SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Human Rights Watch pide a la ONU supervisar violaciones de derechos en Sri Lanka

Tras certificar la falta de libertades en el país de Asia del Sur, el organismo internacional instó a las Naciones Unidas a hacer un seguimiento a los abusos cometidos por las agencias de seguridad bajo el gobierno del presidente Anura Kumara Dissanayake.

Por 
Europa Press
Human Rights Watch pidió a la ONU supervisar las violaciones de derechos en Sri Lanka. Foto archivo.

La ONG Human Rights Watch (HRW) instó a la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a hacer un seguimiento de las violaciones de derechos “arraigadas y sistemáticas” -como detenciones arbitrarias y torturas- en Sri Lanka, bajo el gobierno del presidente Anura Kumara Dissanayake, tras un informe del organismo internacional que certifica la falta de libertades en el país.

“El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería tomar nota de la constatación del alto responsable de Derechos Humanos (Volker Turk) sobre la persistencia de los abusos de las agencias de seguridad y tomar medidas”, aseguró la subdirectora para Asia de HRW, Meenakshi Ganguly.

La organización internacional enfatizó que el uso de leyes “draconianas”, como la Ley de Prevención del Terrorismo o la Ley de Seguridad ‘Online’, amenazan “la libertad de expresión” y permiten la “tortura y la detención arbitraria prolongada”.

En torno a dichas normativas, el presidente del país prometió derogarlas o modificarlas durante la campaña electoral de 2024, compromiso que no ha cumplido desde que llegó al poder.

En concreto, el aumento de casos bajo la legislación antiterrorista es “preocupante”, pasando de suponer 38 casos en todo 2024 a haber sido utilizada en 49 ocasiones durante los primeros cinco meses de 2025.

“El gobierno continúa reprimiendo las actividades de organizaciones no gubernamentales y activistas de Derechos Humanos. Muchos grupos enfrentan limitaciones en su financiación, mientras que agentes de la División de Investigación del Terrorismo con frecuencia citan a activistas para interrogarlos o visitan sus domicilios u oficinas”, reza el comunicado de HRW.

Ante esta situación, la ONG resaltó la importancia de la labor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para presentar “informes continuos” que den fe de los abusos cometidos por el gobierno de Sri Lanka y presionarlo para que pongan “fin” a “la vigilancia y el acoso a las familias de las víctimas y a los activistas de Derechos Humanos” con una moratoria de la ley antiterrorista.

“Tras un año en el cargo, el presidente Dissanayake no ha mejorado significativamente el terrible historial de Derechos Humanos de Sri Lanka. La colaboración continua del Consejo de Derechos Humanos y la renovación del proyecto de rendición de cuentas son cruciales mientras el gobierno incumpla con su obligación de respetar y proteger los derechos de todos los esrilanqueses”, puntualizó Ganguly.

Más sobre:Sri LankaONUHuman Rights Watchderechos humanosAnura Kumara DissanayakeHRW

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hallan pie humano en Playa Marbella de Santo Domingo: PDI y SML investigan el origen

Justicia de EE.UU. suspende la obligación de Argentina de ceder el 51% de la petrolera YPF

“Chile necesita nuevos liderazgos”: Senador Chahuán (RN) confirma que no postulará como diputado en las próximas elecciones

Karen Thal: De las encuentas de Cadem a la Clínica Alemana y la matriz de Salcobrand

Indignación provoca video de ministro de Seguridad Nacional israelí hostigando a líder palestino en prisión

Harold Mayne-Nicholls logra reunir firmas para competir en elecciones presidenciales

Lo más leído

1.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

2.
David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

3.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

4.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

5.
Los planes chinos para Construmart

Los planes chinos para Construmart

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Hallan pie humano en Playa Marbella de Santo Domingo: PDI y SML investigan el origen
Chile

Hallan pie humano en Playa Marbella de Santo Domingo: PDI y SML investigan el origen

“Chile necesita nuevos liderazgos”: Senador Chahuán (RN) confirma que no postulará como diputado en las próximas elecciones

Harold Mayne-Nicholls logra reunir firmas para competir en elecciones presidenciales

Karen Thal: De las encuentas de Cadem a la Clínica Alemana y la matriz de Salcobrand
Negocios

Karen Thal: De las encuentas de Cadem a la Clínica Alemana y la matriz de Salcobrand

Esta campaña (como casi todo en la vida) la está ganando Bayes

Wall Street cierra con resultados mixtos y el cobre cae levemente

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación
Tendencias

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

“Apropiación cultural”: las disculpas de Adidas por el modelo Oaxaca inspirado en sandalias mexicanas

El sismo en el arbitraje no para: la denuncia de Cindy Nahuelcoy sobre supuesto favoritismo hacia un juez de Primera
El Deportivo

El sismo en el arbitraje no para: la denuncia de Cindy Nahuelcoy sobre supuesto favoritismo hacia un juez de Primera

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

Las lágrimas de Mohamed Salah por el recuerdo a Diogo Jota en el arranque de la Premier League

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años
Cultura y entretención

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años

Natalia Valdebenito echa pie atrás y ofrece disculpas públicas por su “chiste” sobre los mineros fallecidos

Shea Stadium: a 60 años del día en que The Beatles inventaron los conciertos en estadios

Human Rights Watch pide a la ONU supervisar violaciones de derechos en Sri Lanka
Mundo

Human Rights Watch pide a la ONU supervisar violaciones de derechos en Sri Lanka

Justicia de EE.UU. suspende la obligación de Argentina de ceder el 51% de la petrolera YPF

Indignación provoca video de ministro de Seguridad Nacional israelí hostigando a líder palestino en prisión

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi