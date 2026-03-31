Francia se muestra “sorprendida” por las críticas de Trump a la prohibición de vuelos militares de EE.UU.

Francia se mostró “sorprendida” por los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, quien criticó a París por no autorizar el sobrevuelo de su territorio a aviones con destino a Israel, afirmando que esta ha sido su postura desde el inicio de la guerra con Irán.

BREAKING: France 'surprised' by Trump criticism on use of airspace



🔴 LIVE updates: https://t.co/rLVFqKiSUH pic.twitter.com/hljktPqteI — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 31, 2026

“Nos sorprende este tuit. Francia no ha cambiado su posición desde el primer día (del conflicto) y confirmamos esta decisión”, declaró la oficina del presidente Emmanuel Macron.

Trump dijo en una publicación en Truth Social que Francia había sido “muy poco colaboradora” y que Estados Unidos “lo recordaría”.

Donald J. Trump Truth Social Post 07:19 AM EST 03.31.26



The Country of France wouldn’t let planes headed to Israel, loaded up with military supplies, fly over French territory. France has been VERY UNHELPFUL with respect to the “Butcher of Iran,” who has been successfully… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 31, 2026

Reuters informó que el Ejército francés declaró el 5 de marzo que Francia no autorizaría el uso de bases francesas por aviones estadounidenses si participaban en ataques contra Irán, pero lo permitiría de forma “temporal” si fueran en apoyo de la defensa de los aliados franceses en la región.