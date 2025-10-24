Hijo de Bolsonaro pide a EE.UU. bombardear barcos de narcotraficantes en Brasil
El comentario del senador del Partido Liberal brasileño surgió después de que el secretario de Defensa de la administración Trump, Peter Hegseth, compartiera la noche del miércoles el video donde una lancha en el Pacífico es alcanzada por un misil del ejército estadounidense.
El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, sugirió este jueves a Estados Unidos el bombardear barcos en Río de Janeiro para combatir el narcotráfico, como lo ha hecho en el Caribe y el Pacífico.
“¡Qué envidia! He oído que hay barcos como este de aquí en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil de droga. ¿No les gustaría pasar unos meses aquí ayudándonos a combatir a estas organizaciones terroristas?”, escribió en su cuenta en la red social X el senador del Partido Liberal.
Su mensaje respondía a una publicación hecha la noche del miércoles por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, donde anunció que otro barco había sido alcanzado. Hegseth compartió un video del momento en que una lancha en el Pacífico, frente a las costas de Colombia, era alcanzada por un misil lanzado por la armada estadounidense y quedó en llamas.
Más tarde, con la repercusión de su publicación en X en los medios, Flávio Bolsonaro escribió un texto irónico en el que “felicitó” a la prensa. Para este, hizo un video con recortes de los titulares sobre su declaración y escribió encima: “¡Felicitaciones por el trabajo!”.
Desde el 2 de septiembre el gobierno de Donald Trump ha realizado una serie de ataques contra lo que cataloga como lanchas “narcoterroristas”. Las fuerzas militares de EE.UU. reivindicaron hasta ahora nueve ataques de este tipo en las últimas semanas, con un saldo de 37 muertos.
La administración estadounidense alega que las embarcaciones estaban involucradas en el tráfico de drogas, aunque no ha compartido evidencia para respaldar esa afirmación y algunos familiares de los fallecidos dicen que eran pescadores inocentes.
