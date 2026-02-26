SUSCRÍBETE
    Hillary Clinton acusa a los republicanos de encubrir a Trump por su aparición en los archivos de Epstein

    La exsecretaria de Estado afirmó que desconocía los delitos del desaparecido delincuente sexual y le exigió a los congresistas citar al actual mandatario estadounidense a testificar sobre el caso. Su esposo, el expresidente demócrata Bill Clinton, tendrá que declarar mañana viernes.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    La exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton declaró este jueves ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representante que desconocía los delitos de Jeffrey Epstein y criticó al comité, de mayoría republicana, por obligarla a testificar en su investigación sobre el desaparecido delincuente sexual y lo acusó de encubrir al presidente Donald Trump.

    “El Comité justificó su citación basándose en la suposición de que tengo información sobre las investigaciones de las actividades criminales de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Permítanme ser lo más clara posible: no la tengo”, dijo Clinton en su declaración inicial, que compartió hoy en su cuenta en X.

    Además afirmó: “Como declaré en mi declaración jurada del 13 de enero, no tenía ni idea de sus actividades criminales. No recuerdo haberme encontrado nunca con el Sr. Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas ni sus oficinas. No tengo nada que añadir”.

    “Si esta comisión se tomara en serio conocer la verdad sobre los crímenes de Epstein, no confiaría en grupos de prensa para obtener respuestas de nuestro presidente actual sobre su participación; le preguntaría directamente bajo juramento sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein”, señaló la ex primera dama estadounidense como parte de su testimonio.

    De esta forma, Clinton subrayó que, en vez de cuestionar a Trump, se la ha llamado a testificar a ella “para distraer la atención de las acciones” del magnate republicano y encubrirlas a pesar de los “llamamientos legítimos” a que se pronuncie sobre el caso.

    “¿Qué se está reteniendo? ¿Quién está siendo protegido? ¿Y por qué este encubrimiento?”, se cuestionó la también abogada.

    “La comisión, liderada por funcionarios electos con un compromiso de transparencia, (si quisiera llegar a la verdad) garantizaría la liberación completa de todos los archivos; que las redacciones de esos archivos protegieran a las víctimas y sobrevivientes, no a los hombres poderosos y aliados políticos”, argumentó.

    En este sentido, afirmó que en ese caso la comisión “llegaría al fondo de las informaciones que apuntan a que el Departamento de Justicia retuvo entrevistas del FBI en las que una superviviente acusa al presidente Trump de crímenes atroces”.

    “Exigiría que los fiscales de Florida y Nueva York testificaran sobre por qué le dieron a Epstein un trato favorable y eligieron no perseguir a otros que pudieran haber estado implicados”, indicó, agregando que además pediría testificar al secretario de Estado, Marco Rubio, y a la fiscal general, Pam Bondi.

    Clinton aseguró así que estas acciones están diseñadas “para proteger a un partido político y a un funcionario público en lugar de buscar la verdad y la justicia para que las víctimas y supervivientes, así como para el público, que también quiere llegar al fondo de este asunto”.

    La que fuera candidata a la Presidencia de Estados Unidos recordó, además, que la Administración Trump puso fin a la Oficina sobre trata de personas del Departamento de Estado y recortó en un 70% el personal dedicado a asuntos civiles y relaciones exteriores “que trabajaron tan duro para prevenir delitos de trata”.

    “El informe anual sobre el tráfico, requerido por ley, se retrasó durante meses. El mensaje de la Administración Trump al pueblo estadounidense y al mundo no podría ser más claro: combatir la trata de personas ya no es una prioridad de Estados Unidos bajo la Casa Blanca de Trump”, sentenció, añadiendo que esto es una “tragedia” y un “escándalo”.

    También, en relación con Epstein, afirmó que es “incomprensible” que el financista recibiera un trato de favor en 2008 que le permitió continuar “con sus prácticas depredadoras durante otra década”. “Era un individuo atroz, pero no estaba solo. Esto no es algo sensacionalista o un escándalo político. Es un flagelo global con un coste humano inimaginable”, sentenció.

    Los detalles del encuentro

    El testimonio de la exsecretaria de Estado estadounidense, que también incluyó preguntas de los congresistas, se llevó a cabo a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, donde los Clinton tienen una casa.

    La declaración debió suspenderse por unos minutos después de que la representante republicana Lauren Boebert enviara una foto de Clinton en la sala a un influencer conservador que la publicó en las redes sociales, violando las reglas del comité para las declaraciones.

    Su esposo, el expresidente demócrata Bill Clinton, tendrá que declarar mañana viernes, luego de aparecer en múltiples fotografías publicadas por el Departamento de Justicia en el marco de la difusión de los archivos Epstein, incluyendo una instantánea en un jacuzzi en una propiedad del multimillonario fallecido.

    El matrimonio Clinton se negó inicialmente a testificar en la investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre Epstein, momento en que sus declararon que ellos ya habían compartido con el consejo la “información limitada” que tenían sobre el fallecido delincuente y su expareja.

    Además, expresaron su frustración con el organismo por haberlos citado, acusando a su presidente, el representante republicano James Comer de Kentucky, de “partidismo”.

    Sin embargo, a principios de este mes, mientras los republicanos buscaban acusarlos de desacato al Congreso, los Clinton accedieron a testificar en la investigación del comité.

