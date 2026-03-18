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    Funcionarios de inteligencia de EE.UU. contradicen afirmaciones de Trump sobre la guerra con Irán ante el Senado

    Personaros como la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el director de la CIA, John Ratcliffe, desmintieron o no respaldaron aseveraciones del presidente de EE.UU. en torno al programa nuclear y los misiles balísticos intercontinentales iraníes.

     
    Imagen @WhiteHouse en X

    Durante este miércoles, altos funcionarios de la administración Trump testificaron públicamente ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos por primera vez desde el inicio de la guerra contra Irán hace tres semanas, siendo interrogados sobre las afirmaciones de Washington sobre el conflicto.

    En dicha instancia, como informó CNN, personaros como la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el director de la CIA, John Ratcliffe, dieron su parecer ante las a menudo confusas e incoherentes declaraciones del Gobierno y la información de inteligencia subyacente.

    Lo que estos funcionarios, que tienen acceso a la información de inteligencia y testificaban bajo pena de perjurio, efectuaron contradiciendo o no respaldando muchas veces las afirmaciones del presidente Donald Trump.

    La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard. Imagen @TulsiGabbard en X.

    Fue así cómo durante la comisión se les consultó sobre el programa nuclear de Irán, apuntando a que Trump dijo que dicho régimen había “intentado reconstruir su programa nuclear” tras los ataques estadounidenses de junio contra dicho programa, y ​​en su discurso sobre el Estado de la Unión, el mes pasado, afirmó que estaban “empezando de cero”.

    A lo que se sumó la declaración del asesor de la Casa Blanca, Steve Witkoff, quien fue más allá y aseguró que Irán estaba “probablemente a una semana de tener material para fabricar bombas de grado industrial”.

    Sin embargo, Gabbard, durante su declaración inicial de hoy, dijo algo bastante diferente. “Como resultado de la Operación Martillo de Medianoche (el 22 de junio), el programa de enriquecimiento nuclear de Irán quedó aniquilado”, detalló.

    “Desde entonces no se han realizado esfuerzos para intentar reconstruir su capacidad de enriquecimiento”, agregó la jefa de Inteligencia. Además, no quiso ahondar en esa parte de su alocución afirmando que “se le estaba acabando el tiempo”.

    Luego, al ser consultada por el senador demócrata Jon Ossoff, de Georgia, si esa seguía siendo la opinión de su departamento, ella respondió simplemente “sí”.

    La posibilidad de los misiles balísticos intercontinentales

    Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, Trump además sostuvo que Irán estaba construyendo misiles balísticos intercontinentales (ICBM) que “pronto llegarían a los Estados Unidos de América”.

    Una afirmación que también formó parte de la consultas de los senadores, a la cual Gabbard respondió reiterando la existencia de una evaluación previa según la cual Irán “podría usar” la tecnología existente “para comenzar a desarrollar un misil balístico intercontinental militarmente viable antes de 2035 si Teherán intentara desarrollar esa capacidad”.

    Más tarde, cuando el legislador Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, citó las estimaciones de otros analistas que indicaban que Irán podría haber tenido un misil balístico intercontinental “para amenazar a Estados Unidos en tan solo seis meses”, Ratcliffe se negó a fijar un plazo.

    El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) John Ratcliffe. Foto: Archivo.

    En cambio, el director de la CIA afirmó que Cotton tenía razón al estar preocupado y que “si no se les pusiera freno... tendrían la capacidad de lanzar misiles hasta el territorio continental de Estados Unidos”. Pero no se hizo eco del plazo de seis meses, ni de la declaración de Trump de que podría ser “pronto”.

    El ataque de Irán a sus vecinos no era un secreto

    Durante su intervención, Gabbard tampoco respaldó la afirmación del jefe de Estado norteamericano de esta semana, en la que aseguró que ningún experto había predicho que Irán respondería a un ataque atacando a sus vecinos del Golfo. De hecho, como hizo notar CNN, Irán sí había hablado públicamente sobre esa posibilidad y no era ningún secreto .

    En este aspecto, cuando el senador demócrata Ron Wyden, de Oregón, consultó sobre la afirmación de Trump, la funcionaria de gobierno evitó responder directamente a la pregunta.

    Y cuando el vicepresidente demócrata Mark Warner, de Virginia, la presionó, ella dijo que no estaba “al tanto de esos comentarios” y se negó a decir si había informado a Trump sobre la posibilidad, alegando “conversaciones internas”.

    Más sobre:Estados UnidosSenadoDonald TrumpGuerraIránTulsi GabbardJohn RatcliffeMundo

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