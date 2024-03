Hospital denuncia intento de “hackeo” a historial médico de Kate Middleton y abren investigación

La teleserie en torno a los rumores sobre el estado de salud de Kate Middleton sumó un nuevo capítulo. Ahora el organismo británico de control de datos abrió una investigación por el intento de hackeo por parte de personal de The London Clinic, el hospital londinense en que la princesa de Gales fue sometida a una operación abdominal el pasado 16 de enero, de su historial médico.

El martes, el Daily Mirror informó que “al menos un miembro del personal habría sido sorprendido tratando de acceder” a las notas médicas de Kate. El periódico da por hecho que la esposa del príncipe Guillermo se ha enterado del presunto pirateo de sus datos de la clínica en la que estuvo 13 días ingresada tras la intervención y de la que fue dada de alta el pasado 29 de enero.

Un taxi decorado con una bandera Union Jack pasa por The London Clinic, donde la princesa de Gales está hospitalizada para una cirugía abdominal, en Londres, el 17 de enero de 2024. Foto: Reuters

“Este es un fallo de seguridad mayúsculo y un daño terrible para la reputación del hospital, dado su historial inmaculado tratando a la Familia Real”, le dijo un “insider” al periódico. Las autoridades se contactaron de inmediato con el Palacio de Kensington para asegurarles que habría una “investigación a fondo”.

Tras el reporte, el organismo de control de la privacidad y la protección de datos de Reino Unido dijo que había recibido un informe de violación de privacidad.

Un portavoz de la Oficina del Comisionado de Información (ICO) informó el martes: “Podemos confirmar que hemos recibido un informe de infracción y estamos evaluando la información proporcionada”.

Al Russell, director ejecutivo de The London Clinic, dijo en un comunicado que todos sus empleados eran “muy conscientes” de sus “deberes individuales, profesionales, éticos y legales con respecto a la confidencialidad del paciente”.

“Estamos muy orgullosos de la excelente atención y discreción que pretendemos brindar a todos nuestros pacientes que confían en nosotros todos los días”, continuó.

El rey Carlos III abandona The London Clinic con la reina Camilla después de recibir tratamiento por un agrandamiento de la próstata, en Londres, el 29 de enero de 2024. Foto: Reuters

“Contamos con sistemas para monitorear la gestión de la información de los pacientes y, en caso de cualquier incumplimiento, se tomarán todas las medidas investigativas, regulatorias y disciplinarias apropiadas”, afirmó Russell citado por la BBC.

La ministra de Salud británica, Maria Caulfield, dijo a Sky News que era “algo bastante grave y serio acceder a notas para las que no tienes permiso”. También aseguró que a la policía se le había “pedido que investigara” si el personal de la clínica intentaba acceder a los registros médicos privados de la princesa.

Y es que The London Clinic no es un hospital cualquiera. Con 56 habitaciones, abrió sus puertas en 1932 y además de a Carlos III y a la princesa de Gales, ha tratado a Isabel II, al príncipe Felipe, la princesa Margarita y al expresidente estadounidense, John F. Kennedy.

La actriz Elizabeth Taylor también fue tratada en la clínica después de caer en un set de filmación en los años 1960. El exprimer ministro británico y actual ministro de RR.EE., David Cameron, también nació allí en 1966, mientras que Augusto Pinochet fue arrestado en sus dependencias en 1998 por crímenes contra la humanidad, recordó el diario The Independent.

Especializada en problemas de salud mamaria, urología, ginecología y dermatología, los pacientes de The London Clinic pueden esperar paquetes con todo incluido para sus diversos tratamientos, junto con planes médicos personalizados, destaca el medio británico.

En el sitio web del centro médico, la circuncisión en adultos tiene un precio de US$ 2.600, la cirugía de ronquidos cuesta desde US$ 3.900 en adelante y un reemplazo de rodilla costará a los pacientes alrededor de US$ 21.500.