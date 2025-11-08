Gobernador de California se consolida como el principal rival de Donald Trump

El gobernador de California, Gavin Newsom, habla en una conferencia de prensa el miércoles 9 de febrero de 2022 en Oakland, California. Foto: Archivo

En medio de las distintas elecciones que se realizaron el martes en Estados Unidos, el Partido Demócrata tenía la atención puesta en el estado de California y una medida impulsada por el gobernador Gavin Newsom: la Proposición 50. Finalmente, fue aprobada por los electores, consolidándolo como principal rival político del Presidente Donald Trump y ayudando a su colectividad de cara a las elecciones de medio mandato que tendrán lugar el próximo año.

Los votantes de California apoyaron el martes de forma abrumadora la Proposición 50, la medida de Newsom para crear más escaños demócratas en el Congreso, contrarrestando un esfuerzo similar de redistribución de distritos impulsado por Trump en otros estados para proteger el control republicano de la Cámara de Representantes el próximo año. Si bien los demócratas lo habían intentado hacer en otros estados, tenían menos opciones, por lo que Newsom planteó la campaña como un conflicto casi existencial, argumentando que la democracia estaba en peligro.

“Nos mantuvimos firmes y erguidos ante la imprudencia de Donald Trump”, dijo Newsom el martes. “Tras provocar al oso, este rugió”, agregó, en alusión al animal estatal oficial desde 1953.

El resultado electoral ha impulsado notablemente la popularidad del gobernador de 58 años justo cuando se plantea presentarse a la presidencia. Además, ha proporcionado lo que muchos demócratas han elogiado como una hoja de ruta sobre cómo luchar por un partido que sigue a la deriva un año después de que Trump retornara a la Casa Blanca.

Poco después del triunfo, Newsom se posicionó como un referente nacional, exhortando a sus compañeros demócratas a seguir su ejemplo. “Cualquier persona que siga la política da por sentado que esto es el preludio de algo más”, dijo al medio Politico el expresidente del Partido Demócrata de Carolina del Sur, Trav Robertson, cuyo estado recorrió Newsom a mediados de año en una posible muestra de campaña para 2028. “Creo que Gavin Newsom era el hombre indicado para la ocasión; buscaba este enfrentamiento y respondió muy bien”, señaló.

Eclipsado por Kamala

El resultado marcó un punto de inflexión decisivo en la suerte de Newsom. Hace apenas 18 meses, parecía correr el riesgo de ser eclipsado por otra demócrata californiana y rival en algunas ocasiones, Kamala Harris, la exvicepresidenta que se había convertido en la candidata demócrata a la presidencia después de que Joe Biden se retirara de la contienda.

El gobernador Gavin Newsom asiste al anuncio de Vogue World Hollywood en el Chateau Marmont el 26 de marzo de 2025 en Los Ángeles, California. Foto: Archivo JON KOPALOFF

Luego, a principios de año, la situación para él fue empeorando y su futuro político se veía oscuro. El presupuesto de California era un desastre, su popularidad estaba en declive y los devastadores incendios forestales lo obligaron a buscar el apoyo de la Casa Blanca para obtener ayuda federal.

Como si fuera poco, después volvió a enfrentarse a la Casa Blanca. Las hostilidades se reavivaron por la política de aranceles de Trump y el despliegue de tropas federales en Los Ángeles en medio de redadas migratorias.

Pero Newsom no se amilanó y así, en agosto, en momentos en que Trump exigió a los republicanos de Texas que le entregaran más escaños en la Cámara de Representantes, el gobernador aprovechó la oportunidad para convertir nuevamente a California en el epicentro de la resistencia y recibió a demócratas disidentes de Texas en Sacramento.

El gobernador de California, Gavin Newsom, habla durante una ceremonia de firma de un proyecto de ley en el restaurante mexicano Nido's Backyard el 9 de febrero de 2022 en San Francisco, California. Foto: Archivo JUSTIN SULLIVAN

“El gobernador Newsom demostró mucha valentía al hacer lo necesario para contrarrestar las maniobras claramente políticas de Greg Abbott, quien seguía las órdenes de Donald Trump”, dijo Gilberto Hinojosa, expresidente del Partido Demócrata de Texas, refiriéndose al gobernador republicano de su estado. “Se necesita a alguien con el valor de enfrentarse a Trump, y eso es lo que está haciendo Gavin Newsom”.

De esta forma nacía su estrategia para de cara a conseguir más escaños azules en su estado. Para llevar adelante la campaña de la Proposición 50, Newsom unió a los principales demócratas de California y a aliados clave, como los sindicatos, en torno a su plan. Sin embargo, según Politico, desde el principio la iniciativa electoral en California.