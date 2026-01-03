Guardia Costera de EE.UU. continúa búsqueda de sobrevivientes de ataque contra supuestas lanchas de narcotráfico

La Guardia Costera de Estados Unidos comunicó este viernes que todavía busca en el Océano Pacífico oriental a presuntos narcoterroristas que aparentemente saltaron de barcos cuando el ejército estadounidense lanzó ataques mortales a principios de esta semana, aunque reconoce que disminuye la probabilidad de que alguien haya sobrevivido.

Las labores de búsqueda comenzaron el martes por la tarde después de que los militares notificaron a la Guardia Costera que había sobrevivientes en el mar a unos 650 kilómetros al suroeste de la frontera entre México y Guatemala, dijo el servicio marítimo en un comunicado.

En ese momento, la Guardia Costera envió un avión desde Sacramento, al noreste de San Francisco, para rastrear un área de más de 1.600 kilómetros, y emitió una alerta a los barcos cercanos. La agencia afirmó haber coordinado más de 65 horas de búsqueda, en colaboración con otros países, así como con barcos y embarcaciones civiles en la zona.

“El clima reportado en la zona era de olas de nueve pies (unos 2,7 metros) y vientos de 40 nudos (74 k/h). Hasta el viernes, la Guardia Costera coordinó más de 65 horas de esfuerzos de búsqueda, incluyendo el trabajo con naciones asociadas, barcos pesqueros comerciales y embarcaciones del sistema de Rescate de Buques de Asistencia Mutua Automatizada (AMVER, por sus siglas en inglés)”, detalló el portavoz del organismo de defensa.

El ejército estadounidense declaró a principios de esta semana que atacó tres embarcaciones que recorrían rutas conocidas de narcotráfico y que “habían transferido narcóticos entre las tres embarcaciones antes de los ataques”. Aunque, como es ya costumbre, no proporcionó pruebas que respaldaran esta afirmación.

En dichos bombardeos, como dio a conocer el Comando Sur, tres individuos murieron cuando el primer barco fue alcanzado, mientras que las personas en los otros dos saltaron por la borda y se distanciaron de las naves antes de que fueran atacadas.