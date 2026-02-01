SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Franquismo en España: Tras la huella de los últimos ejecutados de la dictadura

    La escritora Aroa Moreno Durán relata a La Tercera la serie de coincidencias en torno a su última novela “Mañana matarán a Daniel”, que revisa un capítulo reciente de la historia de España.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Familiares y amigos del activista político José Humberto Baena reunidos ante la tumba del que fue el último fusilado durante la dictadura franquista. Foto: Archivo

    En la madrugada del 27 de septiembre de 1975, poco antes de la muerte del dictador español Francisco Franco, tres jóvenes fueron ejecutados en la sierra de Madrid. Daniel, Hidalgo y Pite, los tres miembros del Frente Patriota Revolucionario Antifascista (FRAP), habían sido detenidos y torturados por la policía, acusados de matar ese verano a un policía y a un guardia civil. La condena se impuso sin juicio legal y de forma precipitada, después de una farsa militar en la que no hubo pruebas ni posibilidad de defensa. Junto a otras dos ejecuciones, aquellos jóvenes fueron los últimos fusilados por el régimen. El 20 de noviembre de ese año Franco moría y se iniciaba la transición.

    Portada del libro "Mañana matarán a Daniel", de Aroa Moreno Durán.

    Cincuenta años después de esos hechos, la escritora y periodista española Aroa Moreno Durán (Madrid, 1981) revisitó el caso de los últimos ejecutados del franquismo en su novela titulada Mañana matarán a Daniel (Random House), la misma que este mes llegó a las librerías chilenas. Se trata de un texto donde conviven ficción, crónica personal y periodismo de investigación con un fin: la reconstrucción de la historia silenciada de los últimos fusilados del franquismo previo al final de la dictadura.

    Aroa Moreno Durán se encontró por casualidad, muy cerca de su casa, las huellas de aquellos asesinatos. En el monte donde tantas veces había acampado existe todavía el talud donde se llevaron a cabo las ejecuciones. “Esto sucede en Hoyo de Manzanares, que es un pueblo de la Sierra de Guadarrama, de Madrid. Yo estaba paseando con mi hijo en 2020, después de que levantaran el confinamiento de la pandemia. Y entonces oímos unas ráfagas de disparos. Yo nunca las había oído ahí, a pesar de que he ido mil veces a ese campo. Me asusté y cogí al niño y me volví a casa enseguida”, relata Aroa a La Tercera. Se trataba del campo de tiro de El Palancar, cerca de la Academia de Ingenieros del Ejército.

    Aroa Moreno Durán, escritora y periodista española.

    “Y pues quiso la casualidad que esa misma tarde me escribió el director del periódico donde estaba colaborando para que escribiera una carta abierta a alguien que hubiera militado en un grupo armado en los años 70 contra el franquismo, en alguna organización antifranquista. Entonces, en ese momento, miré en internet y enseguida vi que tres de los cinco últimos fusilados de la dictadura pertenecían al FRAP y habían sido fusilados en el campo de tiro donde yo había estado esa tarde. Entonces, yo sentí como que la historia se puso delante de mí, como que no pude esquivarla”, añade.

    En el transcurso de su investigación, Aroa se contactó con las familias de los ejecutados. “Me di cuenta de que esa herida no estaba para nada cerrada, que el pensamiento y el recuerdo sobre la muerte, el asesinato de sus hermanos, era algo con lo que convivían día tras día y por lo que llevaban peleando 50 años”, relata.

    Homenaje a José Humberto Baena en Vigo.

    “Aquí no ha habido ningún tipo de justicia transicional. La transición no hizo ningún tipo de juicio sobre el pasado, sobre la dictadura”, critica. Y añade: “A mí me cuesta creer que en España todavía tengamos gente enterrada en fosas comunes, que se sabe dónde están y no se exhuman. Entonces, esa transición supuestamente idílica, creo que ha llegado el momento de cuestionarla”.

    Retratos de los miembros del FRAP Ramón García Sanz, José Luis Sánchez-Bravo Solla y José Humberto Baena Alonso, quienes fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975. Foto: Archivo

    “Creo que este aniversario de la muerte del dictador podría haber servido de forma mucho más profunda para reconciliar a España con su pasado. Y eso incluye haber hecho un trabajo intenso de educación en los colegios, en los institutos y en todas partes. En España, la gente de mi edad no hemos estudiado la dictadura”, asegura.

    Y concluye con una advertencia: “Hasta que la memoria histórica o democrática, como la llaman ahora, no deje ser una batalla cultural política y se convierta en un asunto que nos concierne a todos, pues esto se va a seguir tambaleando todo el rato”.

    Más sobre:LT DomingoEspañaFranquismoFrancisco FrancodictaduraejectutadosFRAPAroa Moreno DuránMañana matarán a DanielTransiciónmemoria histórica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente del BCI detalla la historia, las razones y los efectos del “proyecto Moon”

    Raimundo Valenzuela tras la venta de Primus Capital: “Yo después de esto me jubilo”

    Hernán Larraín Matte: “La derecha liberal está en crisis y salir de ella va a ser duro”

    Los hijos impensados del estallido

    La historia del divorcio oficialista en tres actos

    El barrio que no encuentra arrendatarios

    Lo más leído

    1.
    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”

    Trump ordena no intervenir en protestas organizadas en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata “a menos que pidan ayuda”

    2.
    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    3.
    Quién es Laura Dogu, la próxima jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela que llega al país este sábado

    Quién es Laura Dogu, la próxima jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela que llega al país este sábado

    4.
    Explosión de origen desconocido sacude edificio en ciudad portuaria de Irán

    Explosión de origen desconocido sacude edificio en ciudad portuaria de Irán

    5.
    Juez estadounidense ordena la liberación de niño de 5 años detenido por ICE en Minneapolis

    Juez estadounidense ordena la liberación de niño de 5 años detenido por ICE en Minneapolis

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Hernán Larraín Matte: “La derecha liberal está en crisis y salir de ella va a ser duro”

    Los hijos impensados del estallido

    El presidente del BCI detalla la historia, las razones y los efectos del “proyecto Moon”
    Negocios

    El presidente del BCI detalla la historia, las razones y los efectos del “proyecto Moon”

    Raimundo Valenzuela tras la venta de Primus Capital: “Yo después de esto me jubilo”

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Tendencias

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Con goleadas de Iquique y Santa Cruz: los equipos de Primera B abren los fuegos de la Copa Chile
    El Deportivo

    Con goleadas de Iquique y Santa Cruz: los equipos de Primera B abren los fuegos de la Copa Chile

    Uno de los deseos de Ortiz para Colo Colo: Víctor Dávila convierte su primer gol del año en triunfo del América

    Entrevista con Rodrigo Rojas: “El éxito para mí fue bastante tardío; hoy me proyecto varios años”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura
    Cultura y entretención

    Crimen y castigo: Fiódor Dostoievski y 160 años del hachazo que cambió la literatura

    Carmen Romero y el nuevo orden de Teatro a mil: “Tito Noguera nos decía que la Fundación tiene que seguir, no parar”

    A lo que hemos llegado

    Franquismo en España: Tras la huella de los últimos ejecutados de la dictadura
    Mundo

    Franquismo en España: Tras la huella de los últimos ejecutados de la dictadura

    La batalla de Minneapolis: Por qué la ciudad se convirtió en el epicentro de la violencia migratoria de Trump

    Juez estadounidense ordena la liberación de niño de 5 años detenido por ICE en Minneapolis

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?