Alemania en el formato de Weimar. Vamos a abordar también esta cuestión”, ha aclarado.

    No obstante, ha afirmado que no desea verse envuelto en “especulaciones diplomáticas”.

    “No tendría ningún sentido para un país de la OTAN atacar otro de la Alianza. Sería un sinsentido y va en contra de los intereses de Estados Unidos”, ha declarado.

    Además, ha reiterado que Groenlandia “no está a la venta” y ha hecho hincapié en que “pertenece a los groenlandeses”.

    “Su futuro será definido por el acuerdo existente entre Groenlandia y Dinamarca”, ha explicado, al tiempo que ha recordado que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya descartó una posible intervención militar como la que ha tenido lugar recientemente en Venezuela.

    Barrot ha aprovechado la ocasión para pedir “calma” ante los comentarios y las amenazas de Trump sobre el territorio europeo y ha incidido en que existe un “apoyo contundente por parte de Estados Unidos a Groenlandia como miembro de la OTAN, algo que puede verse amenazado en tan solo un momento con cualquier tipo de agresión”.

    “La OTAN es una alianza y los miembros deben mostrar respeto mutuo unos por otros”, ha aclarado, no sin antes destacar nuevamente que Groenlandia “es territorio europeo y lo seguirá siendo”.

    El ministro galo ha descartado una falta de contundencia por parte de los líderes europeos a la hora de rechazar las amenazas del presidente estadounidense: “no creo que esto sea así”. “Nuestra posición no es lamentarnos sino defender los principios fundamentales del Derecho Internacional porque son justos, pero al mismo tiempo tenemos que rearmarnos para poder defendernos”, ha apostillado.

    Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional y apelando a la presencia de buques chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla.

