SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Hamas defiende su compromiso con el acuerdo de alto el fuego al entregar a rehenes y acusa a Israel de violarlo

El grupo islámico además hizo hincapié en que las autoridades israelíes no están cumpliendo con su obligación de permitir el ingreso de suficiente ayuda a la Franja de Gaza.

Por 
Lya Rosen
 
Europa Press
Gaza. Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua. Rizek Abdeljawad

Tras haber entregado los restos de dos rehenes este jueves, Hamas aseguró que sigue comprometido con el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y, en cambio, acusó a Israel de violarlo con ataques contra el enclave y la obstrucción a la ayuda humanitaria.

“La entrega de los cuerpos de los prisioneros hoy confirma nuestro compromiso con el acuerdo de alto el fuego, a pesar de las continuas violaciones de la ocupación, que obstruye sistemáticamente el acceso a los cuerpos de sus prisioneros al continuar sus bombardeos y asesinatos”, afirmó el portavoz del grupo Hazem Qasem.

También, en declaraciones recogidas por el diario Filastín, Qasem hizo hincapié en que las autoridades israelíes “no están cumpliendo con su obligación de permitir el ingreso de suficiente ayuda a la Franja de Gaza, y (la población) continúa sufriendo hambruna”.

“Esperamos que el acuerdo se mantenga a pesar de las violaciones”, manifestó, antes de exigir a la administración de Donald Trump que “obligue” a Israel a cumplir con los términos del pacto. Por su parte, confirmó a los mediadores que harán “todo lo posible por recuperar los cuerpos” de los rehenes “lo antes posible”.

Hasta el momento, Hamas liberó a los 20 rehenes que seguían con vida y entregó otros 17 cadáveres, por lo que las autoridades israelíes siguen a la espera de otros 11 cuerpos de secuestrados durante los ataques del 7-O, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 raptados, según el gobierno de Israel.

Israel confirma la identidad de los cuerpos entregados por Hamas

Durante esta jornada, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó la identidad de los dos cadáveres entregados por Hamas al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), confirmando que corresponden a Amiram Cooper y Sahar Baruch.

Tras terminar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, el ejército israelí informó a sus familias que “sus seres queridos han sido repatriados a Israel y que su identificación se ha completado”, según un comunicado.

“El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Cooper y Sahar, y de todas las familias de los rehenes caídos. (...) Estamos decididos, comprometidos y trabajamos incansablemente para que todos nuestros rehenes fallecidos reciban un entierro digno en su país”, añadió el texto oficial.

Por último, el gobierno israelí reiteró que Hamas está “obligado a cumplir sus compromisos con los mediadores y a devolver a los rehenes muertos como parte de la implementación del acuerdo”, haciendo hincapié en que “no cederán en este punto y no escatimará esfuerzos hasta que todos sean devueltos”.

Más sobre:HamasIsraelFranja de GazaRehenesAlto al Fuego

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Petro acusa que EE.UU. lo “humilló” al impedir a su avión reabastecer combustible en su viaje a Qatar

Corte de Apelaciones declara inadmisible recurso de protección presentado por Daniel Jadue y lo mantiene fuera de la elección parlamentaria

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

Ernesto Muñoz, ministro (s) de Justicia: “Construir una cárcel demora más de 10 años, pero con la nueva ley esto va a tardar alrededor de cinco”

Boric aborda candidatura de Bachelet y apunta contra los “países más poderosos” por cuestionar reglas comerciales

Qué significa el anuncio de Trump del reinicio “inmediato” de los ensayos nucleares de EE.UU.

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

4.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

5.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

La nueva realidad de la exPenitenciaría
Chile

La nueva realidad de la exPenitenciaría

Corte de Apelaciones declara inadmisible recurso de protección presentado por Daniel Jadue y lo mantiene fuera de la elección parlamentaria

Ernesto Muñoz, ministro (s) de Justicia: “Construir una cárcel demora más de 10 años, pero con la nueva ley esto va a tardar alrededor de cinco”

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%
Negocios

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Dipres: ingresos fiscales se recuperan y acumulan alza de 6,8% a septiembre

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile
Tendencias

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

5 funciones que puedes hacer más rápido con la IA de la tablet de Samsung

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Capitán de Lanús y la resistencia hacia la U: “Hinchas de todos los equipos argentinos nos estaban apoyando”
El Deportivo

Capitán de Lanús y la resistencia hacia la U: “Hinchas de todos los equipos argentinos nos estaban apoyando”

El dardo de Álvarez: “Por el hincha me quedaría a vivir en el club; pero no es lo único que puedo analizar, lamentablemente”

En vivo: Liga de Quito visita a Palmeiras por un lugar en la final de la Copa Libertadores

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

Petro acusa que EE.UU. lo “humilló” al impedir a su avión reabastecer combustible en su viaje a Qatar
Mundo

Petro acusa que EE.UU. lo “humilló” al impedir a su avión reabastecer combustible en su viaje a Qatar

Hamas defiende su compromiso con el acuerdo de alto el fuego al entregar a rehenes y acusa a Israel de violarlo

Qué significa el anuncio de Trump del reinicio “inmediato” de los ensayos nucleares de EE.UU.

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”