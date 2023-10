Gobierno de la Franja de Gaza denuncia la muerte de 14 familiares de Haniyeh y aumentan bajas de Hamas

El Gobierno de la Franja de Gaza, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), denunció este martes el fallecimiento de 14 familiares del líder del grupo, Ismail Haniyeh, como consecuencia de los ataques de Israel sobre el enclave palestino. El diario israelí Haaretz informa que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) mataron a tres miembros de la familia de Haniyeh.

El Ministerio del Interior de Gaza publicó un escueto comunicado en su canal oficial de Telegram donde detallan que el ataque aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre la vivienda de la familia Haniyeh en el barrio gazatí de Sheij Radwan dejó también “varios heridos”, consigna la agencia Europa Press.

Las informaciones publicadas por las autoridades de Hamas no aportan más detalles sobre la identidad de las víctimas o su parentesco con Haniyeh. El líder de la milicia palestina no reside en la Franja de Gaza, sino en Qatar.

Poco antes, Hamas reconoció que el responsable de su brazo armado en la zona centro de la Franja de Gaza, Ayman Nofal, había fallecido como resultado de los bombardeos lanzados por Israel sobre el el enclave palestino, un hecho que también confirmaron las IDF.

Nofal habría perdido la vida en un ataque sobre el campo de refugiados de Bureij, según la nota de Hamas, recogida por el periódico Times of Israel. Se trata de una de las bajas más significativas sufridas por la milicia desde el inicio de la ofensiva israelí, desatada como respuesta a los ataques masivos del 7 de octubre.

El lunes, en tanto, las FDI informaron que habían logrado dar de baja al jefe de inteligencia de Hamas en la ciudad de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Las FDI no proporcionan de inmediato más detalles sobre el ataque, incluido el nombre del miembro de alto rango de Hamas o dónde tuvo lugar el ataque, precisó el diario The Times of Israel.

El 10 de octubre, la agencia Xinhua informó, citando a fuentes de Hamas, que dos miembros del buró político del grupo palestino radical murieron en un ataque aéreo israelí contra el sur de la Franja de Gaza. Zakaria Abu Muammar y Jawad Abu Shamala murieron durante un ataque aéreo israelí contra Khan Younis, en la zona sur del sitiado enclave palestino, dijo la fuente.

Abu Shamala era responsable de manejar los asuntos financieros de Hamas y de asignar fondos para financiar y dirigir las operaciones dentro y fuera de Gaza, dijo Avichay Adraee, portavoz del Ejército israelí. En tanto, Abu Muammar fue descrito como jefe de la oficina de relaciones internas y “alto responsable de decisiones de Hamas”, así como coordinador de los grupos armados de Gaza.

La semana pasada, al anunciar un gobierno de emergencia con Benny Gantz, líder de la oposición, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que “cada miembro de Hamas es hombre muerto” mientras dure la guerra.

“Vamos a destruir y matar completamente a Hamas, el ISIS de Gaza. Se esfumarán de la Tierra, ya no existirán, no aceptaremos que los niños y bebés israelíes sean asesinados y todo siga como siempre”, agregó el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.