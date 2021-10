Gobierno de Venezuela acusa a EE.UU. de dar una “puñalada mortal” con extradición de Saab al diálogo gobierno y oposición en México

hace 48 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

En Venezuela hubo manifestaciones de apoyo a la libertad de Alex Saab, tras ser eextaditado a EE.UU. Foto: Reuters

“El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la comisión del diálogo de México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociación de México (...) (Estados Unidos) no quiere diálogo, no quieren paz para Venezuela, no quieren democracia y avance para Venezuela”, criticó el presidente Nicolás Maduro en un discurso transmitido por televisión. Dijo que “cada cual saque sus propias conclusiones”, pero insistió que a la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, “no le paran los métodos de los venezolanos para salir adelante”. “Con imperio o sin imperio, Venezuela seguirá saliendo adelante”, aseveró.