    Mundo

    Gobierno de Cuba confirma muerte de 32 connacionales que prestaban servicio en guardia de Maduro en Venezuela

    El líder cubano, Miguel Díaz-Canel, también expresó su pesar por el deceso de los ciudadanos cubanos en la operación de Estados Unidos en Caracas, la que calificó de "terrorista".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. CANCILLERÍA CUBA

    El gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 connacionales que cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior en Venezuela, como parte de la guardia de Nicolás Maduro.

    Esto, luego que las Fuerzas de Estados Unidos detuvieron en la madrugada de este sábado al líder venezolano, y a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar en Caracas. La captura de Maduro y su mujer se produjo tras un ataque “a gran escala” del ejército de EE.UU. contra varios objetivos en la capital del país caribeño y otras partes del territorio en las primeras horas del sábado.

    “Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, dice la información de gobierno cubano.

    Asimismo, se señala que una vez comprobada su identidad, los familiares de los fallecidos “fueron informados, y recibieron las sentidas condolencias y apoyo del general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como de las jefaturas de ambos ministerios”.

    En la comunicación, además, apuntan que los cubanos muertos fueron “víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado” y que “supieron poner en alto con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”.

    El propio Díaz-Canel expresó su pesar mediante sus redes sociales.

    “Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al Presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación”, escribió en X.

