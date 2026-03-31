Francia se muestra “sorprendida” por las críticas de Trump a la prohibición de vuelos militares de EE.UU.
“Nos sorprende este tuit. Francia no ha cambiado su posición desde el primer día (del conflicto) y confirmamos esta decisión”, declaró la oficina del presidente Emmanuel Macron.
Francia se mostró “sorprendida” por los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, quien criticó a París por no autorizar el sobrevuelo de su territorio a aviones con destino a Israel, afirmando que esta ha sido su postura desde el inicio de la guerra con Irán.
“Nos sorprende este tuit. Francia no ha cambiado su posición desde el primer día (del conflicto) y confirmamos esta decisión”, declaró la oficina del presidente Emmanuel Macron.
Trump dijo en una publicación en Truth Social que Francia había sido “muy poco colaboradora” y que Estados Unidos “lo recordaría”.
Reuters informó que el Ejército francés declaró el 5 de marzo que Francia no autorizaría el uso de bases francesas por aviones estadounidenses si participaban en ataques contra Irán, pero lo permitiría de forma “temporal” si fueran en apoyo de la defensa de los aliados franceses en la región.
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