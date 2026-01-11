Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), encabezadas por combatientes kurdos, anunciaron este domingo la evacuación de sus efectivos de dos distritos del norte de la ciudad de Alepo, tras varios días de intensos enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales sirias que dejaron decenas de víctimas civiles y miles de desplazados.

Según informó el grupo en un comunicado, se alcanzó un acuerdo que permitió establecer un alto el fuego y concretar la salida de combatientes, heridos y civiles que permanecían atrapados en los barrios de Ashrafieh y Sheij Maqsud, hacia zonas del norte y este de Siria bajo control kurdo. “Hemos llegado a un acuerdo que ha conducido a un alto el fuego y ha permitido la evacuación de los mártires, los heridos, los civiles atrapados y los combatientes”, señalaron las FDS.

La evacuación fue confirmada por la agencia oficial siria SANA, que reportó que los autobuses con el último grupo de integrantes de las FDS abandonaron el barrio de Sheij Maqsud, uno de los principales focos de los enfrentamientos.

Fuerzas kurdas evacúan barrios de Alepo tras acuerdo de alto el fuego con el gobierno sirio. Imagen referencial. MAHMOUD HASANO

De acuerdo con el grupo kurdo, el acuerdo fue alcanzado con mediación de actores internacionales, tras denunciar previamente desplazamientos forzados y secuestros de civiles durante los combates.

Los enfrentamientos en Alepo, los más violentos desde la caída de Bashar al Asad en diciembre de 2024, causaron al menos 21 civile s muerto s de s de el marte s , según fuentes de ambas partes. Además, provocaron el desplazamiento de unas 155.000 personas, en su mayoría residentes de los barrios kurdos, de acuerdo con cifras oficiales.

La violencia estalló en medio de las dificultades para implementar un acuerdo firmado en marzo, que contemplaba la integración de las instituciones de la administración autónoma kurda y de las FDS en el nuevo Estado sirio.

Mientras avanzaban los combates, Estados Unidos instó al gobierno sirio y a las fuerzas kurdas a retomar el diálogo, llamando a la moderación y al cese de las hostilidades. Un llamado similar realizó la Unión Europea, que pidió a todas las partes volver “urgentemente” a una solución política.

Tras tomar el control del barrio de Ashrafieh, el ejército sirio anunció el fin de sus operaciones militares en Sheij Maqsud y el traslado de combatientes hacia el territorio autónomo kurdo en el noreste del país.

Un corresponsal de la AFP constató la salida de al menos cuatro autobuses verdes con combatientes a bordo, escoltados por fuerzas de seguridad, mientras que en jornadas previas se habilitaron corredores humanitarios para permitir la salida de civiles.

El conflicto generó preocupación por una eventual escalada regional. Turquía expresó su disposición a intervenir junto a las fuerzas sirias, mientras que Israel manifestó su apoyo a los kurdos. Las FDS, que contaron con respaldo de Washington durante la lucha contra el grupo Estado Islámico, siguen siendo un actor clave en un escenario sirio marcado por tensiones internas y presiones externas.