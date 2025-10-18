SUSCRÍBETE
Incendio motiva suspensión de vuelos en el principal aeropuerto de Bangladesh

Bomberos y miembros de las fuerzas armadas se han desplegado en la zona para atender la emergencia.

Por 
Sebastián Yeza

Un incendio de grandes proporciones se desató durante este sábado en un terminal de carga del principal aeropuerto de Bangladesh.

Se trata de un siniestro localizado en el Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal de Dhaka, cuyas operaciones fueron suspendidas debido a la emergencia.

Cabe señalar que debido al incendio, se suspendieron vuelos nacionales e internacionales; algunos fueron redirigidos a otros terminales aéreos. Sin embargo, se descartó que aviones hayan resultado afectados.

De acuerdo a lo recogido por Reuters, 36 unidades de bomberos se desplegaron en la zona para poder apagar las llamas. En esa línea, al trabajo por la emergencia se sumaron miembros del ejército, la marina y la fuerza aérea.

De momento, se desconoce el origen de las llamas.

Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal comenzó a operar como el principal terminal aéreo del país en 1980, siendo el principal centro de operaciones de aerolíneas estatales y privadas. Posee una capacidad anual de aproximadamente 18,5 millones de pasajeros.

El actual, es el tercer incendio de importantes magnitudes registrado durante esta semana en Bangladesh, luego que el martes se registrara un siniestro en una fábrica textil y un almacén químico, el cual resultó con al menos 16 personas muertas; y el jueves, un incendio destruyó el edificio de una fábrica textil en la zona franca de Chittagong.

BangladeshIncendioDhaka

