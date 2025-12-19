Honduras inicia el escrutinio de casi 2.800 actas con inconsistencias de las elecciones presidenciales de noviembre

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras comenzó este jueves el escrutinio de cerca de 2.800 actas con inconsistencias, en medio de las tensiones por las denuncias de fraude a 20 días de que se realizaran las elecciones presidenciales en el país centroamericano.

El organismo dio inicio al recuento de 2.792 actas, -que según el diario El Heraldo equivale a 586.320 votos, de los 18 departamentos en que está dividido el territorio hondureño-, un proceso que definirá quién sucederá a Xiomara Castro al frente de Honduras en los próximos cuatro años.

Hasta el momento, el escrutinio había alcanzado el 99,80% y, de acuerdo con los datos difundidos por el citado diario y la emisora HRN, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, obtenía el 40,54% de los votos, por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,20%.

Ha comenzado el escrutinio especial y resulta que la foto nos demuestra que hay papeletas que no fueron dobladas(si no se doblaban, no cabían en los compartimientos en los lugares donde se votó el 30/11)o sea urnas en las cuales se metió votos en la bodega electoral del INFOP. pic.twitter.com/UgIC9LUaws — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 18, 2025

Este último, que en las últimas semanas denunció un fraude electoral y pidió el recuento acta por acta, señaló en su cuenta de X que “hay papeletas que no fueron dobladas” lo que, impediría depositarlas “en los compartimientos en los lugares donde se votó el 30 de noviembre”.

El escrutinio está teniendo lugar en el Centro Logístico Electoral (CLE), instalado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en Tegucigalpa, capital de Honduras, y ante la presencia de observadores nacionales e internacionales.

La Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó la participación de su misión de observación electoral, que “continúa verificando las distintas etapas post-electorales” con un mensaje en X, en el que además volvió a hacer un llamado para que el escrutinio “se desarrolle en paz y con un espíritu colaborativo por el bien del país”.

La Misión de Observación Electoral de la #OEAenHonduras, que ha mantenido un seguimiento ininterrumpido del proceso, observa el inicio del Escrutinio Especial de las #EleccionesHonduras2025 en el Centro Logístico Electoral (CLE) del @CneHonduras.



La Misión continúa verificando… pic.twitter.com/NnVpAuv8jA — OEA (@OEA_oficial) December 18, 2025

Por su parte, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, empleó la misma red social para instar a la ciudadanía a seguir el recuento en tiempo real a través de YouTube, gracias a las cerca de 170 cámaras instaladas en el mencionado centro.

El ente electoral también recordó que tiene 11 días para oficializar los resultados de los comicios, puesto que junto con el escrutinio especial, está revisando las 299 solicitudes de impugnación presentadas.