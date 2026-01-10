Ejército estadounidense ataca objetivos del Estado Islámico en Siria

El ejército estadounidense dio a conocer este sábado que llevó a cabo múltiples ataques en Siria contra el grupo militante Estado Islámico.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las ofensivas a gran escala se concretaron alrededor de las 12.30 p.m. (14.30 en Chile).

Por medio de una declaración oficial, se indicó que el asalto se concretó junto fuerzas asociadas y era parte de la Operación Hawkeye, autorizada por el mandatario Donald Trump “en respuesta directa al mortal ataque del grupo paramilitar contra las fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira, Siria, el 13 de diciembre” de 2025.

“Esa emboscada, llevada a cabo por un terrorista del Estado Islámico, resultó en la trágica muerte de dos soldados y un intérprete civil estadounidenses”, explicó en el texto el comando militar.

Para luego detallar que la operación se realizó en toda Siria como “parte de nuestro compromiso continuo de erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes, prevenir futuros ataques y proteger a las fuerzas estadounidenses y aliadas en la región”.

De la misma forma, aseguraron que sus fuerzas y las de la coalición “se mantienen firmes en la persecución de los terroristas que buscan perjudicar a Estados Unidos”.

“Nuestro mensaje sigue siendo contundente: si dañan a nuestros combatientes, los encontraremos y los mataremos en cualquier parte del mundo, sin importar cuánto intenten evadir la justicia”, finalizó el comunicado sin indicar si hubo víctimas por los ataques.

Sin embargo, las imágenes compartidas por el comando a través de la red social X mostraron una serie de explosiones.

Poco después, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, compartió la publicación en redes sociales, afirmando que: “Nunca olvidaremos y nunca cederemos”.

We will never forget, and never relent. https://t.co/bX4FVwSany — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 10, 2026

Cabe recordar que Trump ya había prometido “tomar represalias” por los ataques ocurridos a fines del año pasado.

Este es el segundo ataque de EE.UU, en territorio sirio en el marco de la Operación Hawkeye que fue lanzada por el CENTCOM en diciembre del año pasado, en respuesta a los ataques del Estado Islámico.

El primero se concretó el 20 de diciembre, atacando a más de 70 objetivos por medio de aviones y artillería, e incluyó la participación de Jordania.