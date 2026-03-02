Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar embarcaciones que crucen el estrecho de Ormuz tras ofensiva de EE.UU e Israel

El general de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ebrahim Yabari, profirió amenazas contra las embarcaciones de cualquier país que intenten cruzar el estrecho de Ormuz y advirtió que atacará a los barcos que así lo intenten, independiente de su país de origen.

Así, luego de la advertencia iraní, el cruce de los petroleros que transportan el crudo por el estratégico cruce donde pasa hasta el 20 por ciento del recurso, se verá impedida luego de la escalada bélica en Medio Oriente, como medida de represalia tras los ataques contra Irán.

Yabari señaló que “nuestros devotos héroes de la Armada y los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica se enfrentarán con decisión a cualquier buque infractor y no permitirán que se exporte petróleo desde la zona”.

Asimismo, el general agregó que “no permitiremos que los recursos energéticos de la región caigan en manos del enemigo” y señaló que Estados Unidos debe darse por enterado de que “ni una gota de petróleo les llegará”.

Desde la Guardia Revolucionaria de Irán confirmaron esta jornada que lanzaron un ataque contra un buque vinculado a Estados Unidos, el que fue identificado como “Athe Nova” y que tenía bandera de Honduras.

En línea con lo anterior, desde Irán también señalaron que “los oleoductos también están al alcance” de Teherán y reforzó que los ataques de Estados Unidos e Israel “no quedarán sin respuesta”, según recoge la agencia de noticias Tasnim.

Durante el reciente fin de semana, Irán no cerró el estrecho de Ormuz de manera oficial. De hecho, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, aseguró el domingo que su país no había impedido el paso de barcos por el lugar que se encuentra bajo el control iraní y que tampoco tenía prevista iniciar prohibiciones de navegación.

Sin embargo, vía radial, algunos buques reportaron comunicaciones de la Armada de Irán, que señalaban la prohibición del tránsito por el lugar.

Con todo, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) afirmó que no había veto oficial al paso porque las transmisiones de radio no son una vía legal para ello. La misma agencia reportó que dos buques mercantes fueron alcanzados por proyectiles durante el fin de semana. Entre ellos el “Skylight”.