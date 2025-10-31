Hamas defiende su compromiso con el acuerdo de alto el fuego al entregar a rehenes y acusa a Israel de violarlo

Tras haber entregado los restos de dos rehenes este jueves, Hamas aseguró que sigue comprometido con el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y, en cambio, acusó a Israel de violarlo con ataques contra el enclave y la obstrucción a la ayuda humanitaria.

“La entrega de los cuerpos de los prisioneros hoy confirma nuestro compromiso con el acuerdo de alto el fuego, a pesar de las continuas violaciones de la ocupación, que obstruye sistemáticamente el acceso a los cuerpos de sus prisioneros al continuar sus bombardeos y asesinatos”, afirmó el portavoz del grupo Hazem Qasem.

También, en declaraciones recogidas por el diario Filastín, Qasem hizo hincapié en que las autoridades israelíes “no están cumpliendo con su obligación de permitir el ingreso de suficiente ayuda a la Franja de Gaza, y (la población) continúa sufriendo hambruna”.

“Esperamos que el acuerdo se mantenga a pesar de las violaciones”, manifestó, antes de exigir a la administración de Donald Trump que “obligue” a Israel a cumplir con los términos del pacto. Por su parte, confirmó a los mediadores que harán “todo lo posible por recuperar los cuerpos” de los rehenes “lo antes posible”.

Hasta el momento, Hamas liberó a los 20 rehenes que seguían con vida y entregó otros 17 cadáveres, por lo que las autoridades israelíes siguen a la espera de otros 11 cuerpos de secuestrados durante los ataques del 7-O, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 raptados, según el gobierno de Israel.

Israel confirma la identidad de los cuerpos entregados por Hamas

Durante esta jornada, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó la identidad de los dos cadáveres entregados por Hamas al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), confirmando que corresponden a Amiram Cooper y Sahar Baruch.

Tras terminar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, el ejército israelí informó a sus familias que “sus seres queridos han sido repatriados a Israel y que su identificación se ha completado”, según un comunicado.

“El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Cooper y Sahar, y de todas las familias de los rehenes caídos. (...) Estamos decididos, comprometidos y trabajamos incansablemente para que todos nuestros rehenes fallecidos reciban un entierro digno en su país”, añadió el texto oficial.

Por último, el gobierno israelí reiteró que Hamas está “obligado a cumplir sus compromisos con los mediadores y a devolver a los rehenes muertos como parte de la implementación del acuerdo”, haciendo hincapié en que “no cederán en este punto y no escatimará esfuerzos hasta que todos sean devueltos”.