Gobierno sueco confirma muertos y heridos arrollados por un bus en un paradero de Estocolmo
El primer ministro Ulf Kristersson no ha querido especular sobre los motivos del siniestro.
El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha confirmado un número todavía no concretado de muertos y heridos arrollados por un bus que se ha estrellado este viernes contra un paradero en el centro de la capital del país, Estocolmo.
El primer ministro no ha querido especular sobre los motivos del siniestro y en su lugar ha pedido a la población, a través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, que deje trabajar a “la Policía, los servicios de ambulancia y rescate” porque “tienen ahora una labor muy difícil e importante que realizar”.
El incidente ha ocurrido en un paradero del barrio de Östermalm, según un comunicado publicado por la Policía de Estocolmo en su página web.
En la nota, la Policía se limita a explicar que “el incidente está siendo investigado como un homicidio con agravante” pero tampoco ha dado información sobre las causas.
