George Santos, el congresista estadounidense que inventó su currículum, salió electo y ahora fue detenido por fraude y blanqueo de dinero

El legislador estadounidense George Santos fue detenido el miércoles por cargos federales de fraude, blanqueo de dinero y robo de fondos públicos en el último golpe al recién elegido republicano, que se ha resistido a las peticiones de dimisión por mentir sobre su currículum.

La acusación de 13 cargos, hecha pública el miércoles, señala a Santos, de 34 años, por defraudar a posibles partidarios políticos blanqueando fondos para pagar sus gastos personales y recibiendo ilegalmente prestaciones de desempleo mientras estaba bajo un contrato laboral.

También se le acusa de hacer declaraciones falsas a la Cámara de Representantes sobre sus activos, ingresos y pasivos.

“En conjunto, las alegaciones del auto de procesamiento acusan a Santos de basarse en la deshonestidad y el engaño reiterados para ascender a los salones del Congreso y enriquecerse”, declaró en un comunicado Breon Peace, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York.

“Utilizó contribuciones políticas para llenarse los bolsillos, solicitó de forma ilegal subsidios de desempleo que deberían haber ido a parar a los neoyorquinos que habían perdido su trabajo a causa de la pandemia y mintió a la Cámara de Representantes”, agregó.

El representante George Santos, republicano por Nueva York, sale de una reunión en la Cámara de Representantes en el Capitolio de Washington, el 25 de enero de 2023. Foto: AP

La oficina de Santos en el Congreso remitió las peticiones de comentarios a su abogado. Un representante legal del congresista no respondió de inmediato a las solicitudes para comentar la situación.

Las principales figuras republicanas de la Cámara de Representantes, controlada por ese partido por un estrecho margen de 222-213, han dicho hasta ahora que no juzgarían a Santos. El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, dijo a los periodistas el miércoles: “En Estados Unidos, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

Hasta ahora, nueve republicanos de la Cámara han pedido la renuncia de Santos, incluidos seis de su estado natal de Nueva York. Pero el republicano número 2 de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, dijo que el caucus no juzgaría a Santos.

“Los cargos acaban de salir”, afirmó Scalise en una conferencia de prensa. “En Estados Unidos, existe la presunción de inocencia, pero son cargos graves. Tendrá que pasar por el proceso legal”.

Afirmaciones falsas

Poco después de la elección de Santos en 2022 para representar a una rica zona de Long Island, en Nueva York, The New York Times y otros medios revelaron que se inventó casi todos los aspectos de su historia personal y profesional.

Entre otras afirmaciones, Santos dijo que tenía títulos de la Universidad de Nueva York y del Baruch College pese a que ninguna de las dos instituciones tenía constancia de su asistencia. Aseguró haber trabajado en Goldman Sachs y Citigroup, lo que también era falso.

Personas sostienen pancartas el día de una conferencia de prensa que pide la renuncia del representante George Santos en el Capitolio, en Washington, el 7 de febrero de 2023. Foto: Reuters

Afirmó falsamente que era judío y que sus abuelos escaparon de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Santos, que se identifica como gay, tampoco reveló que estuvo casado con una mujer durante varios años, hasta 2019. Desde entonces ha admitido haber falsificado gran parte de su currículum.

El Comité de Ética de la Cámara inició en marzo una investigación de varios frentes para analizar todo, desde la supuesta actividad ilegal durante la campaña de Santos de 2022 y la falta de divulgación adecuada de la información requerida en las declaraciones de la Cámara hasta las violaciones de las leyes federales sobre conflictos de intereses.

Algunas de las alegaciones en la acusación siguen de cerca las denuncias que está investigando el panel de la Cámara.

En el esquema de la campaña política, los fiscales dijeron que Santos lavó las donaciones en sus propias cuentas bancarias personales y usó miles de dólares para pagar gastos personales, desde ropa de lujo hasta pagos con tarjeta de crédito.

También está acusado de hacer repetidamente declaraciones falsas sobre sus ingresos en los formularios que presentó ante la Cámara.

El representante George Santos, republicano por Nueva York, espera el inicio de una sesión en la cámara, el 6 de enero de 2023. Foto: AP

En 2020, por ejemplo, supuestamente no informó correctamente US$ 25.403 en ingresos por inversiones y afirmó falsamente que ganó un salario, una comisión y bonificaciones de US$ 55.000 de la “Compañía #2″, cuando solo había recibido US$ 27.555.

Supuestamente también declaró erróneamente sus ingresos en 2022, afirmando, por ejemplo, que tenía un salario de US$ 750.000 de una entidad que controlaba y que mantenía cuentas corrientes con saldos de US$ 100,001 a US$ 250.000.

En realidad, dice la acusación, ninguna de esas afirmaciones era cierta.

Además de esos supuestos esquemas, los fiscales dijeron que Santos buscó sacar provecho de los beneficios de desempleo durante el apogeo de la pandemia de Covid-19.