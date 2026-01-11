SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Fuerzas kurdas evacúan barrios de Alepo tras acuerdo de alto el fuego con el gobierno sirio

    Las Fuerzas Democráticas Sirias anunciaron la retirada de sus combatientes de Ashrafieh y Sheij Maqsud luego de días de intensos enfrentamientos que dejaron muertos y miles de desplazados, en medio de llamados internacionales a retomar el diálogo político.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Imagen referencial.

    Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), encabezadas por combatientes kurdos, anunciaron este domingo la evacuación de sus efectivos de dos distritos del norte de la ciudad de Alepo, tras varios días de intensos enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales sirias que dejaron decenas de víctimas civiles y miles de desplazados.

    Según informó el grupo en un comunicado, se alcanzó un acuerdo que permitió establecer un alto el fuego y concretar la salida de combatientes, heridos y civiles que permanecían atrapados en los barrios de Ashrafieh y Sheij Maqsud, hacia zonas del norte y este de Siria bajo control kurdo. “Hemos llegado a un acuerdo que ha conducido a un alto el fuego y ha permitido la evacuación de los mártires, los heridos, los civiles atrapados y los combatientes”, señalaron las FDS.

    La evacuación fue confirmada por la agencia oficial siria SANA, que reportó que los autobuses con el último grupo de integrantes de las FDS abandonaron el barrio de Sheij Maqsud, uno de los principales focos de los enfrentamientos.

    Fuerzas kurdas evacúan barrios de Alepo tras acuerdo de alto el fuego con el gobierno sirio. Imagen referencial. MAHMOUD HASANO

    De acuerdo con el grupo kurdo, el acuerdo fue alcanzado con mediación de actores internacionales, tras denunciar previamente desplazamientos forzados y secuestros de civiles durante los combates.

    Los enfrentamientos en Alepo, los más violentos desde la caída de Bashar al Asad en diciembre de 2024, causaron al menos 21 civiles muertos desde el martes, según fuentes de ambas partes. Además, provocaron el desplazamiento de unas 155.000 personas, en su mayoría residentes de los barrios kurdos, de acuerdo con cifras oficiales.

    La violencia estalló en medio de las dificultades para implementar un acuerdo firmado en marzo, que contemplaba la integración de las instituciones de la administración autónoma kurda y de las FDS en el nuevo Estado sirio.

    Fuerzas kurdas evacúan barrios de Alepo tras acuerdo de alto el fuego con el gobierno sirio. Imagen referencial.

    Mientras avanzaban los combates, Estados Unidos instó al gobierno sirio y a las fuerzas kurdas a retomar el diálogo, llamando a la moderación y al cese de las hostilidades. Un llamado similar realizó la Unión Europea, que pidió a todas las partes volver “urgentemente” a una solución política.

    Tras tomar el control del barrio de Ashrafieh, el ejército sirio anunció el fin de sus operaciones militares en Sheij Maqsud y el traslado de combatientes hacia el territorio autónomo kurdo en el noreste del país.

    Un corresponsal de la AFP constató la salida de al menos cuatro autobuses verdes con combatientes a bordo, escoltados por fuerzas de seguridad, mientras que en jornadas previas se habilitaron corredores humanitarios para permitir la salida de civiles.

    El conflicto generó preocupación por una eventual escalada regional. Turquía expresó su disposición a intervenir junto a las fuerzas sirias, mientras que Israel manifestó su apoyo a los kurdos. Las FDS, que contaron con respaldo de Washington durante la lucha contra el grupo Estado Islámico, siguen siendo un actor clave en un escenario sirio marcado por tensiones internas y presiones externas.

    Más sobre:SiriaKurdosGuerraAlepoMedio OrienteConflicto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Detienen al jefe de gabinete de Netanyahu por presunta obstrucción a investigación por filtración de información

    Homicidio e incendio con resultado de muerte deja un detenido en Alto Biobío

    Homicidio en el centro de Santiago: encuentran a hombre muerto con un disparo en la cabeza en plena vía pública

    Bernardo Larraín: “El principal desafío de Kast es que el gobierno de emergencia conjugue dos palabras: gestionar y reformar”

    Lo más leído

    1.
    Gobierno de EE.UU. advierte a sus ciudadanos residentes en Venezuela abandonar el país “inmediatamente”

    Gobierno de EE.UU. advierte a sus ciudadanos residentes en Venezuela abandonar el país “inmediatamente”

    2.
    Al menos 60 personas detenidas en Nicaragua por expresar apoyo a captura de Maduro

    Al menos 60 personas detenidas en Nicaragua por expresar apoyo a captura de Maduro

    3.
    Accidente aéreo conmociona a Colombia: muere popular cantante

    Accidente aéreo conmociona a Colombia: muere popular cantante

    4.
    Venezuela rechaza alerta de EE.UU. y asegura que el país vive “absoluta calma, paz y estabilidad”

    Venezuela rechaza alerta de EE.UU. y asegura que el país vive “absoluta calma, paz y estabilidad”

    5.
    La “nueva” vida de los venezolanos en Cúcuta

    La “nueva” vida de los venezolanos en Cúcuta

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 11 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 11 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver le transmisión del Ironman 70.3 de Pucón

    Dónde y a qué hora ver le transmisión del Ironman 70.3 de Pucón

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Homicidio e incendio con resultado de muerte deja un detenido en Alto Biobío
    Chile

    Homicidio e incendio con resultado de muerte deja un detenido en Alto Biobío

    Homicidio en el centro de Santiago: encuentran a hombre muerto con un disparo en la cabeza en plena vía pública

    Temblor hoy, domingo 11 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Bernardo Larraín: “El principal desafío de Kast es que el gobierno de emergencia conjugue dos palabras: gestionar y reformar”
    Negocios

    Bernardo Larraín: “El principal desafío de Kast es que el gobierno de emergencia conjugue dos palabras: gestionar y reformar”

    Enrique Marshall, presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional: “La instalación debería completarse a mitad de este año”

    Reconstruir la economía de Venezuela: un trabajo de más de una década

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Ofertas de Brasil y desacuerdo en las cifras traban la llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile
    El Deportivo

    Ofertas de Brasil y desacuerdo en las cifras traban la llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile

    Supercopa caliente: presidente del Barcelona le declara la guerra al timonel del Real Madrid

    La U oficializa a Lucas Romero como su segundo refuerzo para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead
    Cultura y entretención

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead

    Por qué no me hice sacerdote: un relato de Jaime Bayly

    El adiós del bar El Clan tras 25 años: un sticker inamovible de la música chilena

    Fuerzas kurdas evacúan barrios de Alepo tras acuerdo de alto el fuego con el gobierno sirio
    Mundo

    Fuerzas kurdas evacúan barrios de Alepo tras acuerdo de alto el fuego con el gobierno sirio

    Detienen al jefe de gabinete de Netanyahu por presunta obstrucción a investigación por filtración de información

    Delcy y la transición “intrachavista”

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender
    Paula

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza