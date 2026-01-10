SUSCRÍBETE POR $1100
    Gobierno de EE.UU. advierte a sus ciudadanos residentes en Venezuela abandonar el país “inmediatamente”

    La medida tomada por el Departamento de Estado se basa en informes sobre milicias armadas venezolanas que estarían estableciendo controles carreteros en busca de ciudadanos norteamericanos.

    Por 
    Lya Rosen
    Europa Press/Contacto/Jimmy Vill

    El gobierno de Estados Unidos emitió este sábado una alerta de seguridad instando a sus ciudadanos en Venezuela a abandonar el país inmediatamente, citando los riesgos de que milicias armadas locales registren vehículos en su búsqueda en los controles de carretera.

    “La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo inestable. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato”, afirmó en un comunicado el Departamento de Estado de EE.UU., una semana después de que el presidente del país, Nicolás Maduro, fuera capturado por fuerzas estadounidenses.

    “Antes de partir, los ciudadanos estadounidenses deben tomar precauciones y estar atentos a su entorno. Hay informes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, que establecen retenes y registran vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos”, advirtió el departamento.

    Ante esto, la entidad también instó a sus connacionales a mantenerse alerta y tener “precaución al viajar por carretera”, junto con consultar comunicados y sitios web de las aerolíneas para obtener información actualizada.

    “Venezuela tiene el nivel más alto de alerta de viaje (Nivel 4: No viajar) debido a los graves riesgos para los estadounidenses, que incluyen detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente”, señaló el organismo.

    Además, alertó a los ciudadanos que decidan no partir el tener planes de contingencia para situaciones de emergencia, ya que su gobierno no puede asistirlos directamente al no contar con una representación diplomática en Caracas desde 2019, cuando se suspendió la operación de la Embajada de EE.UU. en dicha ciudad.

