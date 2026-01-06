Guterres pide a las autoridades iraníes tomar medidas para “evitar más víctimas” tras las últimas protestas

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido este lunes a las autoridades iraníes que tomen medidas para “evitar más víctimas” tras las protestas registradas en los últimos días por la crisis económica en el país centroasiático, que se habrían saldado con la menos 15 muertos, según varias organizaciones no gubernamentales.

“(Guterres) sigue con preocupación las protestas en curso en Irán. Está profundamente consternado por los informes sobre pérdidas de vidas y heridos a raíz de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Subraya la necesidad de evitar más víctimas”, ha declarado su portavoz, Stéphane Dujarric, durante una rueda de prensa.

El jefe de Naciones Unidas también ha instado a Teherán a garantizar el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica: “Todas las personas deben poder protestar pacíficamente y expresas sus quejas”, ha añadido.

Asimismo, ha enfatizado “la importancia de que todos los actores en Irán y en la región en general se abstengan de acciones que puedan aumentar las tensiones y contribuir a la inestabilidad”, en el marco de las acusaciones sobre los intentos israelíes para “causar división” en el país.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las presiones y las sanciones económicas de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas en el país centroasiático.