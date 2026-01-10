SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ejército estadounidense ataca objetivos del Estado Islámico en Siria

    La ofensiva de este sábado es parte de la Operación Hawkeye, autorizada por Donald Trump en respuesta a un ataque contra las fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira en diciembre pasado.

    Por 
    Lya Rosen
    Imagen @CENTCOM en X

    El ejército estadounidense dio a conocer este sábado que llevó a cabo múltiples ataques en Siria contra el grupo militante Estado Islámico.

    De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las ofensivas a gran escala se concretaron alrededor de las 12.30 p.m. (14.30 en Chile).

    Por medio de una declaración oficial, se indicó que el asalto se concretó junto fuerzas asociadas y era parte de la Operación Hawkeye, autorizada por el mandatario Donald Trump “en respuesta directa al mortal ataque del grupo paramilitar contra las fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira, Siria, el 13 de diciembre” de 2025.

    “Esa emboscada, llevada a cabo por un terrorista del Estado Islámico, resultó en la trágica muerte de dos soldados y un intérprete civil estadounidenses”, explicó en el texto el comando militar.

    Para luego detallar que la operación se realizó en toda Siria como “parte de nuestro compromiso continuo de erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes, prevenir futuros ataques y proteger a las fuerzas estadounidenses y aliadas en la región”.

    De la misma forma, aseguraron que sus fuerzas y las de la coalición “se mantienen firmes en la persecución de los terroristas que buscan perjudicar a Estados Unidos”.

    “Nuestro mensaje sigue siendo contundente: si dañan a nuestros combatientes, los encontraremos y los mataremos en cualquier parte del mundo, sin importar cuánto intenten evadir la justicia”, finalizó el comunicado sin indicar si hubo víctimas por los ataques.

    Sin embargo, las imágenes compartidas por el comando a través de la red social X mostraron una serie de explosiones.

    Poco después, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, compartió la publicación en redes sociales, afirmando que: “Nunca olvidaremos y nunca cederemos”.

    Cabe recordar que Trump ya había prometido “tomar represalias” por los ataques ocurridos a fines del año pasado.

    Este es el segundo ataque de EE.UU, en territorio sirio en el marco de la Operación Hawkeye que fue lanzada por el CENTCOM en diciembre del año pasado, en respuesta a los ataques del Estado Islámico.

    El primero se concretó el 20 de diciembre, atacando a más de 70 objetivos por medio de aviones y artillería, e incluyó la participación de Jordania.

    Más sobre:SiriaEstados UnidosAtaquesEstado IslámicoOperación Hawkeye Strike

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno de EE.UU. advierte a sus ciudadanos residentes en Venezuela abandonar el país “inmediatamente”

    Jeannette Jara: “Tenemos que hacer una autorreflexión descarnada”

    El chaqueteo chileno

    Gobierno ofrece apoyo ante incendios forestales en Argentina destacando solidaridad y trabajo conjunto

    Nicaragua libera al menos a 20 presos políticos que expresaron apoyo a la captura de Maduro

    Trump vuelve a mostrar su apoyo a las manifestaciones en Irán y señala que “Estados Unidos está dispuesto a ayudar”

    Lo más leído

    1.
    Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos

    Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos

    2.
    Corea del Norte denuncia la incursión de un dron surcoreano y advierte a Seúl que deberá “pagar un alto precio”

    Corea del Norte denuncia la incursión de un dron surcoreano y advierte a Seúl que deberá “pagar un alto precio”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia

    Jeannette Jara: “Tenemos que hacer una autorreflexión descarnada”
    Chile

    Jeannette Jara: “Tenemos que hacer una autorreflexión descarnada”

    Gobierno ofrece apoyo ante incendios forestales en Argentina destacando solidaridad y trabajo conjunto

    Bomberos de Coronel denuncia que voluntario de la institución habría provocado incendio forestal en Patagual

    El chaqueteo chileno
    Negocios

    El chaqueteo chileno

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”

    La recuperación de las isapres permite también un salto histórico en sus fuerzas de venta

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    Luto en el fútbol nacional: fallece César Villegas Urrutia, presidente de San Luis de Quillota
    El Deportivo

    Luto en el fútbol nacional: fallece César Villegas Urrutia, presidente de San Luis de Quillota

    La molestia en la rodilla izquierda que marca la primera mitad del Dakar para Tomás de Gavardo

    Tres mundialistas y una potencia venida a menos: la Copa Africana de Naciones tiene a sus semifinalistas

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile
    Cultura y entretención

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile

    Reseña de libros: de Adriana Murad a Juan Luis Salinas

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Gobierno de EE.UU. advierte a sus ciudadanos residentes en Venezuela abandonar el país “inmediatamente”
    Mundo

    Gobierno de EE.UU. advierte a sus ciudadanos residentes en Venezuela abandonar el país “inmediatamente”

    Ejército estadounidense ataca objetivos del Estado Islámico en Siria

    Nicaragua libera al menos a 20 presos políticos que expresaron apoyo a la captura de Maduro

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender
    Paula

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza