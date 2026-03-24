Gobierno de Milei acusa al “kirchnerismo” de “instalar un relato sobre la dictadura” a 50 años del golpe

El Gobierno encabezado por el presidente argentino, Javier Milei, ha acusado al “kirchnerismo” de “instalar un relato sobre la dictadura” ahora que se cumplen 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y que sacó del poder a la entonces presidenta en funciones, María Estela Martínez Perón, que había asumido el cargo tras la muerte de su marido, Juan Domingo Perón.

El documento oficial, de más de hora, muestra el testimonio de una nieta que fue criada por una familia militar y del hijo de un militar asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una organización guerrillera marxista-leninista argentina. En un video publicado en las cuentas oficial del Gobierno, se los presenta como “las víctimas que quisieron esconder”.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias.



A 50 años del inicio del 24 de marzo de 1976, la Casa Rosada presenta dos testimonios que ayudarán a comprender… pic.twitter.com/icsjrHZLNR — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2026

Por tercer año consecutivo, las autoridades han reiterado la idea de una “memoria completa” en un video publicado a primera hora del día y que empieza con una serie de acusaciones contra el kirchnerismo, movimiento político de centroizquierda y variante del peronismo, cuyo nombre responde al apellido del expresidente Néstor Kirchner y su viuda y también expresidenta Cristina Fernández.

Así, ha acusado a este movimiento de hacer uso de fondos públicos para “imponer un relato” con el objetivo de “construir nuevas mayorías de poder”, al tiempo que apunta a “miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrillero-terroristas que han sido ignoradas, marginadas y silenciadas”.

Durante el video se escuchan exclusivamente dos testimonios: el de Miriam Fernández, nieta recuperada por Abuelas de la Plaza de Mayo, y Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar que trabajaba en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María y que fue secuestrado en 1974 por ERP, según recoge el diario Clarín.